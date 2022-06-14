在巴林壮丽的沙漠景观中，Arthur Leclerc从繁忙的三级方程式赛程中抽空来测试法拉利Roma的极限，而FDA车手Oliver Bearman则参观了位于巴林的Bell头盔工厂，了解他们的一级方程式防撞头盔内蕴含的创新技术。





F1主题继续探讨F1赛程的最新成员---5.412公里的迈阿密国际赛车场。我们探索全新赛道和硬石体育场背后的轶事，这些体育场已成为好莱坞名人、体育明星和80000名激情粉丝的新家。

