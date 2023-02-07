2022年Testa Rossa大奖

胜利是法拉利的代名词。无论是在一级方程式的赛道上还是在马拉内罗的设计实验室里，获得第一名和努力获得回报都是被值得认可的荣耀。以香槟喷洒领奖台可能是车手的专属，但是对于那些拥护跃马，并努力保持跃马汽车卓越前沿地位的杰出人才也应获得奖励。
在过去的六年里，Testa Rossa大奖表彰了法拉利经销商的卓越表现，他们满足客户在购买世界上最好汽车时所期望的体验，提供卓绝的服务。
瑞士Gussoni Nicolò 荣获最佳售后服务大师
去年也不例外，来自世界各地的60名入围选手来到马拉内罗参加这一全球挑战赛的最后阶段，并接受了他们在销售、售后服务和市场营销等类别的杰出成就奖。
法拉利学院允许5名获奖者保留他们的官方奖杯一年，直到它们返回总部准备成为下一年获奖者的奖品。获奖者还收到了可永久保存的复制比例奖杯模型，上面有一个印有他们名字、获胜的类别和所在经销商的铭牌。
全球新冠疫情导致之前的颁奖典礼都以远程的方式进行，能返回马拉内罗举办颁奖典礼，并能够亲自向快乐的获奖者颁发奖品是众望所归。
左起：高级营销主管 Milo Dokmanovic、高级销售主管 Julian Sion 和高级服务经理 David Watterson
法拉利学院院长Oreste Cappiello非常欣喜看到法拉利经销商的员工再次对法拉利表现出真正的热情，因为法拉利不仅仅是一个梦幻汽车制造商，还是一个奢侈品牌。
他说：“获奖者明白对客户而言，购买法拉利不同于购买任何其他汽车。这必须是客户能够得到的最好体验，Testa Rossa大奖表彰的正是在这一方面表现出色的人员。
这些奖项真的相当于冠军联赛，为了获得Testa Rossa大奖，入围选手在初期都表现异常出色。获得总冠军是一件非常特别的事情。”
来自英国利兹的丹尼尔·道森 (Daniel Dawson) 获得了最佳技师奖
每个类别的要求都很严格，包括客户服务测试，如为使用法拉利配置器的客户提供最全面和令人满意的结果，并帮助神秘买家，满足不同的要求和愿望。与此同时，技术人员需要尽可能快速有效地对汽车进行诊断。
来自11个地区，21个市场的入围选手是从数千名竞争者中挑选而出，他们来自远至澳大利亚和美国等国家，充分体现该奖项的国际性。
热烈祝贺每一位在类别中脱颖而出的精英，我们已经制定了计划，明年将为所有法拉利经销商员工举办一个更加令人兴奋和更具挑战性的Testa Rossa大奖。
以下是今年各类别的最佳获奖者：
最佳技师 - Dawson Daniel - JCT600 Leeds - 英国。
最佳服务经理 - Watterson David - Ferrari of Central Florida Inc. - 美国
最佳售后服务大师 - Gussoni Nicolò - Loris Kessel Auto SA - 瑞士
最佳营销主管 - Dokmanovic Milo - Ferrari Sydney - 澳大利亚
最佳销售主管 - Sion Julian - Maranello Motors GmbH - 德国