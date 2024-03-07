每一位跃马车主与法拉利的初次邂逅，都是一个充满回忆的精彩故事——对冯少仑先生而言，2004年在上海举办的首届F1中国大奖赛便是他与跃马的初次相遇。“在这场比赛中，法拉利车队将F1中国大奖赛冠军收入囊中，我在看台上目睹了跃马车手率先冲线的热血瞬间。”冯先生回忆道，“父亲带我去看那场比赛时，我还只有9岁，但是那场比赛对我而言却终生难忘：在V10赛车引擎的轰鸣中，一抹红色闪电飞驰过终点，比赛结束了，但是那抹红色，却永远留在了我的心头。”

20年前那激动人心的一刻，点燃了冯少仑先生对法拉利的无限热情，使他一路成长为法拉利跑车的狂热拥趸，最终成为一名卓尔不群的跃马资深藏家。作为一名优秀的家族企业管理者，工作中的他对每一个细节都力求卓越，工作之余的他则把收藏跃马杰作当成另一种对于追求。他不仅收藏法拉利量产车型，更对Tailor Made个性化定制车型情有独钟——目前他已拥有三台法拉利Tailor Made车型。年少有为的冯少仑先生，从小便对机械怀有浓厚的兴趣，少年时曾五次获得中国青少年航空航天模型锦标赛冠军。上大学时，他选择了航空航天工程专业，深入研究机械与速度的奥秘，并取得了学士学位。在加州求学期间，他购入的第一台法拉利就是California T，车型名可以说非常应景。每每驾驶法拉利California T在加州的海岸线畅游，打开顶篷，他便能体验到属于青春的自由气息，感受来自太平洋的微风拂面。“跑车能帮助我达到双腿无法比拟的速度，让我以前所未有的速度驰骋于广袤的大地上。”冯少仑先生表示，“跃马跑车能创造无与伦比的澎湃驾驶体验。对我而言，法拉利的超跑杰作更是扩展人类能力的一大力证，它不仅仅是一件工具，更象征着梦想的力量。”