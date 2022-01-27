法拉利156 F1快如疾风且美轮美奂，在1961年写了了短暂却辉煌的赛车传奇。短短一个赛季，这款轻型后置发动机赛车几乎在每场比赛中都挤压群伦，赢得了八场比赛中的五场，并让菲尔·希尔（Phill Hill）登上美国第一个车手冠军宝座，同时也让法拉利斩获首个汽车制造商冠军。
这款赛车也是最后一次包揽前四名的车队赛车之一（在比利时斯帕赛道，该系列赛的第三场比赛），但也在赛车的悲惨历史中占有一席之地，因为当时德国车手沃尔夫冈·冯·崔普斯（Wolfgang von Trips）在蒙扎赛道的悲惨事故中丧生。
前后清晰的道路：在短短一个赛季中，轻型鲨鱼鼻将在几乎每场比赛中占据主导地位
156 F1由卡洛·奇蒂（Carlo Chiti）和毛罗·福尔吉耶里（Mauro Forghieri）操刀设计，其流线型美学和独特的散热器勺立即赢得了车迷的青睐。 这款被誉为“鲨鱼鼻”的人气持续飙升，从看台到发车区的每个人都清楚地知道，它不仅英姿飒爽，后置发动机五速 120° V6 快如疾风，其他赛车只能望尘莫及。
这辆车本身专为应对1961年的新赛车规则而制作，该规则规定所有一级方程式赛车发动机的最大尺寸为1.5升，而不是当时的2.5升。
当各车队努力适应这种戏剧性的变化时，法拉利将目光从当时现有的2.4升后置发动机V6法拉利256 F1转向二级方程式和156 F2，本质上是同一辆赛车，只是搭载了1.5升的Dino V6，刚好符合1961年一级方程式赛季要求的赛车尺寸。
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作为那个时代的汽车，156 F1车身狭窄，车轮很薄，透过它身后的小挡风玻璃可以看到巨大的方向盘几乎占据了整个视野。这款赛车速度极快，配备了一个5速变速箱，四个车轮均安装了邓禄普（Dunlop）的盘式制动器，独立车轮悬架以及伸缩式减震器。
通过风洞研发的灵巧空气动力学设计与后部纵向120°的V6发动机相结合，意味着这款鱼雷形的轻巧车底盘有时能够比赛道上的任何其他车辆快近20公里/小时，在该赛季第三场比赛---比利时大奖赛上，菲尔·希尔的156 F1以6秒的优势拿下杆位。
当赛季进行到在蒙扎的倒数第二场比赛时，156已经撰写下了传奇篇章。除了一些特例（包括在摩纳哥与斯特林·莫斯角逐时，莲花车队的惊人胜利），法拉利横扫了比赛，车手的冠军之争变成了菲尔·希尔与沃尔夫冈·冯·崔普斯之间的轻松对决。
风洞衍生的空气动力学与后置安装相结合，确保 156 F1 比其他任何车型快 20 公里/小时
不幸的是，冯·崔普斯未能完成比赛，在第二圈时发生撞车事故，与现场15名观众一同殒命。为了表示敬意，法拉利退出了最后的美国大奖赛，由156 F1统治的时代为此结束。后续的比赛战绩寥寥，恩佐·法拉利在1963年下令报废所有汽车，为法拉利158让路，从而结束了史上最具统治地位的一级方程式赛车之一的篇章。