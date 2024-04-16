自 1947 年以来，法拉利汽车的马力数据在多年之后，已经有了惊人的成长。最早由1.5升Colombo V12（历史上最小的V12）提供动力，第一辆法拉利125 S可输出118 cv，而今天的SF90 Stradale可产生1000 cv。现在，正如我们将看到的，最新的SF90 XX又进一步提高了这个数字。
法拉利的马力提升，当然代表了性能的大幅提升。也许更令人惊讶的是，同时也伴随着更强大的驾驶性能。相形之下，现代法拉利更易于操控和控制，尤其是在低转速下。拥有更快车速，更令人振奋的驾驶体验，但如果需要时，也能够达到温和使用汽车的目的。
但让我们回到关于马力大幅上升的讨论。77年来，进展一直十分快速，而且随着时间的推进，法拉利进展越来越快。到 1950 年，法拉利 V12 发动机已能提供超过 200的马力。
到了1959 年，当最热门的 250 GT Berlinetta 版本—短轴距 Short Wheelbase 推出时，功率更是高达 280 cv。Colombo V12 发动机的排量增加到 3.0 升，功率增加了一倍多，主要是因为容量也翻了一番。尽管如此，V12 仍然使用单凸轮轴，及每个气缸两个气门，并采用与1947 年的 125 S 同样的韦伯化油器。
1966 年，275 GTB4 引入了知名的Colombo四凸轮 V12发动机（每组气缸双顶置凸轮）版本，发动机性能大大改善。该发动机的4.4升版本为1968年首次亮相的365 GTB4提供动力，别名Daytona。法拉利迄今为止最强大的道路用途车款，352 cv Daytona 威力更为惊人：车型更大，肌肉线条更为突出，既是赛道明星，同时也是一款大型旅行车。这是迄今为止车速最快的法拉利公路车：最高时速为 280 公里/小时，或高于 170 英里/小时。
1971 年，源自一级方程式赛车的新型水平对置 12 发动机（也就是V12的180 度版 ）问世。它最初用于 365 GT4 BB车款，另一广为人知的是称号为 Boxer。到了70 年代由于较严格的排放法规，限制了动力继续攀升的可能性，于是为高性能汽车的艰难时期。然而，通过燃油喷射和发动机管理的改良，很快就克服了这些障碍。随后的汽车不仅比以往任何时候都更环保，而且速度也更快。当 flat-12 采用在 512 TR（Testarossa 的下一代版本）上时，功率已经轻松突破了 400 cv（准确地说是 428 cv）。
接下来，1995 年推出的限量版 F50 突破了 500 cv 大关。由于其上搭载了一款一级方程式发动机，因此如此乍看吓人的动力并不令人惊讶。第一辆动力高于500 cv的量产车是2002年的575M Maranello（515 cv）。
过了仅仅四年后， 599 GTB Fiorano就实现了更大幅的成长。其新款V12源自法拉利Enzo超级跑车所配备的发动机，最大功率增加到620 cv。其巨大的动力得益于多项技术进步（包括连续可变气门正时功能）、更大的 6.0 升排量以及强劲的转速。该车的亮点为惊人的 8400 rpm转速。
如今，同样令人惊叹的 V12 发动机（加大至 6.5 升）配备在 Purosangue , 812（Superfast 和 GTS）车款上，后者输出功率为 800 cv。最大转速为 8900 rpm。该车款拥有 123 马力/升的功率，是有史以来最高效的自然吸气发动机之一。350 巴直接燃油喷射和可变几何形状进气道等技术细节，能确保即使在低转速时也能获得强劲的动力和出色的提速性能。
但是，法拉利要达到 1000 cv，就必须采用新技术。2013 年的 963 cv LaFerrari 首次展示电动混合动力驱动技术的可能性，并且也在最近的 F1 赛事中展示这个最新技术。2019 年，插电式混合动力车 SF90 Stradale 将 780 cv 涡轮增压 V8 发动机结合三个电动机，产生了 1000 cv 的超高转速。
不久后，最新的 SF90 XX 又再度提高了 30 cv。如同 SF90 Stradale，辅助电动马达不仅提高了动力和总体性能：并且有助于提高低扭矩和驾驶性能。即使是恩佐-法拉利这样具有远见的卓识者，也未预料到，这些 SF90 不仅是有史以来速度最快、动力最强的公路版法拉利。这些车款的官方油耗也是最低的，并且可以无排放行驶。