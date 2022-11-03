从日本庞大的首都东京到铃鹿的旅程长约400公里。在日本臭名昭著的拥堵高速上，大型卡车经常令人恼火地停留在超车车道，而且相对缓慢的100公里时速是常态，如今，这条路线也可以在4小时内驾车完成。
观看数十辆法拉利沿着古老的东海道路线前往铃鹿，仿佛一段数千年的旅程
然而，在传统的江户时代（1603-1867 年），从日本东边到西边的旅行并非易事。沿着古老的东海道向西行驶对于许多日本人来说仍然是一个梦想，而且由于大神宫（伊势神宫）位于铃鹿以南，供奉着皇室的天照大御神，这可谓是具有朝圣色彩的事件。
因此，可以说对于日本人而言，从东京向西旅行一直具有特殊的意义。如今通往铃鹿的现代路线与古代的路线完全吻合。这一切都意味着，对于日本的法拉利爱好者来说，前往举办日本F1比赛的铃鹿赛道，意义更是非同凡响。
6月下旬一个阳光明媚的早晨，满怀期待的77辆跃马跑车聚集在东京，骄傲自信的车主迫不及待地沿着著名的东海道向西出发。
约 77 辆不同的法拉利赛车前往铃鹿赛道，那里是日本一级方程式大奖赛的举办地
这次现代四轮朝圣之旅的起点是东京王子大饭店，毗邻德川幕府的家族寺庙增上寺，坐落于独特的标志性景观中，这栋高层建筑还能俯瞰东京塔。法拉利车手们成群地离开酒店的停车场，先是绕着皇宫转了一圈，然后前往首都高速公路的入口处。
这条高速公路把我们从首都带到了东名高速公路。经过缓慢的交通后，我们进入了一个山区，那里的道路具有从平缓的弯道到高速弯道的一系列弯道，非常适合我们的法拉利车手。
置身于色彩缤纷的车队中，与其他Ferraristi交换眼神，分享我们对品牌的热爱，简直是梦幻般的体验。美丽雄壮的富士山近在眼前，若隐若现。不到一会儿，日本最有名的山峰转移到我们的右手边，就像我们在它的山脚下蜿蜒而行。
高低起伏的新东名高速公路维护良好，具有日本最高的限速，让我们能够以120公里/小时的速度行驶。马拉内罗发动机只是嗡嗡作响。但发动机在七档或最近的八档时的轰鸣声则非常特别。超卓发动机的听觉享受不仅仅在踩尽油门加速时能体验。以几千转的速度巡航对驾驶员来说也是一种真正的享受。
由于沿线的道路具有日本最高的允许速度限制，游行队伍只能充分利用 V12 发动机轰鸣性能
东海地区覆盖了前往铃鹿赛道的大部分旅程，当我们穿越东海地区时，不禁被该地区典型的整洁茶园和路边橘园的迷人景色所震撼。
从新东名高速公路进入伊势湾沿海高速公路后，我们庞大的法拉利车队发现能够俯瞰着下面的工厂群，然后穿过巨大的海港，到达铃鹿赛道所在的三重县。
铃鹿市的历史源远流长，它的名字甚至还出现在720年出版日本最古老的历史书籍---《日本编年史》中。在这精彩周末之旅的期间，铃鹿赛道举办了“法拉利赛车日”，共有500辆法拉利跑车共襄盛举，其中包括参加了东京-铃鹿朝圣之旅的77辆跑车。