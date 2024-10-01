尽管尼古拉斯·霍尔特于主角 Nux 几乎没有任何相似之处，但他们有一个共同点：对赛车的强烈热爱。霍尔特过去几年持续在法拉利车队中积累赛车经验，他并且顺利完成了法拉利的 Corso Pilota 驾驶学校训练课程。他的赛车教育在今年 7 月达到了顶峰，当时霍尔特参加并赢得了在纽约州沃特金斯格伦举行的 Ferrari Challenge 法拉利挑战赛。这个小镇的公路赛车历史可以追溯到 1948 年，当时这里举办了第一届沃特金斯格伦大奖赛。

“这是我第一次拜访沃特金斯，”霍尔特说。“我想那里有丰富的赛车历史。显然，我也要去赛道体验一番，这很有趣。所以，我在那里度过了一个美好的周末。”



霍尔特这样说算是轻描淡写，因为他不只是度过了一个美好的周末。事实上，他以令人优异的 1:49.2 的成绩绕赛道一圈，光荣地站上领奖台冠军位置。





