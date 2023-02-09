万宝龙法拉利 Stilema SP3 限量版 599

用精美的书写工具创作故事，就像驾驶装配精心设计手动变速箱的跑车一样，是一种简单但更令人心满意足的生活情趣。虽然法拉利在全球范围以后者而闻名，但谈及在纸上书写时，最先想到的品牌必然是万宝龙。
当两个知名的标志性品牌结合一起时，将会打造出让人难忘的结晶，而万宝龙的最新限量版产品无疑就是最佳例证。
在这段独家视频中欣赏万宝龙汲取法拉利 SP3 Stilema 599 限量版绝美线条灵感过程演绎
这是该公司与法拉利的第二次合作，笔具从马拉内罗法拉利 Daytona SP3跑车的绝美线条汲取灵感，并将其与德国品牌的传奇工艺相结合。
这款笔名为万宝龙法拉利 Stilema SP3 Limited Edition 599，在弗拉维奥·曼佐尼（Flavio Manzoni）领导的法拉利设计部门的监督下携手打造，他也是创造F8 Tributo、296 GTB和新款499P Hypercar等车型的负责人。
与法拉利 Daytona SP3鲜明的线条一样，Stilema SP3旨在重新定义书写工具的形状。
从马拉内罗法拉利 Daytona SP3跑车的绝美线条汲取灵感，旨在突破和创新传统书写工具的形状。
万宝龙首席执行官Nicolas Baretzki表示：“虽然书写工具的功能和构造与汽车截然不同，但我们的目标是创造一种在揭示其技术品质之前，就与跃马的理念和设计语言完美契合的书写工具。
我们与弗拉维奥一起制订了一个全新书写工具系列，能够无缝衔接法拉利和万宝龙的身份，并推动我们各自领域的设计和创新界限。”
Stilema SP3 是万宝龙与法拉利的第二次合作，由 Flavio Manzoni 领导的法拉利设计部门共同打造
Stilema SP3的笔帽和笔杆采用钛制成，搭配纯白金笔尖，整体制造过程大约有30个不同的步骤，完全由手工完成。通过一个推拉式法拉利红色半透明刀片，可以看到独特的墨水填充机制，准备使用笔具时就如同在为跑车加油一般美妙。
Stilema SP3 599的笔尖上刻有字母“SP3”，其笔帽上还饰有标志性的法拉利跃马，以及同样采用纯白金制成的著名万宝龙标志。
精美的细节在于纯金白色笔尖，上面刻有字母“SP3”
弗拉维奥·曼佐尼对创造这款精美笔具的挑战感到兴奋，他说：
“Daytona SP3融汇了理想的外形轮廓，具有动态性能和令人难以置信的速度，将其比例和流畅性转化为书写工具，同时又不牺牲书写体验的质量，确实是一项引人入胜的设计挑战。
Stilema SP3 完全采用最优质的材料手工制造，限量发售