作为法拉利与Gran Turismo™视频游戏系列合作的结果，壮观的Vision Gran Turismo是一款未来派单座赛车，配备了最近推出的法拉利499P超级跑车采用的V6发动机的更极端版本，该超级跑车预计将于明年在勒芒亮相。
事实上，勒芒和过去的耐力赛对法拉利 Vision Gran Turismo 的设计产生了很大的影响。传奇的跃马原型车在1949和1965年代共赢得九次该著名车赛。
观看视频：全新单座 V6 Ferrari Vision Gran Turismo 的诞生
今年是Gran Turismo™赛车游戏推出的第25个年头，法拉利受热门系列赛创始人山内一典（Kazunori Yamauchi）的委托，“为众人设计心目中最理想的GT”。 可想而知，结果令人瞠目结舌，并且肯定会成为赛车游戏中最受欢迎的车辆之一。
Vision Gran Turismo 的设计具有令人难以置信的空气动力学，后翼、扩散器和轮拱上的通风口都经过精心设计，旨在提供最大的下压力，而3升V6混合动力发动机与三台电动机相结合，可提供巨大的1356cv马力。
车内的重点是为驾驶员提供最佳体验，而高科技的透明材料与外部透明发动机盖相呼应，并展示了更复杂的方向盘部件构成。
法拉利 Vision Gran Turismo 将于 12 月 23 日抵达 Gran Turismo™ 7，并将搭载明年参加勒芒耐力赛的 499P Hypercar 中使用的同一 V6 发动机更极致的版本
新款法拉利必将受到Gran Turismo™ 7粉丝们的热爱，该车型将于今年12月23日起向该赛车游戏的所有用户开放。但是，一位参与游戏内特别测验的幸运获胜者将在12月15日收到法拉利 Vision Gran Turismo礼物。届时，法拉利 Vision Gran Turismo也将与其他一次性汽车一起展示于位在马拉内罗的法拉利博物馆。
法拉利设计总监弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）谈到该项目时说：“与Gran Turismo™ 的合作，为我们Styling Centre中心的高级设计部门开发的独特项目注入了活力。我们想创造一个不受约束的未来愿景，但源于法拉利对于工程、空气动力学和未来技术的无与伦比的理解，并将其带入数字世界，提供一个全新的受众体验。
在外部，法拉利的尾翼和轮拱旨在提供最大的下压力，而在内部，焦点完全集中在驾驶员和复杂的方向盘上
他继续表示：“由于拥有极大发展自由，设计法拉利Vision GT使我们能够为品牌的未来制定时尚宣言； 探索新语言，突破各个领域的界限，并打造出一款独特无比的汽车，我们相信所有的Gran Turismo™ 的爱好者和法拉利车主们都会喜欢。“