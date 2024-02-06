跃马是世界公认顶级汽车的象征； 是前沿设计和技术的标志。不仅仅车手、设计师和工程师们乐于庆祝法拉利品牌的卓越成就，那些为法拉利忠实客户提供协助和支持的人员同样值得称赞和嘉奖。

第七届 Testa Rossa 大奖汇聚了法拉利最敬业的人才，表彰他们又一年为法拉利全球经销商提供最优质的服务。



该奖项于去年 10 月在法拉利马拉内罗总部颁发，包括五个类别：最佳技师、最佳服务经理、最佳售后服务大使、最佳营销主管和最佳销售主管，被提名者从法拉利全球经销商网络的数千名员工中选出，范围覆盖 11 个地区和 21 个国家。



一共 60 名（每个组别 12 名）决赛选手从欧洲、澳大利亚和美国等世界各地的经销商中脱颖而出，他们均出色地完成了一系列严格的客户服务测试，技术人员的诊断和技术技能也接受了严谨的评估。

