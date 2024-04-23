法拉利官方杂志：第62期

最新一期《法拉利官方杂志》对过去七十年来推动公司 Scuderia 和 Endurance 车队的合作文化，提供了最精湛的见解，正是如此特殊的团队文化使法拉利品牌成为赛车运动界最成功的品牌。对 Scuderia F1 车队负责人 Fred Vasseur、 耐力赛全球主管 Antonello Coletta 和 Corse Clienti 等人的独家采访描绘了一幅生动并激励人心的画面，呈现在完美的团队合作之下，最终带来了成功。
早在50 和 60 年代，多位传奇赛车手就一次又一次的让法拉利的名字在赛车运动世界中脱颖而出，并取得了巨大的成功。本期的“Glory Boys（荣耀男孩）”专题向一些最伟大的跃马车手致敬，其中包括迈克·霍索恩 (Mike Hawthorn)、彼得·柯林斯 (Peter Collins)、路易吉·莫索 (Luigi Musso) 和阿尔贝托·阿斯卡里 (Alberto Ascari) 等赛车英雄人物，他们都是绅士车手，其中许多人为此付出了生命。
回到今天，功能强大的 Ferrari SF90 XX Stradale 首先在法拉利的菲奥拉诺赛道上进行测试，然后在马拉内罗周围充满挑战的道路上进行测试。但在 SF90 XX Stradale 和其敞篷 Spider 版本准备好公路和赛道用途之前，两者都经历了复杂的设计过程，于是需要马拉内罗多个部门的密切合作。由创造这两款突破性超级跑车的关键人物亲口讲述引人入胜的故事。
于七十年前，法拉利在美国开设了第一家经销店。目前有超过 50 个分布在 50 个州。让我们介绍每天都在将梦想变成现实的敬业团队。这些梦想不一定和汽车有直接关系。坐在 2024 年春夏法拉利时装系列走秀的前排，欣赏一系列引用法拉利概念的时尚造型，让您即使不在路上也能享受跃马品牌的激情。
在杂志的其他章节，欧洲挑战赛冠军并且为忠实法拉利汽车收藏家矶崎元彦（Motohiko Isozaki）叙述他与跃马品牌之间的独特协同作用；传奇的 GTO 和 Testarossa 一同庆祝40岁生日；以及一群幸运的 Purosangue 车手来到内蒙古进行了一次难忘的访问，并参加经采刺激的冰上驾驶冒险。
愿您喜欢本期法拉利杂志并祝您阅读愉快。