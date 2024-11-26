法拉利徽章是全世界公认的尖端汽车设计和技术的标志。每一天跃马品牌的设计师和工程师都在创造卓越。而敬业的法拉利经销商的员工们也同样如此，他们为在销售、服务和售后服务等各方面支持法拉利忠实的客户群而感到自豪。

第八届 Testa Rossa 颁奖典礼于去年 10 月在法拉利公司的马拉内罗总部举行，旨在表彰法拉利经销商中最优秀的员工。今年的大奖活动汇聚了法拉利最敬业的人才，表彰他们又一年为法拉利全球经销商提供最优质的服务。

该奖项包括六大类别：最佳销售主管、最佳营销主管、最佳服务经理、最佳技师、最佳售后大使和最佳二手车经理（今年新设立的类别），候选人从法拉利全球经销商网络的数千名员工中选出，目前经销商网络共覆盖了 11 个地区和 21 个国家。

在成功完成一系列严格的客户服务测试后，选出 36 名决赛入围者（每个类别 6 名）。此外，技术人员的技术和诊断技能也接受了严格的评估。最终的获胜者在来到马拉内罗参加这项全球挑战赛的总决赛后，领取了他们的奖项。



