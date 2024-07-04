达尼奥解释道：“造假者的手段越来越高明了。有些人甚至会使用真正的法拉利底盘来构建更有价值的车型的车身。有些车辆的质量非常好，最终进入了拍卖市场，而我们的任务就是向拍卖行报告，以便将它们从市场上撤下。而我们的目标始终如一：仅仅将假货从市场上撤下是不够的，我们还希望将它们全数销毁。为了实现最终结果，我们会尽可能与对方达成协议，以免诉诸法律诉讼。”

但有时，拥有假法拉利的人一开始并不打算将其毁坏，尤其是当他们花了不少钱购买假货。“此时”，达尼奥解释道，“我们必须严格执行规则，并让买家了解他们所面临的法律后果。”



这不仅适用于假冒汽车，也适用于改装汽车。“任何人如果这样做，必须明白改装车永远不会被允许参加官方赛事，而且，如果改装造成汽车在技术面上的损害，它们可能不包括在相关保修范围内。在极端情况下，汽车改装甚至可能损害其道路使用认证。





