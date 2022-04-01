“这座城市美轮美奂，驾驶法拉利默默地穿过街道让人有点......不安，但更多的是一种奇妙的感觉。”





当黎明悄然抵达塞维利亚繁华的街道时，欧洲法拉利挑战赛冠军和Iron Lynx女子车队的GT车手米歇尔·加廷第一次坐进了法拉利296 GTB的驾驶舱。