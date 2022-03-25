法拉利Daytona SP3以1967年戴通纳24小时耐力赛上著名的前三甲赛车命名。在穆杰罗赛道上体现了赛车血脉渊源在驾驶时的重要性不亚于其名字。我们也向马拉内罗后台的男士和女士致敬，正是他们的努力与热情造就了去年面世的法拉利Daytona SP3。
一辆法拉利340 America在法拉利经典车部门的精湛技艺下重获新生，在恩佐·法拉利本人一些封尘信件的帮助下，该款杰作完全恢复到1951年勒芒比赛时的状态。
继去年在V12装配线展示的春夏系列时装秀之后，马拉内罗的秋冬系列在米兰时装周备受瞩目，提升时尚新标杆。在这里，我们欣赏从法拉利Roma跑车汲取灵感，并由罗科·伊安诺尼（Rocco Iannone）倾情诠释的的经典款式。
296 GTB在法拉利挑战赛冠军Michelle Gatting的安全掌控下，前往西班牙南部的中心--安达卢西亚地区，对V6发动机进行测试。该款跑车也是296 GT3的灵感源泉，标志着马拉内罗以6缸发动机重返GT赛事。
在本期杂志的其他部分我们还探索了虚拟勒芒24小时耐力赛的平行时空，向来自艺术、音乐、时尚、建筑和电影界的五位专家咨询打造偶像所需的确切条件，同时我们也分享了与Musial家族共度的美妙时光，父亲和儿子均为战绩显赫的挑战赛赛车手。