万宝龙法拉利 Stilema SP3 限量版 599

用精美的书写工具创作故事，就像驾驶装配精心设计手动变速箱的跑车一样，是一种简单但更令人心满意足的生活情趣。虽然法拉利在全球范围以后者而闻名，但谈及在纸上书写时，最先想到的品牌必然是万宝龙。

当两个知名的标志性品牌结合一起时，将会打造出让人难忘的结晶，而万宝龙的最新限量版产品无疑就是最佳例证。

