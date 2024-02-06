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2023  Testa Rossa 大奖

在马拉内罗举办的著名颁奖典礼表彰了来自世界各地的优秀法拉利经销商
撰文: Luke Ponsford

跃马是世界公认顶级汽车的象征； 是前沿设计和技术的标志。不仅仅车手、设计师和工程师们乐于庆祝法拉利品牌的卓越成就，那些为法拉利忠实客户提供协助和支持的人员同样值得称赞和嘉奖。

第七届 Testa Rossa 大奖汇聚了法拉利最敬业的人才，表彰他们又一年为法拉利全球经销商提供最优质的服务。

该奖项于去年 10 月在法拉利马拉内罗总部颁发，包括五个类别：最佳技师、最佳服务经理、最佳售后服务大使、最佳营销主管和最佳销售主管，被提名者从法拉利全球经销商网络的数千名员工中选出，范围覆盖 11 个地区和 21 个国家。

一共 60 名（每个组别 12 名）决赛选手从欧洲、澳大利亚和美国等世界各地的经销商中脱颖而出，他们均出色地完成了一系列严格的客户服务测试，技术人员的诊断和技术技能也接受了严谨的评估。

从左到右：首席市场执行官 - Guillaume Ettori，首席服务经理 - Harald Osing，首席售后大使 - Matthew Grounds，首席销售执行官 - Julian Sion，他还连续第二年赢得了这个奖项，首席技术员 - Daniel Dawson，他也连续第二年赢得了这个奖项。

所有五位获奖者都获得了各自组别的官方奖杯，法拉利学院允许他们将奖杯在其经销商处展示一年，然后归还再颁发给 2024 年的获奖者。2023 年的获奖者也获得一个 1:2 比例的复刻奖杯，上面的铭牌显示了他们的姓名、经销商、获奖类别和获奖年份，获奖者也能保留奖杯。

法拉利学院向在各个组别的获胜选手表示祝贺。Testa Rossa 大奖将于今年再次举办，奖励那些致力于为员工和客户提供最佳法拉利经销体验的经销商。

以下是今年各类别的最佳获奖者：

最佳技师 – Daniel Dawson – JCT600 Leeds – 英国

最佳服务经理 - Harald Osing- Alfred Gohm GmbH - 德国

最佳售后服务大使 - Matthew Grounds - Ferrari Sydney - 澳大利亚

最佳营销主管 - Guillaume Ettori - SF Cote d'Azur Cannes - 法国

最佳销售主管 - Julian Sion – Maranello Motors GmbH – 德国