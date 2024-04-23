法拉利官方杂志：第62期

早在50 和 60 年代，多位传奇赛车手就一次又一次的让法拉利的名字在赛车运动世界中脱颖而出，并取得了巨大的成功。本期的“Glory Boys（荣耀男孩）”专题向一些最伟大的跃马车手致敬，其中包括迈克·霍索恩 (Mike Hawthorn)、彼得·柯林斯 (Peter Collins)、路易吉·莫索 (Luigi Musso) 和阿尔贝托·阿斯卡里 (Alberto Ascari) 等赛车英雄人物，他们都是绅士车手，其中许多人为此付出了生命。

回到今天，功能强大的 Ferrari SF90 XX Stradale 首先在法拉利的菲奥拉诺赛道上进行测试，然后在马拉内罗周围充满挑战的道路上进行测试。但在 SF90 XX Stradale 和其敞篷 Spider 版本准备好公路和赛道用途之前，两者都经历了复杂的设计过程，于是需要马拉内罗多个部门的密切合作。由创造这两款突破性超级跑车的关键人物亲口讲述引人入胜的故事。

