“这座城市美轮美奂，驾驶法拉利默默地穿过街道让人有点......不安，但更多的是一种奇妙的感觉。”
当黎明悄然抵达塞维利亚繁华的街道时，欧洲法拉利挑战赛冠军和Iron Lynx女子车队的GT车手米歇尔·加廷第一次坐进了法拉利296 GTB的驾驶舱。
与 Michelle Gatting 一起进入幕后，她驾驶 296 GTB 穿越西班牙南部心脏地带
她启动跑车并轻轻踩下油门，路人不禁睁大眼睛，惊讶地看到这辆法拉利Berlinetta，在电动呼呼声中开始轻轻滑行。
“对于像我这样的铁杆粉丝来说，打开发动机却听不到那种熟悉的轰鸣声，是一种新的感觉，”米歇尔承认道。“但未来正朝着这个方向发展，马拉内罗在这方面做得非常出色。即使在电动模式下，操控系统、驾驶舱、座椅、氛围和驾驶感觉，我周围的一切似乎都在呐喊着‘法拉利！法拉利！’。
对于法拉利挑战赛冠军和 Iron Lynx 车队车手 Michelle Gatting 来说，这是第一次驾驶 296 GTB
汽车的寂静使我们能够悄然地进入巨大的开放式西班牙广场（Plaza de Espana），这里紧挨着玛丽亚路易莎公园，两者被称为是城市的公共“客厅”。不远处是烟草工厂（Tabacos factory），如今已成为大学的一部分，也是歌剧中吉普赛蛇蝎美女《卡门》曾经工作和跳舞的地方。
狭窄街道的束缚被米歇尔抛在身后，汽车在驶向13世纪的黄金塔（Torre de Oro）时发出了清亮的轰鸣声。米歇尔笑道：“我有点想它了，当听到这个声浪时，任何关于是否在驾驶法拉利的疑虑都会烟消云散。”
米歇尔驾驶汽车，从塞维利亚的街道到周围乡村的曲线丰富的路线
从塞维利亚到韦尔瓦（Huelva）和加的斯（Cadiz），整个安达卢西亚地区都非常适合驾驶观光。当跑车沿着多尼亚纳国家公园的绿色道路飞驰时，这一点立即变得显而易见，广阔景观变幻莫测，大自然内散布着零星正在辛勤劳作的人们。
在平缓起伏的山丘之间，绿色田野的起伏一望无际，一条漫长荒芜的直路向车手散发着不可抗拒的致命吸引力。米歇尔兴奋地说道：“我无法在赛道上随心所欲地长时间地加速，但这款六缸发动机能够持续推动，而且不会停歇的性能给我留下了深刻的印象，真的是一种心醉神迷的感觉”。
米纳斯德里奥廷托（Minas de Riotinto），道路在裸露的岩石和零星的树木之间蜿蜒曲折，296 GTB绕过圆形弯道，充分发挥其极致性能。
体验了50公里的驾驶激情后，我们到达了涅夫拉（Niebla）。这座城市被坚固的城墙所包围，并未经受时间的洗礼，可谓是安全测试跑车数字仪表盘上所有技术的完美场所。只需轻触图标或滑动手指，无需将手从方向盘上移开，一切尽在掌控之中。米歇尔说道：“要适应这款车型的智能功能需要一段时间。我还是习惯于某些功能的旋钮和按钮。不过一旦掌握了窍门，它就会变得如同使用智能手机一样自动”。
我们旅行的最后一站是米纳斯德里奥廷托（Minas de Riotinto），道路在裸露的岩石和零星的树木之间蜿蜒曲折，296 GTB穿越犹如过山车般令人叹为观止的起伏跌宕，大展拳脚，绕过圆形弯道，充分发挥其极致性能。
“你会立刻感受到底盘的短轴距，对方向盘的瞬时响应，无不令人叹为观止。在高速驾驶时，车辆会毫不犹豫地跟随的指令，你会变得非常从容自信，”米歇尔说道。“我真的很期待明年在大奖赛和挑战赛中测试比赛车型版本。我想法拉利正朝着一个非常有趣的方向迈进”。