RM UP-01 Ferrari是Richard Mille打造的新款超薄腕表，也是瑞士豪华手表制造商与法拉利合作推出的首款杰作。
这款腕表机芯厚度仅为1.75毫米，能够承受超过5000g的加速度，重量为2.82克，动力储备为45小时。
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这款腕表荣融汇了古老的技术与最先进尖端的创新，完美地体现了两个品牌的共同价值。因为在赛车运动中，成功是以百分之一秒来衡量的，而且手表和跑车之间的关系具有天然的协同作用，但这并不一定是关乎终点精确性的故事：这是一个测试技术可能性极限的故事。
法拉利深谙此道，花费了75年的时间来推动工程和设计的极限，在每一款新品上都进行创新，以保持处于开放式和闭轮式赛车运动的巅峰。
从过去汲取经验而不被历史束缚，M UP-01 Ferrari正是这一理念的力证。
每个零件的公差范围窄且极薄，在加工的每个阶段几乎都重点要求极其细致的检查
Richard Mille表壳技术总监Julien Boillat解释道：“为了这样一个项目，我们有必要把多年来积累的所有知识，以及所有可以想象的制表标准都放在一边。而这也正是我们在与爱彼力洛克（Audemars Piguet Le Locle）实验室的整个合作过程中所做的。削去最后那几毫米的厚度是一个极其苛刻和漫长的过程。”
正如每辆跃马的造型设计服务于功能的原则，这里也研发出一种新的手表机械方法，其中技术比过去任何时候都更优于美感。换句话说，这不是一件展示品，这是一款每个组件都为日常使用而设计的腕表。
“即使机芯极薄，我们也致力于打造出一款满足我们所有其他型号同等验证要求的腕表。”Salvador Arbona机芯技术总监Salvador Arbona解释说：“在追求绝对薄度的过程中，我们并非推出一款‘概念性腕表’，而是无论在何种情况下，都能够满足佩戴者日常生活需求的腕表。”
RM UP-01 Ferrari系列限量发行150枚。