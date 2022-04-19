可折叠式硬顶让一切变得更令人血脉贲张。比传统的软顶更轻盈且极其紧凑，跃马在RHT方面的丰富经验意味着设计师可以雕刻出与车身线条协同工作的表面，保证真正敞篷轿跑车的驾驶体验。折叠车顶分为两部分，可折叠放置在发动机前部。这一匠心细节让设计师可以在发动机罩的后部引入一个窗口，让全新的V6发动机一览无遗。当硬顶收起时，驾舱与后甲板被可调节高度的玻璃后窗隔开，即便在高速行驶时，也能确保驾舱内出色的乘坐舒适度。





卓凡性能与崭新的技术组件完美结合，从而打造出一个比以往都更加突出的关键特征---著名的法拉利声浪。从这个意义上说，296 GTS的V6发动机改写了规则手册，因为巧妙融汇了通常截然相反的两个特征：涡轮增压发动机的澎湃动力和自然吸气V12发动机的和谐高频声浪。