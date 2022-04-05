这辆车的总重量接近800公斤，而上赛季的赛车为752公斤。部分原因是使用了更大的19英寸轮胎，增重了近20公斤。由倍耐力开发的新一代轮胎应该可以减少过热，实现更好的近距离对抗，并在轮胎开始退化或磨损之前持续更长时间。





赛车总监Laurent Mekies还畅谈了本赛季的其他新奇之处：“首先，我们有创纪录的23场比赛。所以这将是一个非常激烈的赛季。车队花在赛车上的时间更少，这意味着我们必须尽可能合乎逻辑地设计F1-75，因为在2022年，每一分钟都将比以往任何时候都更加重要。赛场将会是不同性能平衡的竞技场。我也期待一些飞速的进展，因为车队逐渐学会从赛车中获得最好的战绩，并确定他们应该在整个赛季中推动发展的方向”。





团队负责人比诺托总结道：“我们知道大家的期望很高。我们将面临21场比赛，不会有任何借口，只需要时间来展示我们有多优秀。我们知道我们有一支非常紧凑的车队以及查尔斯和卡洛斯作为后盾，我认为他们是一级方程式中最好的一对车手。