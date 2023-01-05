“期望管理”是法拉利车手学院更微妙的任务之一，避免其年轻车手心理压力过大，但是法拉利车手学院工程师亚历山德罗·万蒂尼（Alessandro Vantini）表态时难以掩饰其声音中的兴奋之情，说“迪诺确实是‘值得关注’的人。”

这位年轻的瑞典车手已经在2021年证明了自己的车速。但据万蒂尼所述，其成功的关键在于去年冬季训练期间的艰苦努力。

“他提高了赛车知识、比赛预备，还回顾以前的比赛; 而且他在赛季初期就已经状态大好。” 贝加诺维奇的身体已经成熟，现在身高183，体重68公斤。“还有精神上的成熟。”万蒂尼确认道。七月初在匈牙利的糟糕表现可能会让他的赛季表现一落千丈。“但他却迅速反弹，在比利时赢得了下一场比赛。”

明年迪诺将晋级F3锦标赛，这充分体现了FDA对他能力的信任。