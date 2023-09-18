法拉利官方杂志：第60期

这种纯粹的历史感也体现在法拉利经典部门的另一款汽车上，重获昔日的光芒：属于女演员英格丽·褒曼 (Ingrid Bergman) 的 212 Inter。接下来，我们将穿上法拉利 FW 23-24 时装系列标志性皮革赛车服，探索著名的限量版杰作，庆祝法拉利丰富的耐力赛历史，包括勒芒 24 小时耐力赛震撼人心的胜利。

在其他地方，我们向在世界各地提供最佳客户体验的跨国一线团队致敬，驾驶 Ferrari Roma Spider 敞篷车进行一场穿越摩洛哥的精彩公路旅行，驾驶 296 GTS 穿越拉斯维加斯的街道，以及三位背景截然不同的意大利车迷告诉我们为什么Ferrari Approved 法拉利认可证书在今天比以往任何时候都更加重要。祝您阅读愉快。

