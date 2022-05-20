塞巴斯蒂安在拉力赛领域，是一位无人能及的人物。这位48岁的法国车手已获得九次世界拉力锦标赛冠军，如今总共赢得了80场WRC车赛。他今年已经夺得达喀尔拉力赛亚军，也是蒙特卡罗拉力赛（Monte Carlo Rally）中年龄最大的车手，并且目前正参加Extreme E极限锦标赛。



除了拉力赛领域，勒布在其他赛场上的表现也同样令人生畏。辉煌战绩包括2006年勒芒赛亚军、创下美国派克峰国际爬坡赛（Pikes Peak International Hill Climb）纪录，以及世界房车锦标赛（World Touring Car Championships）和法国 GT 的亮眼成绩。