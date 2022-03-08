系列服装本身为当今不断发展的社会而设，审视不同的拘泥形式，比如在各个层面都受到挑战的“正式”或“休闲”之类的确切定义。服装廓形纤薄而不简约，巧妙将精裁技艺、天然材料与最新的技术研究融汇结合。





外套与大衣采用精裁技术进行剪裁缝制，内部缝线的效果移至外部；裤装设有褶缝，裤腿锥形设计向脚踝处收紧；宽松款型的套头衫和卫衣采用休闲装典型的贴身比例。