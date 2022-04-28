各种电竞赛车锦标赛向任何拥有游戏机控制台的人开放，参与人数空前之多。仅去年的法拉利电竞系列赛就有34000名车手参加了最初预选赛。再加上涵盖了F1与勒芒的六次锦标赛，这项运动无论如何都不再被视为新兴活动了。
欢迎来到 Scuderia Ferrari Velas Esports Team 的世界
与“现实世界”同行相比，电子竞技的优势之一是能够以惊人的速度进行改进和适应，今年的赛季已经比过去发生了重大变化和改进。对于法拉利来说，2022年标志着一个新纪元，法拉利车手学院(FDA)电竞团队更名为Scuderia Ferrari Velas Esports Team，并迎接了新的冠名合作伙伴---Velas，这家瑞士公司专注于技术产品与服务的创造和整合，由工程师、密码学家、研究人员和数学家组成的多元化团队领导。换而言之，一个完美的契合。
Charles Leclerc 和 Carlos Sainz 向 Kamil Pawlowski 赠送法拉利电竞系列赛冠军奖杯
现有团队人才济济，拥有经验丰富的意大利车手David Tonizza和英国车手Brendon Leigh，来自波兰的Kamil Pawlowski也加入了行列，他在去年的法拉利电竞系列赛中获胜，驾驶488 Challenge Evo在每场比赛中都获得前三名。这场胜利不仅保证了这位24岁车手在法拉利车队中占有一席之地，而且他到意大利时还受到了夏尔·勒克莱尔和卡洛斯·赛恩斯的热烈欢迎，为他颁发了法拉利电子竞技系列赛冠军奖杯，这也真正表示了法拉利车队致力于电子竞技的承诺。
今年一月模拟勒芒系列赛的幕后花絮
对于车手来说，能够加入Scuderia Ferrari Velas Esports Team标志着多年的努力和辛勤工作，终于登上了巅峰。David Tonizza毕业于Jean Alesi电子竞技学院，是2019年F1 Esports世界冠军和2021年GTWC电子竞技耐力系列赛冠军。Brendon Leigh的荣誉包括2017年和2018年的F1 Esports赛事的世界冠军。
虚拟赛车本身被设计为尽可能接近真实。例如，在今年1月举行的虚拟勒芒系列赛的最后一站中，FDA电子竞技团队面对所有“现实世界”会给他们带来的一切，所以了解白天、夜晚、黎明和日落之间的天气变化对于确定使用哪些轮胎以及使用多长时间至关重要。比赛在一个具备四台摄像机的电视演播室内进行，在强烈的眩光下竞技，评论员和嘉宾（包括查尔斯勒克莱尔）在30平方米的区域内跟踪进展，该区域设有一个供工程师、教练和项目经理使用的控制台，以及两台供车手使用的模拟器，甚至还有一个在休息时间使用的沙发。
David Tonizza 是 2019 年 F1 电子竞技世界冠军
在其他地方，Mobileye GT世界挑战电竞锦标赛已在本月开始，David Tonizza的赛季正在进行中，他在米萨诺赛道上荣膺亚军。对于新人Kamil Pawlowski来说，一切犹如在“现实生活”的赛车，甚至更为复杂，因为早期的碰撞和后期的处罚让他跌至第17名。尽管如此，他的表现证明了他为什么是法拉利电竞系列赛的卫冕冠军，而且积分肯定将会越来越高。