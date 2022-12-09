恩佐·法拉利敏锐的商业头脑同时也融合了浪漫情怀。他坚持认为，法拉利制造的跑车配备了世界上最具威力的发动机，车身由最具盛名的汽车厂设计，由出自敬业的工匠之手。

法拉利最新推出的Purosangue，在许多方面也是最令人印象深刻的，体现了恩佐·法拉利所代表的另一种品质：实用主义。

恩佐早有创造 “实用风”的法拉利车款的想法。因此，Purosangue的问世，已是意料中事。依据法拉利设计中心Centro Stile的惯用技巧和技巧执行，于是该车款的每一寸都充分呈现了法拉利精髓。现在并增加了车门数目。