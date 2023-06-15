第59期法拉利官方杂志

皮耶罗·法拉利（Piero Ferrari）的个性化Purosangue - Dora Green，造型众不同，灵感来自半个多世纪前建造的跃马车型：来自他父亲恩佐拥有的一辆 400 Superamerica。通过定制计划的崭新高级定制系列，将两款年代相隔60年的经典法拉利结合。此外，让我们探索这辆独特法拉利内部隐藏的其他创新特色。
在赛道上，499P，这辆速度极快的超级跑车目前正在挑战FIA WEC赛事，继续证明赛车性能不仅仅是季前炒作的噱头：赛季才刚开始，该赛车就在三场比赛中不断创造佳绩，三次均成功登上领奖台。
于是，当今赛车创新的巅峰，可以说是顺利延续由125 GPC赛车所开启的传奇旅程。1948年作为第一辆法拉利单座赛车首次亮相后，又迅速进化为125 F1赛车。法拉利车队第一次参入首届一级方程式大奖赛，由意大利车手阿尔贝托·阿斯卡里（Alberto Ascari）驾驶，于1950年5月在摩纳哥赛中顺利登上领奖台。
当然，法拉利的荣耀也归功于其优异的车手。我们并详细介绍造就跃马非凡独特的三个不同群体。首先，我们来看看马拉内罗的试车手在每辆车的开发中发挥的关键作用 - 分别从开发，原型再到最终的生产阶段。
然后，我们参观数目越来越庞大的热情法拉利车迷，他们相信他们的汽车是为了驾驶而设计，并非存放在车库中观赏用，并且从不错过任何机会驾驶他们最爱的“日常用车”。最后，我们前往中国，法拉利团队正在努力满足年轻客户对先进技术的渴望，同时保持对千禧一代文化的尊重。
在本期的另一章节，我们将了解美丽的Montblanc Ferrari Stilema SP3（限量版书写工具，其设计灵感来自法拉利 Daytona SP3）; 我们看看今年最热门的绿色色调如何与跃马的丰富文化产生共鸣。我们漫步在恩佐法拉利博物馆及其最新展览区，了解如何将长达75年的设计精华，技术和性能与未来跃马的雄心和梦想结合起来。