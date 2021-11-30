作为一位新西兰养羊业者的爱子，阿蒙于1967-1969年期间为法拉利车队效力，并在大奖赛中多次获得前三名，其中包括首场为法拉利车队征战的摩纳哥大奖赛的第三名，当时年仅23岁。在1967年，他四次获得第三名。
1968那年，他几乎赢得了世界冠军。阿蒙与法拉利赛车是该赛季中速度最快的组合。他曾三次赢得杆位，在12场比赛中的8次排在起跑线最前排，并在多次大奖赛中领先。然而，通常由于微不足道的机械故障，他屡屡与冠军头衔失之交臂。他在西班牙大奖赛中遥遥领先，却不幸发生保险丝熔断所导致的故障。
作为一位新西兰养羊业者的爱子，阿蒙于1967-1969年期间为法拉利车队效力
在比利时的斯帕赛道上，他在排位赛中以近4秒的速度领先全场，并一直处于领先位置，却不幸被一块碎石击破了机油散热器。在英国大奖赛中，他一直以领先优势在整场比赛中进行角逐，紧跟冠军越过终点线。而在加拿大大奖赛中，阿蒙眼看即将夺冠，却遭遇了变速箱故障。
阿蒙在1969年世界锦标赛赛季的第二场赛事（西班牙大奖赛）中领先40秒，却再次因为发动机故障与冠军擦肩而过。在那个令人失望的一年结束时，他离开了法拉利，并相信在一支规模较小的英国车队会取得更大的成就，这个车队彼时采用了当时称霸的考斯沃斯 V8 发动机。但那其实是个错误的决定。1970年对法拉利而言是个丰收年，因为派出了搭载全新的Flat-12发动机的一级方程式赛车---312B征战。新队长杰基·爱克斯（Jacky Ickx）赢得了三场比赛，并获得当年世界亚军。
阿蒙在 1968 年的英国大奖赛中获得第二名，未能赢得世界冠军
阿蒙从未赢过世界锦标赛GP，但是他在许多其他形式的赛车运动中取得了辉煌战绩。他的法拉利合同包括了参与跑车赛事，1967年阿蒙与洛伦佐·班迪尼（Lorenzo Bandini）并肩作战，驾驶330 P4斩获了令人难忘代托纳24小时耐力赛冠军。那是法拉利车队最辉煌的胜利之一，一举包揽领奖台冠亚季军。他还赢得了当年的蒙扎1000公里耐力赛，助力法拉利卫冕1967年的汽车制造商世界冠军。
阿蒙还为法拉利在1969年摘下塔斯曼系列赛（Tasman Series）的冠军，这也是他最后一次获得国际赛车冠军头衔。塔斯曼系列赛在新西兰和澳大利亚于1月至2月的一级方程式赛车淡季举行，是专为F1赛车或类似车种而举办的活动。阿蒙所驾驶的V6动力的Dino 246本质上是一款更强大的二级方程式赛车，他赢取7场比赛中的4场，包括新西兰和澳大利亚大奖赛。他击败了卫冕世界冠军格雷厄姆·希尔（Graham Hill）等劲敌。
阿蒙驾驶法拉利 Dino 246 Tasmania 赢得 1969 年塔斯曼系列赛
阿蒙在60年代初期获得英国F1车队老板雷格·帕尔内（Reg Parnell）的赏识后离开了新西兰，当时他年仅19岁。雷吉看到阿蒙熟练地开着老旧的玛莎拉蒂250F，估计只有方吉奥能如此出色地操控一辆250F。到了70年代中期，这位新西兰车手毫不掩饰自己渴望回到故乡的愿望。1976年尼基·劳达 (Niki Lauda) 在纽博格林赛道发生可怕的车祸后，年仅33岁的他最终从一级方程式车队退役。他和妻子蒂什（Tish）于1977年一起回新西兰经营家族牧羊场。他在2016年因癌症去世，享年73岁。
在他从赛车运动退役很久之后，有人问起他在赛车中出名的坏运气。他回答道，并没有。他是幸运儿之一。在那个时代，他很多朋友和队友都不幸丧生，“但我还活着”。