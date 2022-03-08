当创意总监罗科·伊安诺尼在两年前加入法拉利大家庭时，几乎没有人质疑目前成就可触及的维度。然而，当法拉利于去年6月13日推出其首个高档时尚服装和配饰系列时，便知将跃马传奇转化为强大独立的精裁时尚挑战已经完美地实现了。
法拉利 Scuderia 车手 Charles Leclerc 是上个月参加展会的嘉宾之一
继这一成功之后，法拉利在上个月的米兰时装周上展示了品牌2022-23秋冬时尚系列。全新系列依然保留了展示‘至今为止可以超越男装和女装衣橱界限’的无性别服饰，当全球封面明星Micaela "Mica" Argañaraz出现在秀场，并伴随着世界知名意大利模特Mariacalla Boscono（曾在2021年6月马拉内罗T台展示）的回归，伊安诺尼的秀场变得更具标志性意义。
在米兰时装周观看法拉利 2022 秋冬 - 23 系列的精华
系列服装本身为当今不断发展的社会而设，审视不同的拘泥形式，比如在各个层面都受到挑战的“正式”或“休闲”之类的确切定义。服装廓形纤薄而不简约，巧妙将精裁技艺、天然材料与最新的技术研究融汇结合。
外套与大衣采用精裁技术进行剪裁缝制，内部缝线的效果移至外部；裤装设有褶缝，裤腿锥形设计向脚踝处收紧；宽松款型的套头衫和卫衣采用休闲装典型的贴身比例。
该系列中的所有材料均符合环境和社会可持续时尚标准
这一间为自己设定了独立且严格可持续发展目标的公司当然绝不会让粉丝失望，该系列采用的所有材料均符合环境和社会可持续时尚的标准。不管是有机棉、GRS认证的再生尼龙，还是经过认证的来源和来自食物垃圾的皮革，每一个缝制细节都体现了这一理念，甚至连外套衬垫也使用从回收塑料瓶中获取的Ecodown材料。
伊安诺尼解释道：法拉利是一个系统，其中美学研究从未脱离其历史所表达的伦理，同时也是一个意式性能的综合体，能够将创造里转化为项目。这是我讲述极速历史的起点，是我们品牌的准则之一，也是社会持续变化所需的创新表达”。