你坐在方向盘后，按下启动按钮，轻踩油门。立即受到法拉利V12流畅的轰鸣声的环绕。然后你又关掉发动机下车，因为你坐上的是一辆法拉利原型车。事实上，你是少数能参与马拉内罗最独家特别销售计划的幸运收藏家之一，目前人数仍在不断增加中。法拉利特别销售部门（Special Sales ）于2002年成立，旨在加强法拉利以及其特殊跃马收藏家的关系。该部门特别着重于发掘创新方法来拓展法拉利和公司客户之间的各种互动。
该法拉利计划虽然重要，但并不广为人知。不但为客户提供了更多机会，并帮助他们更深入了解并融入法拉利世界，更熟悉品牌的DNA。特别销售计划部门成立之初，就允许一些重要的汽车收藏家购买退役的一级方程式赛车。
不久之后，XX 计划汽车和 One-Offs 计划汽车相继问世。大约七年前，法拉利注意到收藏家对马拉内罗原型车抱持浓厚兴趣，因为他们希望更深入地了解法拉利汽车的开发过程。
走进法拉利特别销售计划的独家世界及其为收藏家提供的最新独家产品：法拉利原型车
但法拉利所谓的“原型车”到底是什么意思呢？这些基本上是用于开发的车辆，以测试各种新技术，如发动机、悬架、空气动力学和新的电气化系统（对法拉利的未来发展至关重要）。原型车是一个经过多阶段开发程序的结果，一开始的构型法拉利称之为“Muletto“（“骡子”）。Muletto 采用一些现有车型的基础，于是这些车型的架构与正在开发的汽车尽可能接近。Muletto 用于测试新车的单个系统，如动力、刹车、悬架或混合动力系统。
接下来是 Mulotipo阶段 ，基本上已经完成所有新的部件，但外部的车体还不是最后版本，而是采用暂时的构造。如此一来，汽车可以在开放的道路上进行测试，同时保护其最终外部形状。最后我们到达实际的Prototipo（原型）阶段，汽车的最终形式，包括机械部件以及所有内外部结构。
LaFerrari MP7 的车门打开； LaFerrari MP7 前轮上方的流出网栅； SF90 Stradale Tech-Lab（背景）和 LaFerrari MP7 的前部
对于那些想要与跃马品牌建立更独家联系的法拉利收藏家来说，原型车提供了一条极好的途径。但这些原型车永远不会出现在道路上，由于属于试验性质，意味着它们不被允许如同一般汽车的用途。
但每一辆原型车都是一个独特的作品，无论是其内容、血统和历史，均发挥了至关重要的作用。每一辆均诉说不同的法拉利故事。该计划并且是一种互利的机制：对于法拉利来说，这是另一个加强与客户关系的渠道，因为原型车的销售由工厂直接经手; 对于收藏家来说，原型车销售计划提供了一个可以进入75年前恩佐工厂内部密室的难得机会。
亚光黑是所有法拉利原型车的基础颜色。 图为摩德纳恩佐法拉利博物馆门前，从左起，LaFerrari M2 muletto、SF90 Stradale Tech-Lab muletto 和 LaFerrari Mp7 mulotipo
特别原型车计划自推出以来，已向收藏家出售包括限量版 LaFerrari、Special Series F12 tdf 特别系列以及 Icona Monza SP1和 SP2的少量原生车型。对于收藏家洛伦佐（Lorenzo Innocenti），有机会进入原型车收藏世界，等于是获得少数人才有的特权，由此可以深入认识法拉利的“引擎盖下”技术。
“我们习惯于看到法拉利成品车，但却不知道完成一项发展需要完成多少工作，”洛伦佐告诉法拉利官方杂志。他一共拥有三款原型车，包括：LaFerrari和SF 90 Stradale（本文中的图片）以及Enzo（无图片），他特别着迷于“法拉利客户从未见过的50%车型，由人员不断投入研究和测试而成型”后，才打造出最终的公路车。
但一切努力远不止于此。洛伦佐解释了参与该计划也是一种体验，能够直接与法拉利的关键人才接触，从而加深了收藏家的体验。“对于像我这样热情的收藏家来说，讨论一辆汽车从原型到成品车型的开发过程，包括所有面临的挑战和技术障碍，确实能提供一种锦上添花的效果。”