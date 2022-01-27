法拉利156 F1快如疾风且美轮美奂，在1961年写了了短暂却辉煌的赛车传奇。短短一个赛季，这款轻型后置发动机赛车几乎在每场比赛中都挤压群伦，赢得了八场比赛中的五场，并让菲尔·希尔（Phill Hill）登上美国第一个车手冠军宝座，同时也让法拉利斩获首个汽车制造商冠军。





这款赛车也是最后一次包揽前四名的车队赛车之一（在比利时斯帕赛道，该系列赛的第三场比赛），但也在赛车的悲惨历史中占有一席之地，因为当时德国车手沃尔夫冈·冯·崔普斯（Wolfgang von Trips）在蒙扎赛道的悲惨事故中丧生。