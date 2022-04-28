对于车手来说，能够加入Scuderia Ferrari Velas Esports Team标志着多年的努力和辛勤工作，终于登上了巅峰。David Tonizza毕业于Jean Alesi电子竞技学院，是2019年F1 Esports世界冠军和2021年GTWC电子竞技耐力系列赛冠军。Brendon Leigh的荣誉包括2017年和2018年的F1 Esports赛事的世界冠军。





虚拟赛车本身被设计为尽可能接近真实。例如，在今年1月举行的虚拟勒芒系列赛的最后一站中，FDA电子竞技团队面对所有“现实世界”会给他们带来的一切，所以了解白天、夜晚、黎明和日落之间的天气变化对于确定使用哪些轮胎以及使用多长时间至关重要。比赛在一个具备四台摄像机的电视演播室内进行，在强烈的眩光下竞技，评论员和嘉宾（包括查尔斯勒克莱尔）在30平方米的区域内跟踪进展，该区域设有一个供工程师、教练和项目经理使用的控制台，以及两台供车手使用的模拟器，甚至还有一个在休息时间使用的沙发。