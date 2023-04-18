试着想象你有一个水晶球，能看到未来的单座法拉利超级跑车会是什么样子。这是让所有创意人员都梦寐以求的挑战，也正是弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）在一个既刺激又极为特殊的研究项目会议中，向他的高级设计团队所提出的：创造一辆概念车——已经是魁伟已久的一件，而且，这相当于跃马历史上第一辆数字汽车。
曼佐尼从一开始就强调，它仍然是一辆法拉利。“重要的是展望未来，将时间范围转移到遥远的未来。但我们必须以实际的方式做到这一点。因此，与往常一样，我们让工程师参与，以便能够协同工作，特别是与Matteo Biancalana领导的空气动力学部门合作。”他说。 他的得力助手包括了高级设计主管 Matteo De Petris，汽车外观部门 Francesco Russo，车内设计 Thomas Granjard，专门负责色调和内饰（Colors&Trim）的 Silvia Cavallaro，以及3D效果专员 Salvatore Della Ventura。“当然，就像每个项目一样，我告诉我的设计师，它必须是世界上最漂亮的汽车，”曼佐尼承认。
Vision Gran Turismo 无疑是对未来可能的一瞥，其设计灵感来自 60 年代和 70 年代的法拉利赛车原型
因此，《跑车浪漫旅》的构思——在各个技术方面都经过一种类似雕塑艺术品般的完美程序——以至于曼佐尼将其形容为“一种速度形式； 一个通过空气的物体，其中车身似乎是漂浮般移动。
虽然只存在于虚拟世界中，并且根据法拉利实体尺寸的风格化车型，但 Vision Gran Turismo 从各方面看来，都是一辆经过精心设计的法拉利。其上配备了技术和性能数据表，确保虚拟赛车运动用户获得完全逼真的体验。
曼佐尼说：“在法拉利，一切都来自各部门的综合研究，绝不只是限于设计师的心血来潮。
本月，更透过获得全球知名工业设计大奖红点奖的肯定，曼佐尼和他的团队获得了创新产品类别中“红点最佳设计奖（best of the best’）”的著名奖项。