一辆法拉利340 America在法拉利经典车部门的精湛技艺下重获新生，在恩佐·法拉利本人一些封尘信件的帮助下，该款杰作完全恢复到1951年勒芒比赛时的状态。





继去年在V12装配线展示的春夏系列时装秀之后，马拉内罗的秋冬系列在米兰时装周备受瞩目，提升时尚新标杆。在这里，我们欣赏从法拉利Roma跑车汲取灵感，并由罗科·伊安诺尼（Rocco Iannone）倾情诠释的的经典款式。