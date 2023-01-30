你坐在方向盘后，按下启动按钮，轻踩油门。立即受到法拉利V12流畅的轰鸣声的环绕。然后你又关掉发动机下车，因为你坐上的是一辆法拉利原型车。事实上，你是少数能参与马拉内罗最独家特别销售计划的幸运收藏家之一，目前人数仍在不断增加中。法拉利特别销售部门（Special Sales ）于2002年成立，旨在加强法拉利以及其特殊跃马收藏家的关系。该部门特别着重于发掘创新方法来拓展法拉利和公司客户之间的各种互动。





该法拉利计划虽然重要，但并不广为人知。不但为客户提供了更多机会，并帮助他们更深入了解并融入法拉利世界，更熟悉品牌的DNA。特别销售计划部门成立之初，就允许一些重要的汽车收藏家购买退役的一级方程式赛车。





不久之后，XX 计划汽车和 One-Offs 计划汽车相继问世。大约七年前，法拉利注意到收藏家对马拉内罗原型车抱持浓厚兴趣，因为他们希望更深入地了解法拉利汽车的开发过程。