1971 年，源自一级方程式赛车的新型水平对置 12 发动机（也就是V12的180 度版 ）问世。它最初用于 365 GT4 BB车款，另一广为人知的是称号为 Boxer。到了70 年代由于较严格的排放法规，限制了动力继续攀升的可能性，于是为高性能汽车的艰难时期。然而，通过燃油喷射和发动机管理的改良，很快就克服了这些障碍。随后的汽车不仅比以往任何时候都更环保，而且速度也更快。当 flat-12 采用在 512 TR（Testarossa 的下一代版本）上时，功率已经轻松突破了 400 cv（准确地说是 428 cv）。

接下来，1995 年推出的限量版 F50 突破了 500 cv 大关。由于其上搭载了一款一级方程式发动机，因此如此乍看吓人的动力并不令人惊讶。第一辆动力高于500 cv的量产车是2002年的575M Maranello（515 cv）。



过了仅仅四年后， 599 GTB Fiorano就实现了更大幅的成长。其新款V12源自法拉利Enzo超级跑车所配备的发动机，最大功率增加到620 cv。其巨大的动力得益于多项技术进步（包括连续可变气门正时功能）、更大的 6.0 升排量以及强劲的转速。该车的亮点为惊人的 8400 rpm转速。

