法拉利跑车独有的无穷魅力，总是能留下深刻的印记，让人对其难以忘怀。在韩国，我担任法拉利车主俱乐部的主席，从未见过任何一位法拉利车主会忘记他们见过的第一辆跃马跑车。
首尔是我居住了一辈子的地方，当我还是小男孩时，一辆Rosso Corsa红色的Ferrari 360 Modena沿着首尔的街道从我身边疾驰而过。当时打动我的并非其线条之美； 而是那令人血脉贲张的声浪。我立刻爱上了法拉利，从那时起我就梦想有一天我能拥有一辆。
Jay Park 对法拉利的迷恋始于一辆 Rosso Corsa 360 Modena 在首尔的街道上从他身边驶过
终于，在十年前的一天梦想成真，我买下来第一辆法拉利，一辆二手的458 Italia。关于这辆车的有趣之处：在此不久之前，我到马拉内罗参观，首次驾驶的正是这款车型。所以，当我在首尔试驾的时候，感觉就像是命运让我们走到了一起。
我与458的首次“约会”是在夜晚，这也让一切都更具独特色彩。我非常喜爱这辆车，所以立即就买了下来。那次试驾是我一生中最美好、最令人兴奋和最难忘的经历之一。
虽然我后来有了其他的车型，但是它永远在我心中占有特殊的位置，因为这也是我和妻子一起共同驾驶的第一款车型。我们一同前往距首尔东南仅300多公里的庆州镇。她开的飞快，我永远不会忘记她尽情享受驾驶的感觉以及露出的笑容。
除了 SF90 Spider 外，Jay 还订购了 812 GTS 以在俱乐部活动和赛道日的时候驾驶
她现在拥有了自己的法拉利，一辆GTC4Lusso T，她几乎每天都驾驶它出行。但是我却不能随心所欲地驾驶我的488 Pista Piloti，这是在韩国同类产品中的第一辆。
我希望这个情况能尽快改变，因为我还订购了另外两款法拉利：一辆SF90 Spider和一辆812 GTS。现在，我主要在车主俱乐部活动和赛道日上驾驶我的跃马爱车。但是，我更喜欢周末的时候和我妻子一同驾驶出游。我们将其成为Taegeukgi---国旗日之行，因为我们的车采用了我们国旗的颜色：蓝色与红色，她的跑车是Blue Abu Dhabi蓝色，我的是Rosso Corsa红色。而且我们每辆法拉利跑车都有名字：她的名叫Lulu，我的是Lolo。
Jay 的激情促使自己环游了世界各地，从新西兰冰冷的赛道日到 2019 年马拉内罗的 Universo Ferrari 等场合
我和妻子一起参加了许多有趣的活动，比如在新西兰举行的Corso Pilota on Ice冰上驾驶课程，在那里，我们能够在冰上驾驶从新西兰法拉利借来的GTC4 Lusso；以及2019年在马拉内罗举办的Universo Ferrari跃马世界盛会。多么美好的回忆啊！
我也从2019年开始参加法拉利挑战赛。我首次比赛就在2019年的墨尔本赛事上取得了杆位胜利，这使我立即从Coppa Shell AM组晋级到Coppa Shell组。对我来说，最高的荣耀将是赢得意大利年终嘉年华的桂冠。但那是一个梦想。不过，话又说回来，我的整个法拉利故事也是如此：一个梦想成真的故事。