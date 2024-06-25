法拉利官方杂志：第63期

杂志的一开始为您叙述马拉内罗最新 V12 车型--法拉利 12Cilindri 和 12Cilindri Spider 敞篷车型独家研发的故事。打造一款全新中前置 V12 车型，尤其是其前身 812 Superfast 的已获得巨大成功。这始终是一项具有挑战性的任务，但在一群才华横溢的设计师、工程师和项目负责人齐心协力之下，实现新车型将高性能与优雅、豪华的大型旅行相结合的目标，最终重新定义了现代前置式发动机 V12 法拉利。

法拉利面临的另一项挑战是五月份的迈阿密周，活动期间法拉利成功推出了两款新车型--12Cilindri 和 12Cilindri Spider ，以及一款以赛车为设计灵感的时装胶囊，组织了一次穿越美国南部各州的 800 公里 Cavalcade 法拉利大游行活动，并登上了迈阿密大奖赛的领奖台。请观赏这一周在阳光普照的南佛罗里达州的壮观摄影记录。





