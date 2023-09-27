法拉利在米兰时装周期间发布了全新2024春夏高级时装系列，业界贵宾和品牌好友现身米兰维特拉广场 (Piazza Vetra) ，欢聚在历史悠久的阿尔西奥剧院 (Teatro Alcione) 剧院的环形秀场。这一极具震撼力的时装系列彰显了法拉利的绝对激情和奉献精神。与品牌的跑车一样，最新的服装系列在设计、性能和创新方面力求卓越和优雅。

由创意总监罗科·伊诺内（Rocco Iannone）操刀设计的春夏系列通过时尚迸发出法拉利的无限魅力。法拉利的时尚代码---竞技、工装和精裁细节，经过滤合成和放大，将躯体置于场景中心，并通过款型、色彩和材质的精髓来提升其美感和感性。通过曲线、圆袖、解剖式剪裁和夸张的体型，廓形被缩短、拉长和加宽。









