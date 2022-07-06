这款腕表荣融汇了古老的技术与最先进尖端的创新，完美地体现了两个品牌的共同价值。因为在赛车运动中，成功是以百分之一秒来衡量的，而且手表和跑车之间的关系具有天然的协同作用，但这并不一定是关乎终点精确性的故事：这是一个测试技术可能性极限的故事。





法拉利深谙此道，花费了75年的时间来推动工程和设计的极限，在每一款新品上都进行创新，以保持处于开放式和闭轮式赛车运动的巅峰。





从过去汲取经验而不被历史束缚，M UP-01 Ferrari正是这一理念的力证。