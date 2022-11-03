然而，在传统的江户时代（1603-1867 年），从日本东边到西边的旅行并非易事。沿着古老的东海道向西行驶对于许多日本人来说仍然是一个梦想，而且由于大神宫（伊势神宫）位于铃鹿以南，供奉着皇室的天照大御神，这可谓是具有朝圣色彩的事件。





因此，可以说对于日本人而言，从东京向西旅行一直具有特殊的意义。如今通往铃鹿的现代路线与古代的路线完全吻合。这一切都意味着，对于日本的法拉利爱好者来说，前往举办日本F1比赛的铃鹿赛道，意义更是非同凡响。





6月下旬一个阳光明媚的早晨，满怀期待的77辆跃马跑车聚集在东京，骄傲自信的车主迫不及待地沿着著名的东海道向西出发。