第58期法拉利官方杂志

在最新一期《法拉利官方杂志》的封面上，主角是令人惊叹的Roma Spider，不但继承双门跑车的传统，向60年代的经典设计致敬，同时具备当今最富突破性的技术和速度。当然，最大的不同之处在于车上的软顶，可以在几秒钟内完成收起，让驾驶者在行驶中能充分享受双涡轮增压V8发动机的魅力。
如果对Roma Spider的近距离欣赏还不够的话，我们将更深入地了解几十年来马拉内罗轿跑车和敞篷车的历史，包括1964年宾尼法利纳设计的3.3升V12 275 GTB和275 GTS这一对轿跑和敞篷车款。
本期杂志的另一焦点部分，为一段与新任法拉利车队负责人Frédéric Vasseur的独家对话，他告诉法拉利杂志，自己为代表这样一个历史悠久的品牌而感到自豪，并表示亲眼目睹全球法拉利F1车迷的无限热情而感动。
还有一个精彩专题，深度介绍了四轮驱动、四座的Purosangue的动力和适应性。 职业GT车手Andrea Bertolini和首次担任GT女车手Lilou Wadoux在Madonna di Campiglio的雪地上驾驶赛车，取得了令人激赏的成绩。
此外，亮点内容还包括了法拉利Vision Gran Turismo创作的精彩背景故事。这是马拉内罗专门为著名视频游戏系列创作的虚拟超跑，从雕塑家阿尼什-卡普尔（Anish Kapoor）甚至爱因斯坦等名人获得灵感。另外，法拉利的创意总监Rocco Iannone向《法拉利杂志》介绍了他的时尚系列，其中最新的系列上个月刚刚在米兰展出。
这一期内容还介绍了296 GT3今年初在代托纳24小时耐力赛上首次亮相的幕后情况。该赛车在达成亮眼成果后，向全世界的媒体谢幕。此外，随着最新499P 赛车即将在2023年成为耐力赛接棒车款之际，我们访问了赛车传奇人物Arturo Merzario，他对约50年前参加勒芒赛的法拉利 312PB 仍有着美好的回忆。