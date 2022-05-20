塞巴斯蒂安在拉力赛领域，是一位无人能及的人物。这位48岁的法国车手已获得九次世界拉力锦标赛冠军，如今总共赢得了80场WRC车赛。他今年已经夺得达喀尔拉力赛亚军，也是蒙特卡罗拉力赛（Monte Carlo Rally）中年龄最大的车手，并且目前正参加Extreme E极限锦标赛。
除了拉力赛领域，勒布在其他赛场上的表现也同样令人生畏。辉煌战绩包括2006年勒芒赛亚军、创下美国派克峰国际爬坡赛（Pikes Peak International Hill Climb）纪录，以及世界房车锦标赛（World Touring Car Championships）和法国 GT 的亮眼成绩。
因此，当 AlphaTauri AF Corse车手Nick Cassidy因之前已接下Formula E任务，而无法加入德国房车大师赛(DTM) 于葡萄牙的首场赛时，车队自然而然地要求塞巴斯蒂安加入进行季前测试，并获得机会进入波尔蒂芒赛。于是，他并没有令人失望。
塞巴斯蒂安与多位专门驾驶 GT3 赛车的优异车手同场竞技，但他立即表现出无比竞争力，最重要的是速度明显地比他人更快。他在首场赛中杆位落后十分之七——但在任何其他锦标赛中，他都可以轻松进入前十名（由于DTM赛水平特高，因此他进入了前 20 名，仍是个亮眼的成绩）。最终，他在周六获得令人赞扬的第16名，并在周日获得了第18名，证明了他驾驭法拉利赛车的能力完全不逊于拉力赛车……
观看九次世界拉力锦标赛冠军令法拉利步入他的节奏
拉力赛车手，需要更多即兴发挥的能力。在准备工作方面也不一样，就算你对于路线十分了解，但是每个路段你在拉力赛都只经过一次，所以你需要不断的及时反应。因此不能像在赛道上般达到极限。
从个人角度来看，你觉得哪种赛事较具挑战性？
我的工作方式适合拉力赛。因此，对我来说，要持续优化所有项目，并与采取同样战略的竞争对手们（DTM赛）保持同等水平困难得多。也许相对来说，拉力赛车手比较能够适应赛车，但是要与该领域内的顶级车手较劲仍然非常困难。
法拉利给你的第一印象是什么？
第一印象？第一天我有点困惑。我试着回忆驾驶赛车的感觉，虽然我 2013 年参加了几场GT比赛，但从那以后几乎就没再参加过比赛。所以这辆赛车和我之前习惯的感受差别很大。对我来说，拉力赛车开起来自然而且容易。这些车的抓地力大得多，并且你已经接近极限了。
塞巴斯蒂安驾驶法拉利赛车中的速度与他在拉力赛车中的速度一样快
我家里有一个小型模拟器，所以我开一辆法拉利在波尔蒂芒附近四处绕，我也看了一些车载视频，以便多获得一些有关赛道的额外信息。
你几乎参加过所有类型的赛车运动。除了拉力赛之外，你最喜欢哪一种？
我喜欢所有的赛车运动，从小就有幸开始参与拉力赛，最后实现自己设定的目标。并让我有机会发现其他类型的赛车运动，例如赛道和越野赛车，和其他竞赛。老实说，我喜欢所有的赛车运动。因为我喜欢改变。这也是我喜欢拉力赛的原因 —— 场地不断在变化，从停机坪，碎石路段一直到冰雪地面。
最后，我们必须简短提及你最近的摩洛哥拉力赛冠军，你成为有史以来赢得为期四天的赛事年龄最大的车手，这让所有人感到惊讶。
我也很惊讶自己会赢。老实说，在摩纳哥车赛之前，我还不相信这种可能。但是我对这辆车感觉很好，开起来很顺，于是在周末结束时我们也赢了比赛。真是很棒的时刻，因为我真的没想到。