随着全世界都在开始接纳电动车型时，内燃机显然进入了一个革新的时代，为此我们应该向所有最伟大的配置致敬：V12 发动机。

V12 发动机历来是运动跑车和豪华跑车的终极发动机，曾多次在一级方程式和跑车比赛中获胜，如今依然顶级汽车的最佳动力系统。它仍然是法拉利的旗舰发动机，为最新的 Purosangue、812 和 Icona 系列（法拉利 Daytona SP3 和 Monza SP1/SP2）提供动力。

