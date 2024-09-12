法拉利官方杂志：ISSUE 64

首先是史诗般的跨大陆驾驶，见证了新款 12Cilindri 在中欧的高速公路和小路上行驶的风采，这是一个引人入胜的故事，将汽车的广泛功能带入生活之中。从作为经典法拉利 Grand Tourer 的卓越表现到提供现代跃马所期望的锋利性能，12Cilindri 完全配得上其在顶级前置发动机 V12 法拉利万神殿中的地位。

从公路穿越到赛道，了解尼克拉斯-尼尔森 (Nicklas Nielsen) 和安东尼奥-福科 (Antonio Fuoco) 的红色涂装 499P 50 号赛车是如何在 2024 年勒芒 24 小时耐力赛中获胜的——这是法拉利连续第二次在勒芒取得总冠军——正如 Scuderia 车手们用他们自己的话解释的那样，这场比赛为他们带来了辉煌的胜利。





