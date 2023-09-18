法拉利官方杂志：第60期

新一期《法拉利官方杂志》的封面明星不只有一位，而是两位：法拉利Ferrari Special Series的最新成果，以及在公路合法跃马车型传递 XX 计划精髓的新概念推出。SF90 XX Stradale 和 SF90 XX Spider 是马拉内罗特别系列的最新产品，该系列还包括 599 GTO、F12tdf、488 Pista 和 812 Competizione。然而，这两款车的特别之处在于它们承袭了法拉利 FXX 计划的特色，该计划是 FXX-K Evo 等赛道专用机器的移动实验室。那么，结果如何呢？造就了两辆具备合法公路用途，并且性能接近赛道版的法拉利汽车。
杂志内容从赛道的惊人速度开始，接着话题转向完全不同类型的赛道:1000 Miglia一千英里拉力赛，以及罕见的 Ferrari 750 Monza。这辆小型法拉利经过 Classiche 经典部门的精心修复，是 1954 年至 1955 年间限量生产30辆法拉利之一，车主为跃马车迷马科斯·帕尼 (Marco Pagni)。他驾驶这量迷人的经典法拉利共同实现了一生的梦想，即完成从布雷西亚到罗马往返 1000 英里的耐力赛。
这种纯粹的历史感也体现在法拉利经典部门的另一款汽车上，重获昔日的光芒：属于女演员英格丽·褒曼 (Ingrid Bergman) 的 212 Inter。接下来，我们将穿上法拉利 FW 23-24 时装系列标志性皮革赛车服，探索著名的限量版杰作，庆祝法拉利丰富的耐力赛历史，包括勒芒 24 小时耐力赛震撼人心的胜利。
在其他地方，我们向在世界各地提供最佳客户体验的跨国一线团队致敬，驾驶 Ferrari Roma Spider 敞篷车进行一场穿越摩洛哥的精彩公路旅行，驾驶 296 GTS 穿越拉斯维加斯的街道，以及三位背景截然不同的意大利车迷告诉我们为什么Ferrari Approved 法拉利认可证书在今天比以往任何时候都更加重要。祝您阅读愉快。