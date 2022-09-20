马拉内罗，2022年夏季 — 法拉利车手夏尔·勒克莱尔特别喜爱意大利面食，尤其是意大利细面Spaghetti。实际上，几年前他就学会了用Carbonara（培根蛋酱意面）风格烹饪意面。
上个赛季，在车队最受欢迎的C2挑战赛之一中，他确实烹制了一道名菜，只是此意面非彼意面，意大利细面被换成了短小精干的车型，从而将胜利交给了以出色车技著称队友卡洛斯·塞恩斯。
观看法拉利一级方程式王牌车手查尔斯勒克莱尔驾驶 312 F1 泪洒菲奥拉诺赛道
几周前，在意大利的费奥拉诺赛道，意大利细面再次出现在菜单上，但这次勒克莱尔并非煮制，而是驾驶1967年生产，绰号为Spaghetti的一级方程式赛车312 F1在赛道上疾驰。
其绰号归因于车内复杂的排气系统，看起来就像意大利最著名的菜肴。搭载的V60发动机具有48个气门和410匹马力，而突出在发动机上的管道与意面非常相似，而且被漆染成白色，举目之下宛如一团交错的意大利面。
顺便说一句，费奥拉诺赛道仅比这辆赛车年轻几岁，因为这个法拉利旗下的场地在50年前的1972年正式开放。
虽然 312 F1 只赢了几场比赛，但它无疑是第一辆拥有尾翼的 F1 赛车
这辆赛车从1966年至1969年期间参加了比赛，尽管曾由Ludovico Scarfiotti、Lorenzo Bandini、Andrea De Adamich、Chris Amon、Jacky Ickx、Derek Bell和John Surtees等传奇车手驾驶，却仅获得了三场胜利。
然而，夏尔驾驶的这一辆车在马拉内罗品牌乃至整个一级方程式赛车的演变中发挥了重要作用，因为它是第一辆配备尾翼的F1赛车。
现任车主要求法拉利经典车部门将其完全改装为原始规格，包括安装Tipo 242C发动机，以便他能够参加经典车的比赛。修复工作完成后，该部门邀请了勒克莱尔进行试驾。
勒克莱尔享受着他驾驶 312 F1 的时光，他宣称这与驾驶他目前的赛车几乎“像是一项不同的运动”
夏尔正在成为法拉利经典历史车型的专家，目前已经驾驶过数款车型，如1951年的375 F1、1975年的312 T以及1979年开始，312 T4。
这是一项他永不厌倦的任务。夏尔说道：“我很高兴拥有这样的机会。尽管驾驶任何一辆法拉利的刺激兴奋总是如出一辙，但是从我现有的F1-75车型到这辆312 F1，就像切换到一个完全不同的运动。但我真的很喜欢这辆Spaghetti带来的一切。”