但在法拉利系列中，很快也出现了顶级阵容。对于目前许多人来说，以 812 Superfast 为代表车款的法拉利前置发动机 V12 Gran Turismo 是其艺术的终极表达。该车的设计基础来自 1950 年代的 America、Superamerica 和最初的 Superfast 车型。

而最著名的跃马汽车之一，无疑是 1956 年巴黎车展上首次亮相的 410 Superfast。汽车设计专业的学生都知道，哈雷·厄尔（Harley Earl ）和维吉尔·埃克斯纳（Virgil Exner）等伟大的美国汽车设计师深受意大利影响，并定期造访。



有趣的是，宾尼法利纳（Pininfarina） 的 Ferrari 410 Superfast 呼应了美国人对尾翼和镀铬的迷恋，并为早期引用的空气动力学理念的车款。其上有许多设计亮点：车顶采用悬臂式设计，上部结构没有传统的A柱，给Superfast一个独特的温室造型。它的后侧板两边都有双通风口。还有一个突出的发动机罩、带盖的前灯和镀铬前保险杠覆盖件。但这辆法拉利最与众不同的地方是后轮处特殊造型和尾翼。尽管设计基于 Superamerica，但其轴距缩短了 200 毫米，并配备了来自 Ferrari 410 S 跑车的竞赛型 60° 5.0 升 V12 发动机。这赋予了该车款与其车名相匹配的速度。

