法拉利官方杂志：ISSUE 64

最新一期《法拉利官方杂志》为您带来所有法拉利世界近期新闻。最新的 12Cilindri 上路，法拉利在勒芒赛上第二次夺冠，最美法拉利 275 GTB 60 周年庆典，同时也是另一个伟大的 60 周年纪念日，今年是英国 F1 活动家和摩托车赛车手约翰·苏堤斯 (John Surtees) 获得世界冠军 60 周年，他至今仍是唯一一位同时获得四轮和两轮世界冠军的车手。本期刊中详细叙述了各种精彩活动，您可以从中找到以上故事以及更多内容。
首先是史诗般的跨大陆驾驶，见证了新款 12Cilindri 在中欧的高速公路和小路上行驶的风采，这是一个引人入胜的故事，将汽车的广泛功能带入生活之中。从作为经典法拉利 Grand Tourer 的卓越表现到提供现代跃马所期望的锋利性能，12Cilindri 完全配得上其在顶级前置发动机 V12 法拉利万神殿中的地位。
从公路穿越到赛道，了解尼克拉斯-尼尔森 (Nicklas Nielsen) 和安东尼奥-福科 (Antonio Fuoco) 的红色涂装 499P 50 号赛车是如何在 2024 年勒芒 24 小时耐力赛中获胜的——这是法拉利连续第二次在勒芒取得总冠军——正如 Scuderia 车手们用他们自己的话解释的那样，这场比赛为他们带来了辉煌的胜利。
让时光倒流 60 年，回到 1964 年，重温令人惊叹的 275 GTB 的首次亮相，这辆法拉利大大提高了在马拉内罗的设计定金，并为该品牌赢得了众多著名粉丝，包括好莱坞超级明星史蒂夫·麦奎因 (Steve McQueen) 和克林特·伊斯特伍德 (Clint Eastwood)。
在杂志的其他版块中，法拉利收藏家和德克萨斯州居民 Grant Shaw 开始了奥斯汀的旅行，奥斯汀是该州的首府和美国大奖赛的故乡。然后是访问智利，会见商人费尔南多·索利斯 （Fernando Solís） 和他非常特别的 Tailor Made 个性化定制 812 Competizione，在三辆 Purosangues 中穿越日本的公路旅行，最后，法拉利 HP Esports 车队赢得 2023-24 年一级方程式模拟赛车世界锦标赛汽车制造商冠军的幕后故事。
愿您喜欢本期法拉利杂志，并祝您阅读愉快。