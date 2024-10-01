尽管尼古拉斯·霍尔特于主角 Nux 几乎没有任何相似之处，但他们有一个共同点：对赛车的强烈热爱。霍尔特过去几年持续在法拉利车队中积累赛车经验，他并且顺利完成了法拉利的 Corso Pilota 驾驶学校训练课程。他的赛车教育在今年 7 月达到了顶峰，当时霍尔特参加并赢得了在纽约州沃特金斯格伦举行的 Ferrari Challenge 法拉利挑战赛。这个小镇的公路赛车历史可以追溯到 1948 年，当时这里举办了第一届沃特金斯格伦大奖赛。
“这是我第一次拜访沃特金斯，”霍尔特说。“我想那里有丰富的赛车历史。显然，我也要去赛道体验一番，这很有趣。所以，我在那里度过了一个美好的周末。”
霍尔特这样说算是轻描淡写，因为他不只是度过了一个美好的周末。事实上，他以令人优异的 1:49.2 的成绩绕赛道一圈，光荣地站上领奖台冠军位置。
霍尔特已经为法拉利车队效力了几年，一开始加入从 Corso Pilota 项目，现在则参加法拉利挑战系列赛，驾驶的赛车主要是道路版 296 GTB，但从其 V6 双涡轮增压发动机中移除了混合动力系统，从而实现了 700cv 的强大功率输出。对于对赛道竞赛认真的车手来说，这是一款不可多得的优越赛车。
而霍尔特正符合这个条件。他简介地叙述法拉利教练如何逐渐帮助他提高速度和技能，确保他的车速越来越快。“现在，坐在 Challenge 挑战赛车上，”他解释道，“感觉我的技能正在顺利发展，而且我对驾驶操控也更有信心，了解赛车如何才能在赛道上发挥出最佳水平。”
当被问及赛车与拍摄汽车有何不同时，这位演员在《疯狂的麦克斯：狂暴之路》中演出许多惊险的沙漠追逐场景——霍尔特的回答很简短。“主要的区别在于，在《疯狂的麦克斯》拍摄中，很多时候你都会有一个特技驾驶员在镜头外为你做一些技术动作，而你其实只需专注于角色的对话。然而，当驾驶法拉利赛车时，我就没有技术助理了，自己必须负责所有的操控。一旦出了任何问题，那就是你一个人的错，”他笑着说。
因此，在如此高压力且不舒服的环境中保持放松并不容易。霍尔特也点头表示同意。“这不容易克服，因为在那些情况下，你的身体的自然反应就是开始紧张起来。这是的最糟糕的事情，因为它会减慢你的反应时间和输入。但我最喜欢赛车的原因是，当比赛进行得顺利时，它会让你进入一种冥想状态，你可以从容地输入、输出，而且显然你必须非常专注于你所处的情况。我们在沃特金斯达到的最高速度应该是每小时 170 英里。有时我会想：“我应该加入这场车赛吗？我应该这么做吗？”你确实不想有任何犹豫和杂念，这显然不是理想的。”
令人高兴的是，我七月那个周末的比赛日，脑海中没有出现任何干扰性想法。获得第一次胜利的滋味一定非常棒。“是的，”霍尔特微笑着说。“这是我第一次登上领奖台并喷洒香槟，但我的表现不佳。我看到这张照片时心里想：“我没有好好地将拇指压在瓶口上。我不会正确地喷洒香槟。”这是一次令人尴尬的喷香槟庆祝。但也许我可以登上更多领奖台，有经验后能做得更好。”