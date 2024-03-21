在汽车界重要的人物、赛车运动悲剧和胜利事迹之中，特别引人注意的是，对于一家规模相对较小的汽车公司来说，法拉利在其早年已制造了种类繁多的车型。随着法拉利在赛道上的声誉不断提升，其公路车系列的发展过程也同样引人注目。
同时也反映了每一个时代的情怀。在经历了二战及其随后长达十年的动荡后，全球工业家和金融家再次开始繁荣，并有新一代影艺界明星的崛起，于是成功人士的族群更加壮大。恩佐·法拉利 (Enzo Ferrari) 除了是工程师，也是一位精明的营销人员，他以精湛的经营手法吸引了这些新精英的注意。他与设计合作伙伴宾尼法利纳 (Pininfarina) ，共同打造了一系列令人无法抗拒的汽车。
但在法拉利系列中，很快也出现了顶级阵容。对于目前许多人来说，以 812 Superfast 为代表车款的法拉利前置发动机 V12 Gran Turismo 是其艺术的终极表达。该车的设计基础来自 1950 年代的 America、Superamerica 和最初的 Superfast 车型。
而最著名的跃马汽车之一，无疑是 1956 年巴黎车展上首次亮相的 410 Superfast。汽车设计专业的学生都知道，哈雷·厄尔（Harley Earl ）和维吉尔·埃克斯纳（Virgil Exner）等伟大的美国汽车设计师深受意大利影响，并定期造访。
有趣的是，宾尼法利纳（Pininfarina） 的 Ferrari 410 Superfast 呼应了美国人对尾翼和镀铬的迷恋，并为早期引用的空气动力学理念的车款。其上有许多设计亮点：车顶采用悬臂式设计，上部结构没有传统的A柱，给Superfast一个独特的温室造型。它的后侧板两边都有双通风口。还有一个突出的发动机罩、带盖的前灯和镀铬前保险杠覆盖件。但这辆法拉利最与众不同的地方是后轮处特殊造型和尾翼。尽管设计基于 Superamerica，但其轴距缩短了 200 毫米，并配备了来自 Ferrari 410 S 跑车的竞赛型 60° 5.0 升 V12 发动机。这赋予了该车款与其车名相匹配的速度。
在宾尼法利纳的空气动力学实验更加透明化之前，410 Superfast 的灵感设计已影响了另外三款令人目眩神迷的客户一次性产品。Superfast II 在 1960 年意大利都灵车展上亮相，其轮廓泪滴状更加显著，其空气动力学特性包括与车身同色系的可伸缩前灯和后轮盖。随后，宾尼法利纳对该车款的底盘进行了改造，打造出 Superfast III，并在 1962 年日内瓦汽车沙龙上展出。之前白色的车身现在变成了绿色，有更轻的柱，还有一个可伸缩式格栅，使空气流通更顺畅。最后的版本为 Superfast IV，这款车真正连接了法拉利迷人的1950 年代和未来十年急剧变化之间的差距，模糊了概念车和真实车之间的界限。
对 60 年代中期 500 Superfast 公路车所造成的影响也十分明显。虽然继承了其前身的 aerodinamica 气体动力学理念，但它并不是为早期采用者设计的，而是为首富客户族群设计的汽车。恩佐·法拉利意识到，即使在他最富有的客户群中，仍存有发展更高级产品及手工精品的空间。
500 Superfast 于 1964 年在日内瓦车展首次亮相，其 400 CV、5.0 升 V12 发动机实际上融合了法拉利发动机设计两位伟大人物 GioachinoColombo 和 Aurelio Lampredi 的作品。法拉利声称该车的最高时速可达 280 公里/小时，于是该车款成为世界上最快的 GT。在 28 个月的生产期内仅生产了 37 辆汽车，每辆汽车均按照每位车主要求的精确规格制造，并配备动力转向、空调、加热后窗以及后雨刷等创新技术。
其外形保留了高效空气力学的泪珠轮廓，但提高了行李箱线条，衬托出前方加大的椭圆格栅设计特色。挡风玻璃具有优雅的线条，前翼上的百叶窗加深了几何设计感，并且车身侧面具有机身般的效果。