终于，在十年前的一天梦想成真，我买下来第一辆法拉利，一辆二手的458 Italia。关于这辆车的有趣之处：在此不久之前，我到马拉内罗参观，首次驾驶的正是这款车型。所以，当我在首尔试驾的时候，感觉就像是命运让我们走到了一起。





我与458的首次“约会”是在夜晚，这也让一切都更具独特色彩。我非常喜爱这辆车，所以立即就买了下来。那次试驾是我一生中最美好、最令人兴奋和最难忘的经历之一。





虽然我后来有了其他的车型，但是它永远在我心中占有特殊的位置，因为这也是我和妻子一起共同驾驶的第一款车型。我们一同前往距首尔东南仅300多公里的庆州镇。她开的飞快，我永远不会忘记她尽情享受驾驶的感觉以及露出的笑容。