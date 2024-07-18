Testarossa 三大名车

谁能抵挡住将几十年的时光，重新包装成易于同化的物品的冲动呢？但是，达成这个任务实际上还要复杂。但法拉利 Testarossa 仍然充满着八十年代的气息。凭借着低车头、华丽车身侧部进气口设计，和宽大的车尾造型，法拉利的设计合作伙伴宾尼法利纳(Pininfarina) 不仅反映该时代的精神，而且还加速了它的发展。这款新车采用了著名经典法拉利的简约版本，于 1984 年巴黎车展前在香榭丽舍大街的丽都歌舞表演俱乐部进行了全球首发。因此，这也是一辆极具娱乐气息的汽车。
这是著名的法拉利 12 缸发动机系列中的最新一款，堪称最伟大的跃马车型之一。在Testarossa 之上采用不少法拉利著名车款的优点，如 365 GT4 Berlinetta Boxer 和 512 BB 的风格。并采用了全新的电子燃油喷射和点火系统，四气门气缸盖，于是该 5.0 升水平对置 12 缸发动机的总功率高达 390cv。它的华丽抢眼的外形其实也受到一些基本工程要求的影响：因考虑 512 BB 的包装其前置散热器的特殊需求，法拉利将该部件移到 Testarossa 的侧边。因而增加了汽车的尺寸——车后部比其前身宽了 152 毫米——并带来了我们所谓的“设计动机”。因此，设计师采用俯冲、上翘造型的侧进气口和防护板，并通过支撑结构和平坦宽阔的后部将比例加倍。
这是八十年代马拉内罗现代主义的巅峰，这款车以其近乎卡通般的外形，迅速渗透到流行文化中。（在《迈阿密风云》影片第一季中，使用了一辆 敞篷 Daytona Spider 的复制品，随后法拉利为其中一场精彩戏码提供了一对 Testarossa monospecchios 版本汽车。）这款新车仅在 GTO 上市几个月后上市，凸显了法拉利将其 12 缸顶级车型巧妙地重新定位为 GT，而非往常的超级跑车。
有趣的是，按照今天的标准来看，Testarossa 并不像许多新车型常标榜的大空间，或具有挑战性。而是以乘坐舒服为特色，并且随着车速增加，其无助力转向也会变得轻松。采用法拉利经典的开放式构形，为换挡动作增添了戏剧性和个性，而尺寸适中的前轮胎则为汽车添加了急切的转向感。然而，它的高速操控性令人激赏——就像 512 BB 的情况一样——这要归功于发动机的尺寸、其在变速箱上方的位置，以及中置配置。
这些是 512 TR 技术特色。它于 1991 年问世，除了将功率提升至 428cv 之外，法拉利的工程师还认为应该将动力传动系统安装降低 30 毫米，来改善重心并优化极惯性矩。TR 车款的结构刚度也得到了改善，并且配备更大的车轮（具备独特的五辐设计）和轮胎，带来更显著的动态体验。相较之下，视觉升级方面比较微妙，包括车头重新设计及部分黑色的发动机盖，但随着新十年的到来，这种典型的八十年代复古美学宛如一股清流。该车款也更容易操作，发动机转速超过 7000rpm，动力更强劲，油门响应更灵敏，重量分布更完善。512 TR是我驾驶的第一辆法拉利，所以它在我心中占有特殊的地位。尽管作为跃马初体验，它十分强大甚至有点令人生畏，因为历史记录证明了该车款是一辆顶级的跃马。
上图：1991年的法拉利512 TR比其前身更强大，并提供了更具动感的驾驶体验
1994 年， F512 M （代表 modificata，改造之意）首次亮相，由于新的安全法规，它除去了标志性的弹出式大灯，并配备了四个圆形尾灯。该发动机受益于钛连杆和压缩比提高，输出功率达到 440cv，并搭配新款不锈钢排气装置提升听觉体验。它是三款车中最容易驾驶的一款，其中置发动机水平对置 12 发动机模板取得触觉上的有效改进，该模板很快就会被 1996 年 550 Maranello 之前置发动机 V12 格式所取代，于是较接近 365 GTB4 Daytona 构形。
这三种汽车版本总共生产了近 10,000 辆，使这三款杰出车型成为法拉利经典中最成功的 12 缸车型之一。除了长期的成功之外，这三款车还保持着令人惊艳的时尚风格，维持了 80 和 90 年代的精美产品风范。
封面图片：传奇的1984年法拉利Testarossa占据中心位置，两侧分别是512 TR（左）和F512 M（右）