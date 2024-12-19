一个令人引颈期盼的测试

检查的必要性永远不会结束——无论对于人还是对于汽车。对于法拉利 296 Challenge来说尤其如此。该赛车是跃马单一品牌系列挑战赛的第九车款，于 2023 年在穆杰罗赛道举行的 Finali Mondiali 赛事期间亮相，并很快接受了评估。这辆来自马拉内罗的六缸赛车在 Finali Mondiali Ferrari Show 法拉利车展上首次亮相。仅隔了一天该车款就接受了锦标赛的考验，而在几个小时前法拉利车手们还驾驶着 488 Challenge Evo 车款参加竞赛。于是，由他们展现的笑容以及热情评论，证实了过去几个月参与该项目人士共同的努力取得了非凡成果。
但接下来的测试还更为苛刻：那就是一系列的冠军赛。296 Challenge 原定在美国和欧洲发售，其引发的热情超出了所有人的预期，可想而知需求量已超过汽车最初供应量。因此，按照法拉利挑战赛倍耐力系列赛（Ferrari Challenge Trofeo Pirelli）的传统，单一品牌系列历史上第一辆六缸发动机汽车将在最几个具挑战性和标志性的赛道上行驶。
其先进的空气动力学特性分别在穆杰罗赛道的“Arrabbiata”弯道、波尔蒂芒赛道的起伏弯道、COTA赛道的蛇形路段，以及拉古纳塞卡赛道的螺旋路段得到了展示。上述还只是举办这两项系列赛的部分场地。在这里，该车也以优异的成绩通过了测试，单圈时间比 488 Challenge Evo 还要快了几秒。
其中包括来自澳大利亚的代表 -- 澳大利亚系列赛将于 2025 年在澳大利亚首次亮相。在公正、谨慎又严格的评论家面前，296 Challenge 凭借其在易用性、为绅士车手量身定制，以及出色性能之间的平衡赢得了最高评价。
然而，还有另一条赛道也让 296 Challenge 赛车面临同样困难和严峻的考验：获得国际媒体的关注。在多功能蒙特布兰科赛道设施中，五辆赛车采用庆祝锦标赛国际和地区系列赛的涂装，由来自世界各地的专业记者组成的专家小组驾驶赛车体验极限。
于是受到渴望在 GT3 赛车方面表现杰出的车手们的注意。出色的易驾性及惊人的功率输出（700 马力），由六缸发动机持续提供并逐步传递；灵活性和机动性因采用倍耐力轮胎更上层楼。倍耐力轮胎自 1993 年以来一直为单一品牌汽车提供专用复合材料。上述为在西班牙赛道上进行两天测试后获得的一些初步赞誉。