当然，说起296 GTS的敞篷驾驶，就不能不提那高辨识度的法拉利声浪，而这一次“Piccolo V12”的呼声更加引人注目，这要归功于可伸缩硬顶以及能够将发动机纯粹排气声浪更直接地传入座舱的热管装置。
在巴林壮丽的沙漠景观中，Arthur Leclerc从繁忙的三级方程式赛程中抽空来测试法拉利Roma的极限，而FDA车手Oliver Bearman则参观了位于巴林的Bell头盔工厂，了解他们的一级方程式防撞头盔内蕴含的创新技术。
F1主题继续探讨F1赛程的最新成员---5.412公里的迈阿密国际赛车场。我们探索全新赛道和硬石体育场背后的轶事，这些体育场已成为好莱坞名人、体育明星和80000名激情粉丝的新家。
卓凡的法拉利SP48 Unica具有时尚的车身和极具雕塑感的独特进气口，标志着马拉内罗的One-Off定制计划与忠实法拉利车主之间四年合作的最高成就。该款双座Berlinetta由与F8 Tributo相同的双涡轮增压V8发动机提供动力，并进行了大量定制设计和空气动力学改装。
经典车部门在1960年代F1单座赛车上施展他们的魔力； 受日本工艺启发的法拉利Roma Cool Hunting突破了Tailor Made个性化定制项目的界限； 跃马四位最资深的车主允许我们访问他们惊人的收藏系列；全新法拉利时装系列展示了超高科技面料、生态纤维和未来主义设计。