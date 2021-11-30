作为一位新西兰养羊业者的爱子，阿蒙于1967-1969年期间为法拉利车队效力，并在大奖赛中多次获得前三名，其中包括首场为法拉利车队征战的摩纳哥大奖赛的第三名，当时年仅23岁。在1967年，他四次获得第三名。





1968那年，他几乎赢得了世界冠军。阿蒙与法拉利赛车是该赛季中速度最快的组合。他曾三次赢得杆位，在12场比赛中的8次排在起跑线最前排，并在多次大奖赛中领先。然而，通常由于微不足道的机械故障，他屡屡与冠军头衔失之交臂。他在西班牙大奖赛中遥遥领先，却不幸发生保险丝熔断所导致的故障。