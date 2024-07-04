但法拉利品牌并不总是像迈克尔·曼（Michael Mann）那样带有值得称赞或艺术性的目的而被模仿。还有一些人为了经济利益或者单纯为了出名，而非法使用或者滥用法拉利品牌。
因此，品牌的保管权是马拉内罗每天都必须面对的一场战斗。首先让我们了解公司法律办公室的工作。“法拉利品牌象征着奢华、创新和意大利风格，”法拉利总法律顾问卡洛·达尼奥 (Carlo Daneo) 说道。“而且不幸的是，几乎理所当然地会有人试图利用这一点，在没有任何权利的情况下冒用法拉利品牌。这听起来可能令人难以置信，但除了仿造T 恤和帽子等假配饰外，还有一些人巧妙地制作假法拉利汽车，以非常高的价格出售。”
拆卸下来
达尼奥解释道：“造假者的手段越来越高明了。有些人甚至会使用真正的法拉利底盘来构建更有价值的车型的车身。有些车辆的质量非常好，最终进入了拍卖市场，而我们的任务就是向拍卖行报告，以便将它们从市场上撤下。而我们的目标始终如一：仅仅将假货从市场上撤下是不够的，我们还希望将它们全数销毁。为了实现最终结果，我们会尽可能与对方达成协议，以免诉诸法律诉讼。”
但有时，拥有假法拉利的人一开始并不打算将其毁坏，尤其是当他们花了不少钱购买假货。“此时”，达尼奥解释道，“我们必须严格执行规则，并让买家了解他们所面临的法律后果。”
这不仅适用于假冒汽车，也适用于改装汽车。“任何人如果这样做，必须明白改装车永远不会被允许参加官方赛事，而且，如果改装造成汽车在技术面上的损害，它们可能不包括在相关保修范围内。在极端情况下，汽车改装甚至可能损害其道路使用认证。
除了制造假车外，还有一些人认为只需在物品上加贴法拉利标志就能欺骗不知情的买家，即使所涉及的物品类型与马拉内罗品牌毫无关系。最近甚至在一台冰箱上发现了法拉利的标志……
当然，最常被伪造的物品都是属于比较普通、价格较便宜的类型。虽然法拉利时装系列属于超豪华领域，于是不容易被仿冒，但其他商品类型如：配饰、帽子、太阳镜和一级方程式设计 T 恤之类的却经常被仿造。
为此，法拉利去年专门设立了一个反假冒奖励项目（Anti-Counterfeiting Reward Project）。知识产权高级法律顾问 Paolo Lorenzi 详细解释了该倡议及项目背后的想法。“该项目旨在鼓励举报假冒行为，任何想帮助法拉利打击假冒的人都可以向我们举报假冒商品。”
现在，凡在反假冒奖励项目中（Anti-Counterfeiting Reward Project）注册的人都可以提交疑似假冒商品的报告。“一旦我们检查确认案例属实，提报人就会收到我们一份正式的感谢信，感谢他们帮助法拉利打击假冒商品，”Lorenzi 确认道，“并且还会收到一个免费的法拉利小工具。”我们每天都会收到报告，因此核实是一项重要工作。“但看到这么多人——从员工到法拉利粉丝——都把这场重要的战斗放在心上，我感到十分欣慰。”