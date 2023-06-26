以爱为名，以“色”为桥

撰文: Gianemilio Mazzoleni - 摄影: Stephan Bauer



两款革命性的法拉利，跨越了60年的时间以同样独特的颜色结合在一起。这是一条贯穿半个多世纪精湛技术和工艺发展的彩线，也是缝合皮耶罗·法拉利记忆的线条。

他为其定制的Purosangue挑选的颜色名为Verde Dora（Dora绿），该色调其实是他父亲恩佐的爱车400 Superamerica所使用的颜色。尽管皮耶罗对这辆车本身几乎没有记忆，但这种特别不寻常的颜色显然在他年少的记忆中留下了深刻的印象。事实上，这是恩佐在1961年至1962年期间拥有并驾驶的车型，这辆车具有一个非常独特的故事。



