法拉利官方杂志：第63期

最新一期《法拉利官方杂志》为您带来所有法拉利世界近期新闻。内容关于新车型、稀有经典车型、激情四射的 V12 车主、迈阿密一周的魅力之旅，以及全新的 Sport Prototipi Clienti 驾驶计划--在这期内容丰富的杂志中，您将阅读上述及更多精彩内容。
杂志的一开始为您叙述马拉内罗最新 V12 车型--法拉利 12Cilindri 和 12Cilindri Spider 敞篷车型独家研发的故事。打造一款全新中前置 V12 车型，尤其是其前身 812 Superfast 的已获得巨大成功。这始终是一项具有挑战性的任务，但在一群才华横溢的设计师、工程师和项目负责人齐心协力之下，实现新车型将高性能与优雅、豪华的大型旅行相结合的目标，最终重新定义了现代前置式发动机 V12 法拉利。
法拉利面临的另一项挑战是五月份的迈阿密周，活动期间法拉利成功推出了两款新车型--12Cilindri 和 12Cilindri Spider ，以及一款以赛车为设计灵感的时装胶囊，组织了一次穿越美国南部各州的 800 公里 Cavalcade 法拉利大游行活动，并登上了迈阿密大奖赛的领奖台。请观赏这一周在阳光普照的南佛罗里达州的壮观摄影记录。
当场景专回到马拉内罗后，让我们参观法拉利最新电子大楼，未来的跑车将在这里制造。这座具备各项超现代化设施的建筑标志了法拉利历史发展的一个重要时刻，它向法拉利的环保未来、多能源战略，以及全新的制造工艺致敬。
在杂志的其他部分，法拉利发烧友安德鲁-皮斯克（Andrew Pisker）介绍了他非凡的跃马收藏系列，其中包括在圆石滩赛车竞赛中获奖的 500 TRC 和两辆 365 GTB4 Daytonas，还有克雷-雷加佐尼（Clay Regazzoni）的传奇法拉利 312 B3 ，与巴西冠军埃默森-菲蒂帕尔迪（Emerson Fittipaldi）在1974 年一级方程式赛季中的传奇之战，菲蒂帕尔迪本人也回忆了这段传奇故事。最后，并有一个关于一辆稀有法拉利经典汽车的故事：最近在新西兰遇见的一辆 1948 年法拉利 166 Inter。
愿您喜欢本期法拉利杂志，并祝您阅读愉快。