2022赛季将会是向未知的飞跃。全新赛道规定将彻底改头换面，从技术上讲， 消除了上个赛季最佳车队所继承的任何竞争优势。不过，这仅仅是理论。
事实上，进入真实的比赛是评估新款法拉利F1-75赛车性能的唯一方法，在2022年世界锦标赛的两轮比赛之后，法拉利车队在制造商积分榜上名列前茅（领先40分），而他们的两位车手查尔斯·勒克莱尔（Charles Leclerc）和卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz）分别在车手积分榜上排名第一和第二。
F1-75 为 Scuderia Ferrari 的 2022 赛季提供了最好的开端，车队在车手积分榜上排名第一和第二
F1-75标志着回归20世纪80年代和90年代以及2000年辉煌赛季常用的命名法。数字“75”无疑指的是125 S的周年纪念日，这是恩佐·法拉利命名的第一辆汽车，于1947年3月12日驶出工厂（如今已被誉为业界传奇）大门。
车队负责人马蒂亚·比诺托（Mattia Binotto）说道：“F1-75体现了我们每个人的才能、承诺和激情。这是一个团队协作的综合体，以前所未有的方式、不同的精神和对策迎接挑战，寻求最大限度地创新每个组件、每个细节和每个解决方案。”
查尔斯·勒克莱尔（Charles Leclerc）和卡洛斯·塞恩斯（Carlos Sainz）也是全新 F1-75 的希望
车底盘部位的负责人Enrico Cardile补充了一些细节，他表示：“主要的变化是空气动力学，因为在1980年代初被禁止的地面效应技术现在又重新出现了。新规定为汽车如何产生下压力的不同方法打开了大门。目的是使新车不易受到前车尾随的影响，在超车时更轻松自如”。
车队领队马蒂亚·比诺托表示：“F1-75 表达了我们每个人的才华、承诺和激情”
但2022年的动力装置也进行了并不激进却重大的更改。动力装置负责人Enrico Gualtieri说：“我们不得不修改动力装置的所有组件：我们进一步改进了一些部件，另一些则是绝对的创新。我们从一个主要概念开始：在从燃料到曲轴的能量转换过程中实现尽可能地提高效率。此外，从这个赛季开始，我们必须使用一种名为E10的新燃料——其名称中的10代表10%的第二代乙醇，此外还有其他90%的传统物质”。
两场比赛后，查尔斯·勒克莱尔和卡洛斯·塞恩斯分别在车手积分榜上排名第一和第二
这辆车的总重量接近800公斤，而上赛季的赛车为752公斤。部分原因是使用了更大的19英寸轮胎，增重了近20公斤。由倍耐力开发的新一代轮胎应该可以减少过热，实现更好的近距离对抗，并在轮胎开始退化或磨损之前持续更长时间。
赛车总监Laurent Mekies还畅谈了本赛季的其他新奇之处：“首先，我们有创纪录的23场比赛。所以这将是一个非常激烈的赛季。车队花在赛车上的时间更少，这意味着我们必须尽可能合乎逻辑地设计F1-75，因为在2022年，每一分钟都将比以往任何时候都更加重要。赛场将会是不同性能平衡的竞技场。我也期待一些飞速的进展，因为车队逐渐学会从赛车中获得最好的战绩，并确定他们应该在整个赛季中推动发展的方向”。
团队负责人比诺托总结道：“我们知道大家的期望很高。我们将面临21场比赛，不会有任何借口，只需要时间来展示我们有多优秀。我们知道我们有一支非常紧凑的车队以及查尔斯和卡洛斯作为后盾，我认为他们是一级方程式中最好的一对车手。