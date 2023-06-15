第59期法拉利官方杂志

皮耶罗·法拉利（Piero Ferrari）的个性化Purosangue - Dora Green，造型众不同，灵感来自半个多世纪前建造的跃马车型：来自他父亲恩佐拥有的一辆 400 Superamerica。通过定制计划的崭新高级定制系列，将两款年代相隔60年的经典法拉利结合。此外，让我们探索这辆独特法拉利内部隐藏的其他创新特色。

在赛道上，499P，这辆速度极快的超级跑车目前正在挑战FIA WEC赛事，继续证明赛车性能不仅仅是季前炒作的噱头：赛季才刚开始，该赛车就在三场比赛中不断创造佳绩，三次均成功登上领奖台。





