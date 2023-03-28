第58期法拉利官方杂志

在最新一期《法拉利官方杂志》的封面上，主角是令人惊叹的Roma Spider，不但继承双门跑车的传统，向60年代的经典设计致敬，同时具备当今最富突破性的技术和速度。当然，最大的不同之处在于车上的软顶，可以在几秒钟内完成收起，让驾驶者在行驶中能充分享受双涡轮增压V8发动机的魅力。

如果对Roma Spider的近距离欣赏还不够的话，我们将更深入地了解几十年来马拉内罗轿跑车和敞篷车的历史，包括1964年宾尼法利纳设计的3.3升V12 275 GTB和275 GTS这一对轿跑和敞篷车款。

