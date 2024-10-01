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好莱坞演员尼古拉斯·霍尔特 (Nicholas Hoult) 不再骑《疯狂的麦克斯：狂暴之路》电影中那辆越野摩托车：，而改驾驶一辆法拉利 296 Challenge赛车。他对此改变适应得相当好……
摄影: Greg Williams
您可以通过多部电影和电视节目目睹艾美奖和金球奖提名的尼古拉斯·霍尔特的魅力：从2002 年的《关于一个男孩》、《X 战警》系列、奥斯卡获奖的《宠儿》，一直到《疯狂的麦克斯：狂暴之路》中，他饰演的角色 Nux 是一个满身纹身的疯狂车迷，剧中他经常骑着越野摩托车穿越世界末日后的荒地。

上图为：霍尔特和他的法拉利 296 Challenge赛车

尽管尼古拉斯·霍尔特于主角 Nux 几乎没有任何相似之处，但他们有一个共同点：对赛车的强烈热爱。霍尔特过去几年持续在法拉利车队中积累赛车经验，他并且顺利完成了法拉利的 Corso Pilota 驾驶学校训练课程。他的赛车教育在今年 7 月达到了顶峰，当时霍尔特参加并赢得了在纽约州沃特金斯格伦举行的 Ferrari Challenge 法拉利挑战赛。这个小镇的公路赛车历史可以追溯到 1948 年，当时这里举办了第一届沃特金斯格伦大奖赛。

“这是我第一次拜访沃特金斯，”霍尔特说。“我想那里有丰富的赛车历史。显然，我也要去赛道体验一番，这很有趣。所以，我在那里度过了一个美好的周末。”

霍尔特这样说算是轻描淡写，因为他不只是度过了一个美好的周末。事实上，他以令人优异的 1:49.2 的成绩绕赛道一圈，光荣地站上领奖台冠军位置。


从左起：霍尔特坐在296 Challenge驾驶座；应对赛前紧张情绪；坐在1971年传奇的12号法拉利512 M耐力赛车的驾驶舱内

霍尔特已经为法拉利车队效力了几年，一开始加入从 Corso Pilota 项目，现在则参加法拉利挑战系列赛，驾驶的赛车主要是道路版 296 GTB，但从其 V6 双涡轮增压发动机中移除了混合动力系统，从而实现了 700cv 的强大功率输出。对于对赛道竞赛认真的车手来说，这是一款不可多得的优越赛车。

而霍尔特正符合这个条件。他简介地叙述法拉利教练如何逐渐帮助他提高速度和技能，确保他的车速越来越快。“现在，坐在 Challenge 挑战赛车上，”他解释道，“感觉我的技能正在顺利发展，而且我对驾驶操控也更有信心，了解赛车如何才能在赛道上发挥出最佳水平。”

当被问及赛车与拍摄汽车有何不同时，这位演员在《疯狂的麦克斯：狂暴之路》中演出许多惊险的沙漠追逐场景——霍尔特的回答很简短。“主要的区别在于，在《疯狂的麦克斯》拍摄中，很多时候你都会有一个特技驾驶员在镜头外为你做一些技术动作，而你其实只需专注于角色的对话。然而，当驾驶法拉利赛车时，我就没有技术助理了，自己必须负责所有的操控。一旦出了任何问题，那就是你一个人的错，”他笑着说。

上图为：霍尔特与1971年保罗·纽曼在20世纪70年代盐滩测试中驾驶的512 M赛车合影

因此，在如此高压力且不舒服的环境中保持放松并不容易。霍尔特也点头表示同意。“这不容易克服，因为在那些情况下，你的身体的自然反应就是开始紧张起来。这是的最糟糕的事情，因为它会减慢你的反应时间和输入。但我最喜欢赛车的原因是，当比赛进行得顺利时，它会让你进入一种冥想状态，你可以从容地输入、输出，而且显然你必须非常专注于你所处的情况。我们在沃特金斯达到的最高速度应该是每小时 170 英里。有时我会想：“我应该加入这场车赛吗？我应该这么做吗？”你确实不想有任何犹豫和杂念，这显然不是理想的。”

令人高兴的是，我七月那个周末的比赛日，脑海中没有出现任何干扰性想法。获得第一次胜利的滋味一定非常棒。“是的，”霍尔特微笑着说。“这是我第一次登上领奖台并喷洒香槟，但我的表现不佳。我看到这张照片时心里想：“我没有好好地将拇指压在瓶口上。我不会正确地喷洒香槟。”这是一次令人尴尬的喷香槟庆祝。但也许我可以登上更多领奖台，有经验后能做得更好。”