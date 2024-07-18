Testarossa 三大名车

这是八十年代马拉内罗现代主义的巅峰，这款车以其近乎卡通般的外形，迅速渗透到流行文化中。（在《迈阿密风云》影片第一季中，使用了一辆 敞篷 Daytona Spider 的复制品，随后法拉利为其中一场精彩戏码提供了一对 Testarossa monospecchios 版本汽车。）这款新车仅在 GTO 上市几个月后上市，凸显了法拉利将其 12 缸顶级车型巧妙地重新定位为 GT，而非往常的超级跑车。

有趣的是，按照今天的标准来看，Testarossa 并不像许多新车型常标榜的大空间，或具有挑战性。而是以乘坐舒服为特色，并且随着车速增加，其无助力转向也会变得轻松。采用法拉利经典的开放式构形，为换挡动作增添了戏剧性和个性，而尺寸适中的前轮胎则为汽车添加了急切的转向感。然而，它的高速操控性令人激赏——就像 512 BB 的情况一样——这要归功于发动机的尺寸、其在变速箱上方的位置，以及中置配置。





