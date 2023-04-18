试着想象你有一个水晶球，能看到未来的单座法拉利超级跑车会是什么样子。这是让所有创意人员都梦寐以求的挑战，也正是弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）在一个既刺激又极为特殊的研究项目会议中，向他的高级设计团队所提出的：创造一辆概念车——已经是魁伟已久的一件，而且，这相当于跃马历史上第一辆数字汽车。

曼佐尼从一开始就强调，它仍然是一辆法拉利。“重要的是展望未来，将时间范围转移到遥远的未来。但我们必须以实际的方式做到这一点。因此，与往常一样，我们让工程师参与，以便能够协同工作，特别是与Matteo Biancalana领导的空气动力学部门合作。”他说。 他的得力助手包括了高级设计主管 Matteo De Petris，汽车外观部门 Francesco Russo，车内设计 Thomas Granjard，专门负责色调和内饰（Colors&Trim）的 Silvia Cavallaro，以及3D效果专员 Salvatore Della Ventura。“当然，就像每个项目一样，我告诉我的设计师，它必须是世界上最漂亮的汽车，”曼佐尼承认。

