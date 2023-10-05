随着全世界都在开始接纳电动车型时，内燃机显然进入了一个革新的时代，为此我们应该向所有最伟大的配置致敬：V12 发动机。
V12 发动机历来是运动跑车和豪华跑车的终极发动机，曾多次在一级方程式和跑车比赛中获胜，如今依然顶级汽车的最佳动力系统。它仍然是法拉利的旗舰发动机，为最新的 Purosangue、812 和 Icona 系列（法拉利 Daytona SP3 和 Monza SP1/SP2）提供动力。
法拉利花费了75年时间掌握了最具标志性的发动机:V12发动机。
与气缸数较少的发动机相比，V12 发动机拥有与生俱来的优势。具有令人赞叹畅顺感（其主平衡性堪称完美，尤其是法拉利历来偏爱的 60 度夹角），转速高，动力强劲，音效极佳，动力输出非常畅顺，驾驶起来总是令人心潮澎湃。这也难怪恩佐·法拉利一直是其忠实拥趸，早期的法拉利都采用 V12 发动机。复杂性是其主要缺点，其实只不过是增加了工程上的挑战。而另一个重要问题是造价成本，但对法拉利来说从来都不是问题。
法拉利的 V 12 发动机比起其他汽车制造商是最为闻名遐迩。其实，跃马并不是 V12 的发明者。20 世纪初，这种配置首次用于赛艇。30 年代，劳斯莱斯、伊斯帕诺·西扎、林肯和凯迪拉克等顶级汽车制造商都将 V12 发动机用于豪华轿车，他们都被这款发动机固有的平顺性和精致性所吸引。梅赛德斯和汽车联盟，以及阿尔法·罗密欧在战前均使用 V12 发动机征战大奖赛。然而，这种发动机在战后跑车比赛中几乎没有发挥什么作用，直到法拉利在 1947 年推出第一辆跑车 125 S，证明了这种形式的潜力。它很快就在赛事中战胜了容量更大的机器。
1949 年，法拉利 166 MM 夺得勒芒赛冠军。采用了 2.0 升 V12 发动机，是勒芒 24 小时耐力赛冠军中排量最小、气缸数量最多的车型。这也是第一辆赢得法国经典赛事的 V12 赛车。
1951 年，法拉利在英国大奖赛上夺冠（首次夺得世界冠军），也是首次使用 V12 发动机夺得一级方程式赛车冠军。1953 年，搭载 V12 的法拉利（340 MM 和 375 MM）夺得首次世界跑车锦标赛。
Monza SP1/SP2、法拉利 Daytona SP3，当然还有强大的812 Superfast。
法拉利首台 V12 发动机由曾在阿尔法·罗密欧就职的乔阿奇诺·科伦波（Gioachino Colombo）设计，在恩佐·法拉利的监督下打造。这款发动机不到 1.5 升，是有史以来最小的 V12 发动机。经过几次重大改进后，这款古老的 V12 发动机继续为法拉利发光发热，直到 1989 年排量达到 4.9 升。
V12 发动机的多功能性意味着它是征战 F1、跑车比赛和制造法拉利顶级公路跑车的完美之选（经典的 1962 年 250 GTO 是如今所有法拉利中价值最高的，它使用的是 3.0 升 Colombo V12 发动机； 1968 年的 365 GTB4 Daytona 使用的是 4.4 升版本）。其精致性和毫不费力的动力也使其成为运动性较弱的法拉利跑车（包括 GT 和敞篷车型）的理想之选。
最新的 V12 发动机系列被称为 F140，于 2002 年在恩佐限量版超跑上首次亮相。新款 V12 是世界上功率最大的自然吸气发动机。
纯正地位。
如今，812 Superfast、812 GTS、 812 Competizione 及其 spider 版本都采用了同样的发动机，但调校状态不同。法拉利新款跨界四驱四座跑车选择了 V12 发动机，因为它动力强劲（725 cv，同级别车型中动力最强劲），声浪动听，驾驶激情澎湃，行驶平稳。事实上，出于同样的原因，法拉利自诞生以来就一直推崇 V12 发动机。