作为法拉利与Gran Turismo™视频游戏系列合作的结果，壮观的Vision Gran Turismo是一款未来派单座赛车，配备了最近推出的法拉利499P超级跑车采用的V6发动机的更极端版本，该超级跑车预计将于明年在勒芒亮相。





事实上，勒芒和过去的耐力赛对法拉利 Vision Gran Turismo 的设计产生了很大的影响。传奇的跃马原型车在1949和1965年代共赢得九次该著名车赛。