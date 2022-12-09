恩佐·法拉利敏锐的商业头脑同时也融合了浪漫情怀。他坚持认为，法拉利制造的跑车配备了世界上最具威力的发动机，车身由最具盛名的汽车厂设计，由出自敬业的工匠之手。
法拉利最新推出的Purosangue，在许多方面也是最令人印象深刻的，体现了恩佐·法拉利所代表的另一种品质：实用主义。
恩佐早有创造 “实用风”的法拉利车款的想法。因此，Purosangue的问世，已是意料中事。依据法拉利设计中心Centro Stile的惯用技巧和技巧执行，于是该车款的每一寸都充分呈现了法拉利精髓。现在并增加了车门数目。
恩佐·法拉利（中）本人喜欢四人座汽车，他最喜欢的是带有自动变速箱的浅蓝色 365 GT 2+2
这也是我们首先追溯到第一辆法拉利公路车的设计制造哲理的原因。那是一辆166 Inter，这是法拉利依照最早的赛车车型，但更改为较正式及实用的版本，其中一款——166 MM Barchetta——为法拉利赢得了1949年勒芒24小时耐力赛的首场胜利。
恩佐·法拉利本人偏爱250 GT 2+2，该车型巧妙地扩大了250最初的性能范围。为了安装两个后排座椅，于是比照汽车增加的长度，发动机及其辅助部件向前移动了12英寸。
接下来又推出330 GT时，恩佐也采用了如上构型； 于是在英格兰，约翰·列侬买下了一辆漂亮的蓝色 330 GT，以此庆祝自己通过驾驶考试。当时一位推销技巧高深的法拉利业务正确地判断，由于这位披头士乐队成员已经是一个有家室的人，四人座车会是最适合他的车款。
法拉利以 250 GT 2+2 制造了第一款四人座量产车； 电影明星 Peter Sellers 和妻子 Britt Ekland 喜欢 Dino 206 GT ，它开启了 80 年代令人惊叹的 Pinin 概念车
此外，法拉利也在其他时间点以及方式做出改变。1967年，Dino是该公司的第一款中置发动机公路车型，也是第一款使用六缸发动机的汽车。根据销售文献，在他的朋友塞尔吉奥·皮尼法利纳（Sergio Pininfarina）和巴蒂斯塔·宾尼法利纳（Battista Pininfarina）的女婿伦佐·卡利（Renzo Carli）的说服下，Dino 被诠释为一款体积、动力较小，相对价格较实惠的 “几近法拉利”车款（该车从未饰有跃马徽章 ）。
1980 年推出的Pinin是最伟大的“假设会怎样？”，成为法拉利公司的历史上：一款颠覆车型。Pinin原型车专为纪念宾尼法利纳诞辰50周年而设计，该车款上展现了四门法拉利轿车概念。Pinin配备了512 BB使用的平底车型12，使其成为唯一在驾驶员前側安装該款发动机的法拉利车型。尽管豪华轿车采用此风格可能不太常见，但该发动机的配置允许Pinin的引擎盖线条特别低，也因此赋予其优雅的轮廓。
然后是法拉利公司在发展全轮驱动车型方面的历史。早在1969年，法拉利F1技术总监毛罗·福尔吉耶里（Mauro Forghieri）就指出，全轮驱动值得进一步研究。
在 90 年代，马拉内罗对F355 做了重新设计，无论是在空气动力学方面还是在半自动变速器的 F1 风格换挡拨片方面都有了巨大改进
于是约二十年后，他获得开发两项新款原型车任务。这两个项目其中一部分包括研发用于408 4RM的粘合式全铝底盘，以及采用四轮驱动构型的可能性，并且使用液压联轴器实现了大约70/30的扭矩分配。
当前轮和后轮之间的转速差异越大，联轴器必须控制差异的次数就越多。当时负责工程设计的皮耶罗·法拉利（Piero Ferrari）得出结论：“将来，我们将更加注重法拉利理念的基本原理，” 因此排除了开发四轮驱动车款构想。
再向前推进二十年左右，直到 2011 年，这种理念仍维持不变。至今FF仍然是法拉利非传统车款的绝佳例子，但仍然承袭巧妙的法拉利思维——该车款配备了强大并多功能的 “射击制动器”。
现在，Purosangue增加了另一个能力维度，同时仍然能够像真正的法拉利一样操控。
2011 年，法拉利推出其首款全轮驱动汽车 FF，再次推动车辆理念发展
对于寻求特殊车款的汽车历史研究爱好人士来说，它的出现十分有趣。第一辆车名未包括数字（即未提及发动机容量）的法拉利车款是Mondial 8，为一款四人座车型，其内饰集中于后中置发动机周围。
另一款四人座456 GT是一款带有后置驱动桥的V12前置发动机。1994 年，经典的F355车款采用首创公路车底部空气动力学，并在三年后推出了半自动换挡拨片（该配件于1989 年首次应用于法拉利640 一级方程式赛车上）。
Active aero于2002年成为Ferrari Enzo的配备，接着于2004年，F430也采用电子差速器和安装在方向盘上的manettino控制旋钮。前述技术特色彻底提高了法拉利公路用车的产量，更让跃马的名声传遍全球。自从法拉利首度将混合动力技术运用在LaFerrari后，真的已经过了几近十年了吗？
事实是，Purosangue涵盖了法拉利公司在创业以来最初75年中汲取的所有精髓。并且，开启了另一全新篇章。