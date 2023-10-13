Purosangue 乘客体验

作为法拉利悠久历史上第一款四门跑车，Purosangue 提供了一个体现内饰体验的机会。这是一款外观极具表现力并且充满现代感的汽车，而创造戏剧化视觉效果的原因来自法拉利所说的“迎宾门”。
通过电动操作，该设施可程序引人注目的内部全景。Purosangue 保留了传统的 B 柱，这对于保持其结构刚性是必要的，但当我们看到反开式车门打开的那一刻，也是一个精彩的亮点。
这是首款配备四个可独立调节座椅的法拉利内装，并具备加热靠背和按摩功能。有足够的空间让四位身材高大的乘客享受舒适的乘坐感。法拉利之前的四座车 GTC4Lusso 的猎装车shooting break也是如此，但进出更容易，同时空气感也增强。
法拉利已在 SF90 上开发了双区域驾驶舱。并再演变为涵盖四个不同的区域，每个区域都通过体积、材料、颜色和功能层面，以极富创意的使用方式来划分。事实上，有人可能会说后座区是容纳许多用途及配备的最佳区域。
仪表板由两片流线造型的部件组成，在中间汇聚，具有独特的美感和优异的人体工程学设计。驾驶员前方有一个完全可配置的大型显示屏，配有升级版 HMI（人机界面）。方向盘上装有控制装置，包括“亮起前保密”的发动机启动按钮、雨刷器和车灯开关，以及著名的可改变底盘设置的 manettino 控制旋钮。最有趣的是驾驶盘上的拇指操作触控板，驾驶员可以通过它来控制音频设置和仪表显示屏上的其他功能。“双眼关注路况，双手置于在方向盘上”是法拉利的座右铭。
然而，在 Purosangue 上，还有一些新的进展。乘客可以完全控制信息娱乐系统，并且车内的每个座椅都能进行个性化设置。所有座位都可以独立调整倾斜角度。空调控制是通过中央旋转控制器完成的，该控制器在触碰之前也不会引人注目，协调地融入整体设计之中。其动作的阻尼作用灵敏，可媲美精密计时码表。（后面还有第二个旋转接口。）
从后车厢也更容易欣赏到中央通道。它形成了一个 Y 形结构，固定了整个驾驶室的流线型设计，其一端为精致的金属换档门——这是对经典法拉利配置的创意致敬。
甚至电动车窗的按钮也经过精心重新设计，采用玻璃材质双杯架，置物盒靠近无线设备充电区。实用性是关键。甚至还有宽敞隔间可以存放物品。坐在后排座椅上，乘客能欣赏到车门装饰本身的形状、设计和纹理。这无疑是法拉利应用上的第一次。
正如对可持续性的重视一样。法拉利表示，85% 的内饰均为可持续生产，所使用的材料包括从渔网回收的聚酰胺和由 68% 消费后回收聚酯制成的新版本 Alcantara。除了地毯之外，还可以选择使用军装中的防弹织物。我们的目标是让汽车更坚固，能够承受严格的使用条件，以及在充满挑战的环境下也具备日常使用的性能。
并可以选择集成极细铜线的新型碳纤维编织物。结果是，Purosangue 的内部给人一种截然不同的全新感觉，不仅对于法拉利来说如此，对于汽车界也是如此。由德国 Burmester 音响系统公司提供音频系统，这是一个带有 21 个扬声器的 3D 环绕声装置，为音质和清晰度树立了新的基准。丝带高音单元在此首次用于汽车上，而低音扬声器则安装在个别的封闭式音箱中，以实现完全的低音清晰度。
这也是 Purosangue 本身的隐喻。每一种频率都能得到满足，并且其丰富性令人叹为观止。