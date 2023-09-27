法拉利在米兰时装周期间发布了全新2024春夏高级时装系列，业界贵宾和品牌好友现身米兰维特拉广场 (Piazza Vetra) ，欢聚在历史悠久的阿尔西奥剧院 (Teatro Alcione) 剧院的环形秀场。这一极具震撼力的时装系列彰显了法拉利的绝对激情和奉献精神。与品牌的跑车一样，最新的服装系列在设计、性能和创新方面力求卓越和优雅。
由创意总监罗科·伊诺内（Rocco Iannone）操刀设计的春夏系列通过时尚迸发出法拉利的无限魅力。法拉利的时尚代码---竞技、工装和精裁细节，经过滤合成和放大，将躯体置于场景中心，并通过款型、色彩和材质的精髓来提升其美感和感性。通过曲线、圆袖、解剖式剪裁和夸张的体型，廓形被缩短、拉长和加宽。
炫目的白色拉开秀场的序幕，“7X7格纹”绗缝为轻盈和柔软的“云朵”纳帕皮革点睛，绗缝细节是整个系列中重复出现的独特主题。肉色皮革饰以迷彩式镂花，仔细观察可见精致的跃马徽标。精巧的透明针织品像薄纱茧一样包裹身体，而海军蓝科技羊毛、绞花针织品和带有渐变粉蓝色的尼龙则具有极佳触感，尽显奢华。实验牛仔布探索了最复杂的水洗工艺，垂直变色技术营造丰富的纹理。
在走秀期间，缤纷明亮的琥珀色灯光伴随着白昼到黑夜的氛围转换，为金属纤维编织丝绸表层倍添质感。最后，法拉利经典红色以澎湃活力和标志性冲击力登场，在漆皮光泽的衬托下华丽收尾。用《Vogue》杂志的话说，这是伊诺内“全力冲刺”的时刻。
法拉利将道德作为其美学的核心，不断寻找负责任的材料和低环境影响的解决方案，致力继续履行可持续发展使命。秀场上展示的羊毛、有机棉、牛仔布和皮革均经过最高标准认证。
本季的创新亮点包括灵感来自原始发动机部件的雕塑珠宝、科技时尚手套和未来主义太阳镜，这些产品都是搭配法拉利赛车服的绝佳配饰，并与车队赛车手紧密相连。
历史上，法拉利离合器是由驾驶员左脚操作，但在马拉内罗Clutch（手抓包，英文单词也有离合器之意）则是一件充满艺术美感的手持配饰，并采用了与法拉利公路跑车同样的染色工艺制成。这款手抓包与法拉利GT袋均具有多种形状和功能，包括经典的硬质高频印花款式，以及全新的超柔软皮革和绒面革款式。它们可以和牛仔布和皮革高跟鞋搭配，鞋履均饰有法拉利配件标志性的3D图案。
伊诺内说道：“这一系列表达了欲望的力量，这是每个人在接触我们品牌是都会产生的感觉。欲望挑战我们的极限，让我们充分发挥潜能。”
伊诺内在法拉利第五季时装秀落幕前指出，“力量和感性是法拉利传奇的燃料”，而他以2024春夏时装系列为时尚界带来了双重层面的强力冲击。