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作为一位新西兰养羊业者的爱子，阿蒙于1967-1969年期间为法拉利车队效力，并在大奖赛中多次获得前三名

克里斯·阿蒙是60年代后期法拉利旗下的顶级一级方程式车手。他也是大家公认从未赢得世界冠军大奖赛的最佳法拉利及一级方程式赛车手。

作为一位新西兰养羊业者的爱子，阿蒙于1967-1969年期间为法拉利车队效力，并在大奖赛中多次获得前三名，其中包括首场为法拉利车队征战的摩纳哥大奖赛的第三名，当时年仅23岁。在1967年，他四次获得第三名。


1968那年，他几乎赢得了世界冠军。阿蒙与法拉利赛车是该赛季中速度最快的组合。他曾三次赢得杆位，在12场比赛中的8次排在起跑线最前排，并在多次大奖赛中领先。然而，通常由于微不足道的机械故障，他屡屡与冠军头衔失之交臂。他在西班牙大奖赛中遥遥领先，却不幸发生保险丝熔断所导致的故障。

作为一位新西兰养羊业者的爱子，阿蒙于1967-1969年期间为法拉利车队效力

在比利时的斯帕赛道上，他在排位赛中以近4秒的速度领先全场，并一直处于领先位置，却不幸被一块碎石击破了机油散热器。在英国大奖赛中，他一直以领先优势在整场比赛中进行角逐，紧跟冠军越过终点线。而在加拿大大奖赛中，阿蒙眼看即将夺冠，却遭遇了变速箱故障。


阿蒙在1969年世界锦标赛赛季的第二场赛事（西班牙大奖赛）中领先40秒，却再次因为发动机故障与冠军擦肩而过。在那个令人失望的一年结束时，他离开了法拉利，并相信在一支规模较小的英国车队会取得更大的成就，这个车队彼时采用了当时称霸的考斯沃斯 V8 发动机。但那其实是个错误的决定。1970年对法拉利而言是个丰收年，因为派出了搭载全新的Flat-12发动机的一级方程式赛车---312B征战。新队长杰基·爱克斯（Jacky Ickx）赢得了三场比赛，并获得当年世界亚军。

阿蒙在 1968 年的英国大奖赛中获得第二名，未能赢得世界冠军

阿蒙从未赢过世界锦标赛GP，但是他在许多其他形式的赛车运动中取得了辉煌战绩。他的法拉利合同包括了参与跑车赛事，1967年阿蒙与洛伦佐·班迪尼（Lorenzo Bandini）并肩作战，驾驶330 P4斩获了令人难忘代托纳24小时耐力赛冠军。那是法拉利车队最辉煌的胜利之一，一举包揽领奖台冠亚季军。他还赢得了当年的蒙扎1000公里耐力赛，助力法拉利卫冕1967年的汽车制造商世界冠军。


阿蒙还为法拉利在1969年摘下塔斯曼系列赛（Tasman Series）的冠军，这也是他最后一次获得国际赛车冠军头衔。塔斯曼系列赛在新西兰和澳大利亚于1月至2月的一级方程式赛车淡季举行，是专为F1赛车或类似车种而举办的活动。阿蒙所驾驶的V6动力的Dino 246本质上是一款更强大的二级方程式赛车，他赢取7场比赛中的4场，包括新西兰和澳大利亚大奖赛。他击败了卫冕世界冠军格雷厄姆·希尔（Graham Hill）等劲敌。

阿蒙驾驶法拉利 Dino 246 Tasmania 赢得 1969 年塔斯曼系列赛

阿蒙在60年代初期获得英国F1车队老板雷格·帕尔内（Reg Parnell）的赏识后离开了新西兰，当时他年仅19岁。雷吉看到阿蒙熟练地开着老旧的玛莎拉蒂250F，估计只有方吉奥能如此出色地操控一辆250F。到了70年代中期，这位新西兰车手毫不掩饰自己渴望回到故乡的愿望。1976年尼基·劳达 (Niki Lauda) 在纽博格林赛道发生可怕的车祸后，年仅33岁的他最终从一级方程式车队退役。他和妻子蒂什（Tish）于1977年一起回新西兰经营家族牧羊场。他在2016年因癌症去世，享年73岁。


在他从赛车运动退役很久之后，有人问起他在赛车中出名的坏运气。他回答道，并没有。他是幸运儿之一。在那个时代，他很多朋友和队友都不幸丧生，“但我还活着”。


30 novembre, 2021