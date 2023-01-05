当迪诺·贝加诺维奇（Dino Beganovic）在欧洲区域方程式锦标赛最后一场比赛中冲过穆杰罗赛道的终点线时，他在这个令人叹为观止的赛季还剩下一场比赛的情况下，已将2022年的冠军头衔收入囊中。
从4月的蒙扎赛事到10月第四个周末的穆杰罗赛道，这位法拉利车手学院的车手从头到尾一直在积分榜上遥遥领先。年仅18岁的瑞典车手在进入该类别的第二个赛季中，就斩获了4个冠军，7次登上领奖台。
该学院的年轻车手在 2022 年度过了充满希望的一年，他们对 2023 年更加成功寄予厚望。 但他们首先必须完成学业
“期望管理”是法拉利车手学院更微妙的任务之一，避免其年轻车手心理压力过大，但是法拉利车手学院工程师亚历山德罗·万蒂尼（Alessandro Vantini）表态时难以掩饰其声音中的兴奋之情，说“迪诺确实是‘值得关注’的人。”
这位年轻的瑞典车手已经在2021年证明了自己的车速。但据万蒂尼所述，其成功的关键在于去年冬季训练期间的艰苦努力。
“他提高了赛车知识、比赛预备，还回顾以前的比赛; 而且他在赛季初期就已经状态大好。” 贝加诺维奇的身体已经成熟，现在身高183，体重68公斤。“还有精神上的成熟。”万蒂尼确认道。七月初在匈牙利的糟糕表现可能会让他的赛季表现一落千丈。“但他却迅速反弹，在比利时赢得了下一场比赛。”
明年迪诺将晋级F3锦标赛，这充分体现了FDA对他能力的信任。
几位 FDA 车手下赛季将从 Formula 3 升级到 Formula 2，包括 17 岁的 Brit Oliver Bearman 和 Arthur Leclerc
回顾整个2022年赛季，FDA主管马可·马塔萨 (Marco Matassa) 宣称自己“相对满意”，将欧洲区域方程式赛事冠军以及所有类别的名次描述为“从2021年向前迈出的一步。”
他挑选了2022年FDA赛季的几个亮点。詹姆斯·沃顿（James Wharton），这位16岁的澳大利亚“宝贝”在意大利F4赛事中表现稳定，“预计明年将成为参赛车手。”
他的意大利四级方程式队友是来自巴西的17岁拉斐尔·卡马拉（Rafael Camara），在锦标赛中斩获了实至名归的第三名，并在德国同等系列赛中被评为“最佳新秀”。
在幕后，23岁的以色列车手罗伯特·施瓦茨曼 (Robert Shwartzman) 作为官方试车手参加了奥斯汀和阿布扎比大奖赛，成为第112位参加一级方程式比赛的法拉利车手。玛雅·沃赫（Maya Weug）在目前FDA阵容中的两名女车手之一，获得了特别表扬。这位18岁的荷兰车手在其第二个赛季，就已经无缝地融入了车队。 马塔萨热情地说道：“她具有奉献精神和专业精神，行为举止，甚至是她与媒体打交道的方式，都是其他人的完美榜样。”
FDA 负责人马可·马塔萨 (Marco Matassa) 祝贺他的年轻车手迪诺·贝加诺维奇 (Dino Beganovic) 赢得 2022 年欧洲方程式区域锦标赛冠军
阿瑟·勒克莱尔（Arthur Leclerc）在F3的第二个赛季惨遭各种比赛红旗挫折和事故。“但是他再次证明了他的速度优势，”马塔萨说。“他进行了一些激进超车，完成了一些伟大的复出表演。总的来说，他展示了灵巧的赛车技术。”
17岁的英国车手奥利弗·比尔曼 (Oliver Bearman) 在F3比赛中获得了备受瞩目的第三名。FDA主管说道：“两年前，奥利弗参加了意大利F4和德国F4的比赛，他是英国人，所以当他选择马拉内罗车队时，是一件轰动的大事。他在三级方程式比赛的第一个赛季就获得了第三名，这证明了他在不断地进步。” 勒克莱尔和比尔曼都将在下赛季晋级F2组别。
法拉利车手学院努力在这些未来可期的年轻人才中树立团队精神，他们大多数远离家乡，在继续学业的同时追逐成为一级方程式车手的梦想。最近，马塔萨在摩德纳四处闲逛。这个美丽的艾米利亚·罗马涅小镇与法拉利历史息息相关。他转过一个拐角，看到了一个令他心旷神怡的景象：法拉利车手学院的整个团队聚集在几张咖啡桌旁，一起享受傍晚的开胃酒。FDA家族显然在赛道内外都在蓬勃发展。