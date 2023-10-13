Purosangue 乘客体验

这是首款配备四个可独立调节座椅的法拉利内装，并具备加热靠背和按摩功能。有足够的空间让四位身材高大的乘客享受舒适的乘坐感。法拉利之前的四座车 GTC4Lusso 的猎装车shooting break也是如此，但进出更容易，同时空气感也增强。

法拉利已在 SF90 上开发了双区域驾驶舱。并再演变为涵盖四个不同的区域，每个区域都通过体积、材料、颜色和功能层面，以极富创意的使用方式来划分。事实上，有人可能会说后座区是容纳许多用途及配备的最佳区域。



仪表板由两片流线造型的部件组成，在中间汇聚，具有独特的美感和优异的人体工程学设计。驾驶员前方有一个完全可配置的大型显示屏，配有升级版 HMI（人机界面）。方向盘上装有控制装置，包括“亮起前保密”的发动机启动按钮、雨刷器和车灯开关，以及著名的可改变底盘设置的 manettino 控制旋钮。最有趣的是驾驶盘上的拇指操作触控板，驾驶员可以通过它来控制音频设置和仪表显示屏上的其他功能。“双眼关注路况，双手置于在方向盘上”是法拉利的座右铭。

