以爱为名，以“色”为桥

两款革命性的法拉利，跨越了60年的时间以同样独特的颜色结合在一起。这是一条贯穿半个多世纪精湛技术和工艺发展的彩线，也是缝合皮耶罗·法拉利记忆的线条。
他为其定制的Purosangue挑选的颜色名为Verde Dora（Dora绿），该色调其实是他父亲恩佐的爱车400 Superamerica所使用的颜色。尽管皮耶罗对这辆车本身几乎没有记忆，但这种特别不寻常的颜色显然在他年少的记忆中留下了深刻的印象。事实上，这是恩佐在1961年至1962年期间拥有并驾驶的车型，这辆车具有一个非常独特的故事。
1961年的400 Superamerica采用Verde Dora颜色，是皮耶罗（Piero）的父亲恩佐·法拉利（Enzo Ferrari）拥有并驾驶的，Enzo是这个品牌的创始人。
车身上满载各种与量产车不同的细节，例如前后悬架的设计，这些部件上未刻有制造商的名称。搭载的发动机也有一些差异，由乔艾吉诺·科隆博（Gioachino Colombo）设计的强大V12发动机具有340匹马力，排量不到4000 cc（准确地说是3967），这也是汽车名字的来源。例如，恩佐安装在汽车上的变速箱和差速器的换挡比标准变速箱和差速器更强劲。
这款车可以看作是恩佐希望亲自试驾一款实验车型，同时保留了能够增强其独特性的个人细节，比如车身颜色和装饰内部的精致米色皮革。
实际上，每每谈及400 Superamerica时，众所周知这辆车非常特别。就像现在的Purosangue一样，它显然是一款打破当时超级跑车传统的车型。
虽然皮耶罗·法拉利的Purosangue可能从过去汲取灵感,但是Verde Dora颜色看起来是现代和独特的,而碳纤维顶棚则暗示了这辆车的性能。
两款车均以技术革命和各自车主的个人风格为标志，而皮耶罗·法拉利在个性化定制设计师的协助下，象征性地将连接两辆车的线连接在一起。
Verde Dora绿色因其独创性看起来极具现代感，其光线反射的细腻度极大地提升了首款四门法拉利的优雅线条。车顶选择碳纤维材料而不是全景玻璃车顶，凸出强调了Purosangue的赛车特性。
精选特殊研发的钻石切割锻造轮辋为亚光的冬季灰色，尽展阳刚之气与精致个性，凸显考究与性能之间的微妙平衡。这种设计进一步展示了车身上部令人惊艳的“漂浮”感，强调了汽车的越野特性。
接近马尔切西内小镇时，Purosangue沿着一条被称为Via Panoramica的路线行驶，该路线绕过了意大利最受欢迎的地点之一。
受恩佐400 Superamerica的启发，内饰也体现了运动奢华精髓，翡翠棕色皮革与仪表板上和饰板上的碳纤维嵌件巧妙搭配，营造迷人氛围，点睛的巧致黄铜饰边更是锦上添花。
这辆Purosangue的侧翼并没有法拉利的传统徽标，这是皮耶罗深思熟虑后的独特之选，他坚信无论何时何地都可轻松识别一辆法拉利。打造这样的专属定制车型是Tailor Made - 个性化定制项目的“存在理由”，让车型更具个性化，更具辨识度。事实上，Purosangue的推出为一个新概念赋予了生命：Couture Selection。时尚界、季节系列和胶囊系列是其创新和多样化内容的灵感源泉。随着每一款新车型的推出，Tailor Made都会根据车型的设计、技术和“理念”打造量身定制的Couture Selection。
Piero Ferrari站在其定制的Purosangue旁，车内装饰尽显运动豪华格调，采用了精心搭配碳纤维饰板的玉棕色皮革。
这是一个由造型师和技术人员组成的团队，他们将研究新材料，并寻找能够为每位车主提供独特且专有产品的新供应商。Couture Selection将针对每款车型进行重新设计，其先驱车型所用的材料将被纳入已经很全面的Tailor Made目录内的Classica、Inedita和Scuderia系列之一。
Couture Selection项目的开发代表了个性化定制的持续承诺，继续打造像剪裁西装一样包围车主的汽车，提供独特且无与伦比的满足感和掌控感。最重要的是，保持自我本色。