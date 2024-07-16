完美十二– 第一部分（科威特）

在场的宾客都不由自主地爱上了那辆法拉利。家人传言称十几岁的梅沙尔可能在考取驾驶执照之前就已经开过这辆车。他用流利的英语开玩笑地表示“无法对此说法发表评论”。在美国完成学业之后，他在二十多岁时就拥有了自己的第一辆法拉利跑车：一辆 550 Maranello。现在，梅沙尔在家族企业（商业房地产）中取得了事业上的成功，并在欧洲银行和金融业进行了各种投资。他与法拉利品牌的关系已日趋密切，成为了一位坚定而又眼光独到的“法拉利迷（Ferrarista）”。

他目前拥有 “大约一打”的法拉利跑车，车型包括如 V6 到混合动力、LaFerrari 和 SF90。梅沙尔并且乐于与自己长大成人的孩子们分享对汽车的热情。儿子卡劳德（Khaled）在家族企业中大展拳脚，年仅26 岁的他不但已经参加了挑战赛系列的比赛，并已取得数次胜利。还有现年 24 岁的女儿莎拉（Sarah），已在英国完成了硕士学位。两人都喜欢借用爸爸车库里的车。





