去年首次亮相的296 GTB，是史上首辆搭载120°V6发动机的跃马公路车，其全新插电式混合动力装置代表了法拉利的一场革命。
如今，随着296 GTS的问世，认为发动机对马拉内罗具有划时代意义的信念继续存在，不过归功于可伸缩硬顶 (RHT)，这一次“小V12”的声浪将更加引人注目。
观看 296 GTS 的全球首发视频，这是首款带有跃马徽章的 V6引擎 敞篷公路车
296 GTS是首辆搭载V6 涡轮增压发动机的敞篷跃马跑车，也是第一款后轮驱动PHEV法拉利Spider 。动力系统在车尾为新车提供源源不断的生命力，V6涡轮增压发动机和电机协同合作，为后轮提供高达830cv的综合输出功率，0-100公里/小时加速为2.9秒，到达200公里/小时也仅需7.6秒，最高时速可达到惊人的330公里/小时，纯电动驾驶模式下，在V6发动机启动之前，时速可以达到135公里/小时。
Assetto Fiorano套件致力于满足减重和空气动力学需求，一些部件也需要重新设计，而特殊涂装的灵感来自于法拉利 250 Le Mans
可折叠式硬顶让一切变得更令人血脉贲张。比传统的软顶更轻盈且极其紧凑，跃马在RHT方面的丰富经验意味着设计师可以雕刻出与车身线条协同工作的表面，保证真正敞篷轿跑车的驾驶体验。折叠车顶分为两部分，可折叠放置在发动机前部。这一匠心细节让设计师可以在发动机罩的后部引入一个窗口，让全新的V6发动机一览无遗。当硬顶收起时，驾舱与后甲板被可调节高度的玻璃后窗隔开，即便在高速行驶时，也能确保驾舱内出色的乘坐舒适度。
卓凡性能与崭新的技术组件完美结合，从而打造出一个比以往都更加突出的关键特征---著名的法拉利声浪。从这个意义上说，296 GTS的V6发动机改写了规则手册，因为巧妙融汇了通常截然相反的两个特征：涡轮增压发动机的澎湃动力和自然吸气V12发动机的和谐高频声浪。
基于著名的法拉利可伸缩硬顶，296 GTS 为驾驶的快感增添了额外的乐趣
可伸缩硬顶在高达45公里/小时的速度行驶时，也可以在14秒内打开，即使开启敞篷，跃马的专利排气谐振器系统（也称为热管，位于排气系统之前）能将发动机纯粹排气声浪更直接地传入座舱。当敞篷放下时，来自单个排气管的排气的谐波更加震撼人心。
每匹跃马均以法拉利75年来赛车创新的经验为根基，296 GTS 满载其他车型的尖端技术进步元素。例如，源自LaFerrari的主动式扰流板与后保险杠完美融合，可随时产生极高的下压力水平。制动冷却系统基于SF90 Stradale的空气制动卡钳设计开发，通风管道与铸件完美融合，其动感优美且紧凑的设计与1963年的250 LM等车型一脉相承，代表着纯粹至简风格与出色功能性的完美结合。
法拉利 296 GTS 是马拉内罗全新的中后置发动机双座 Berlinetta spider，重新定义了“驾驶乐趣”
一如296 GTB，296 GTS同样可以选配Assetto Fiorano套件，其中包括全新涂装（灵感源自250 LM）、轻量化部件和惊艳的空气动力学改装部件（后端高档下压力配置，在时速为250公里时产生360公斤下压力）。Assetto Fiorano套件致力于满足减重和空气动力学需求，一些部件也需要重新设计，比如门板，从而实现整个套件总减重达8公斤。所有优化的性能也意味着轮胎升级，可选配的米其林Pilot Sport Cup2R高性能轮胎提供了赛道驾驶所需的出色抓地力。