每一位跃马车主与法拉利的初次邂逅，都是一个充满回忆的精彩故事——对冯少仑先生而言，2004年在上海举办的首届F1中国大奖赛便是他与跃马的初次相遇。“在这场比赛中，法拉利车队将F1中国大奖赛冠军收入囊中，我在看台上目睹了跃马车手率先冲线的热血瞬间。”冯先生回忆道，“父亲带我去看那场比赛时，我还只有9岁，但是那场比赛对我而言却终生难忘：在V10赛车引擎的轰鸣中，一抹红色闪电飞驰过终点，比赛结束了，但是那抹红色，却永远留在了我的心头。”
20年前那激动人心的一刻，点燃了冯少仑先生对法拉利的无限热情，使他一路成长为法拉利跑车的狂热拥趸，最终成为一名卓尔不群的跃马资深藏家。作为一名优秀的家族企业管理者，工作中的他对每一个细节都力求卓越，工作之余的他则把收藏跃马杰作当成另一种对于追求。他不仅收藏法拉利量产车型，更对Tailor Made个性化定制车型情有独钟——目前他已拥有三台法拉利Tailor Made车型。年少有为的冯少仑先生，从小便对机械怀有浓厚的兴趣，少年时曾五次获得中国青少年航空航天模型锦标赛冠军。上大学时，他选择了航空航天工程专业，深入研究机械与速度的奥秘，并取得了学士学位。在加州求学期间，他购入的第一台法拉利就是California T，车型名可以说非常应景。每每驾驶法拉利California T在加州的海岸线畅游，打开顶篷，他便能体验到属于青春的自由气息，感受来自太平洋的微风拂面。“跑车能帮助我达到双腿无法比拟的速度，让我以前所未有的速度驰骋于广袤的大地上。”冯少仑先生表示，“跃马跑车能创造无与伦比的澎湃驾驶体验。对我而言，法拉利的超跑杰作更是扩展人类能力的一大力证，它不仅仅是一件工具，更象征着梦想的力量。”
领略过法拉利California T的非凡驾趣后，冯少仑先生开始追求更令人心潮澎湃的驾驭体验。他身处美国赛道浓郁的赛车氛围中，很快便被赛道的魅力所吸引；随即，他迎来了自己的第二台法拉利488 Pista。“我对自己感兴趣的东西一直都非常执着，对法拉利488 Pista，我早有耳闻。我也一直渴望拥有一台可以在赛道上尽情驰骋的法拉利，于是，我毫不犹豫地选择了它。”
之后，冯少仑先生回到了他的故乡中国郑州，迎来了家族事业的挑战，也为他的职业生涯打开了新的篇章。与此同时，全新法拉利F8 Tributo吸引了冯少仑先生的目光，并很快成为了他的日常座驾。
完美补充。
此后，冯少仑先生的跃马梦想开启了全新篇章，他萌生了定制一款专属法拉利超跑的想法。他兴奋地分享道：“在一次试驾中，我感受到无论是日常驾驶，还是山路或赛道，法拉利SF90 Stradale都能带来极致的驾驶体验。”冯少仑先生热爱驰骋在天地之间的自由感，因此这次试驾之后，他决定并购买了法拉利SF90 Spider，并向法拉利Tailor Made部门的专家咨询定制建议。 “Tailor Made服务允许你在颜色、材质等方面将梦想实现在一台定制法拉利上。”，冯少仑先生热切地补充道：“我想要的每个细节，都反映在了法拉利SF90 Spider的定制方案上，并最终变成现实。在定制的过程中，法拉利Tailor Made团队的专业人士会提供专业建议，全力协助我将梦想跑车化作现实。”冯少仑先生的法拉利SF90 Spider确实与众不同：车身采用Bianco Italia搭配Blu NART双色涂装，并延伸至内饰设计，其设计灵感来自于他对故乡河南郑州蓝天白云的美好回忆。
在阳光下，白色车漆呈现两种不同的色彩质感，而在夜晚，它则闪耀着特殊的光彩。此外，车身还点缀着法拉利独有的高科技蓝色碳纤维材质，足可见冯少仑先生对功能与审美，都拥有独树一帜的见解。定制版法拉利SF90 Spider所带来的非凡驾趣，与满富激情的定制过程，令这位狂热的跃马收藏家开始考虑启动下一个全新的定制项目。每当有人问恩佐·法拉利先生哪台车是他最钟爱的法拉利时，他的回答永远是“下一台”。无独有偶，冯少仑先生开始考虑打造他为之倾心的第二台法拉利Tailor Made的想法。这一次，他将目光投向了法拉利812 Competizione。冯少仑先生解释道：“这台跑车给了我一些启发，它是法拉利的巅峰之作，无论是外观设计，还是发动机技术，都是基于优秀传承下的锐意创新，就像我视若珍宝的家族生意。”这位收藏家为这台个性化定制版法拉利812 Competizione选择了Oro Baviera车漆，因为古中今外，黄金一直是一种珍贵的金属，极具亘古不变的价值，且用途广泛，他希望通过黄金色调来表达对家族事业永续发展的美好期望。成功的经验激发了冯少仑先生再度开启全新定制项目的动力，继续丰富个人收藏，令他兴奋不已。