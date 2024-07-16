完美十二– 第一部分（科威特）

在场的宾客都不由自主地爱上了那辆法拉利。家人传言称十几岁的梅沙尔可能在考取驾驶执照之前就已经开过这辆车。他用流利的英语开玩笑地表示“无法对此说法发表评论”。在美国完成学业之后，他在二十多岁时就拥有了自己的第一辆法拉利跑车：一辆 550 Maranello。现在，梅沙尔在家族企业（商业房地产）中取得了事业上的成功，并在欧洲银行和金融业进行了各种投资。他与法拉利品牌的关系已日趋密切，成为了一位坚定而又眼光独到的“法拉利迷（Ferrarista）”。
他目前拥有 “大约一打”的法拉利跑车，车型包括如 V6 到混合动力、LaFerrari 和 SF90。梅沙尔并且乐于与自己长大成人的孩子们分享对汽车的热情。儿子卡劳德（Khaled）在家族企业中大展拳脚，年仅26 岁的他不但已经参加了挑战赛系列的比赛，并已取得数次胜利。还有现年 24 岁的女儿莎拉（Sarah），已在英国完成了硕士学位。两人都喜欢借用爸爸车库里的车。
梅沙尔说：“他们热爱并珍惜这些汽车，我信任他们驾驶每一辆汽车。但除了 LaFerrari之外！”他立刻追加一句。他有点紧张地笑了笑，解释说：“因为要买到替换零件可没那么简单。”
目前梅沙尔正在设计一座“车库博物馆”，作为他在科威特超现代化住宅附属的汽车收藏专用空间，到明年将容纳约 20 辆汽车。
就在他最近一次访问马拉内罗的第二天，他确认他的六辆 V12 跑车都获得量身定做Tailor Made 处理，为体现与 Al Marzouq 家族作为艺术鉴赏家崇高地位相符合的艺术元素。
“对我来说，V12 就像从法拉利延伸出的一条'线'。我还驾驶过很多其他的汽车。但 V12 就是 V12，”他表示。他继续说道：“这是因为其显著的轰鸣声。它代表了一切。而且给了我整体的感觉、扭矩和扣人心弦的音效。”他仔细想了想，然后又补充道：“现在有很多新车、混合动力车等等。但驾驶 V12 发动机的感觉完全不一样。”他叹了口气，继续低声补充道：“真的完全不同。”
他的日常驾驶的车型总是法拉利。他解释道：“我的基本车型是 SF90 Stradale。因为它是混合动力车，所以很安静。所以，当我离开家到达办公室时，没有人会发现！”他笑着说。“然后，尤其是在周末，我喜欢开 V12 赛车。”
梅沙尔在谈话中提到了自己的兄弟，他是世界上以纯种马文化闻名的地区的著名养马人。这促使梅沙尔继续尝试解释 V12 为何对他如此特别。
“当然，是它的轰鸣声，”他说，“老实说，还有强大的马力。”他停顿了一下，再度抬起头寻找灵感，然后慢慢地继续陈述下去。“是的，就像是你骑在马上，紧紧抓住缰绳的感觉。因为马儿随时等候你的命令，蓄势待发。”
V12 发动机给人的感觉，难道不就像是一匹纯种马在嘶叫？“没错，就像一匹骏马。”在表达出这非常恰当的比喻后，梅沙尔的脸上露出了满意的笑容。