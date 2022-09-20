几周前，在意大利的费奥拉诺赛道，意大利细面再次出现在菜单上，但这次勒克莱尔并非煮制，而是驾驶1967年生产，绰号为Spaghetti的一级方程式赛车312 F1在赛道上疾驰。

其绰号归因于车内复杂的排气系统，看起来就像意大利最著名的菜肴。搭载的V60发动机具有48个气门和410匹马力，而突出在发动机上的管道与意面非常相似，而且被漆染成白色，举目之下宛如一团交错的意大利面。

顺便说一句，费奥拉诺赛道仅比这辆赛车年轻几岁，因为这个法拉利旗下的场地在50年前的1972年正式开放。