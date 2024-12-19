一个令人引颈期盼的测试

但接下来的测试还更为苛刻：那就是一系列的冠军赛。296 Challenge 原定在美国和欧洲发售，其引发的热情超出了所有人的预期，可想而知需求量已超过汽车最初供应量。因此，按照法拉利挑战赛倍耐力系列赛（Ferrari Challenge Trofeo Pirelli）的传统，单一品牌系列历史上第一辆六缸发动机汽车将在最几个具挑战性和标志性的赛道上行驶。

其先进的空气动力学特性分别在穆杰罗赛道的“Arrabbiata”弯道、波尔蒂芒赛道的起伏弯道、COTA赛道的蛇形路段，以及拉古纳塞卡赛道的螺旋路段得到了展示。上述还只是举办这两项系列赛的部分场地。在这里，该车也以优异的成绩通过了测试，单圈时间比 488 Challenge Evo 还要快了几秒。