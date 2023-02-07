2022年Testa Rossa大奖

胜利是法拉利的代名词。无论是在一级方程式的赛道上还是在马拉内罗的设计实验室里，获得第一名和努力获得回报都是被值得认可的荣耀。以香槟喷洒领奖台可能是车手的专属，但是对于那些拥护跃马，并努力保持跃马汽车卓越前沿地位的杰出人才也应获得奖励。

在过去的六年里，Testa Rossa大奖表彰了法拉利经销商的卓越表现，他们满足客户在购买世界上最好汽车时所期望的体验，提供卓绝的服务。





