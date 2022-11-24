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英国赛车运动传奇人物大卫派珀是一个总是按照自己的方式生活的人 - 包括驾驶一辆和法拉利车队的赛车红色（Rosso Corsa）不同的颜色的赛车。以下是他的故事Jason Barlow
撰文: Jason Barlow

“现在已经没有这样的人了”这句话可以用来形容大卫派珀（David Piper）。该从哪里开始介绍这个非凡且精力充沛的车手呢？大卫派珀体现了当时赛车队车手和个人车手所具备的独一无二的 团队忠诚精神（esprit de corps）？


事实是，他进入法拉利车队后，从一开始就非常顺遂。在累计赛车经验，以及交易二手蓝旗亚汽车之后，他在六十年代初积累了足够的钱，买下了他第一辆法拉利汽车。


他记得当时在1962年在著名古德伍德速度节-复活节星期一活动上看到了250 GTO。他找到了法拉利的英国进口商，另一位同样也是传奇人物的罗尼霍尔上校，并迅速下了订单。他选择了一个十分特殊的车架型号：那是来自马拉内罗的编号3767车架 ，并驾驶该车加入多场：从布兰兹哈奇赛道（Brands Hatch）、Goodwood TT、水晶宫（Crystal Palace），一直到环法车赛（Tour de France）（之后因此他获得了法拉利的工厂支持）。

在与埃索的赞助协议到期后，派珀为他的跃马选择了不同寻常的绿色，他接受了与 BP 的协议和他们的制服。 “我喜欢挑选一种颜色并坚持下去，”他说

派珀还出席Luigi Chinetti著名的NART 比赛 - 于1963 年，与Masten Gregory 一起驾驶 250 GTO LMB 参加了勒芒耐力赛 。尽管该赛他们在Mulsanne直道旁出错驶入了沙地，但仍以总成绩第六名完赛，跻身当年法拉利车队的前六名。 

然后派珀取得第二辆 GTO，这是他亲手改装的汽车，减少了挡风玻璃面积，降低了车顶，并调整了法拉利的V12发动机。显然，法拉利车手 Lorenzo Bandini 宣称它是世界上最快的 GTO。就连已故的技术总监Mauro Forghieri，也会同意这样的说法。

派珀驾驶的法拉利等级继续晋升，直到拥有250 LM， 是当时最受推崇的法拉利车型。并继续参加数量及类型均令人眼花缭乱的比赛，也经常驾驶法拉利365 P2 和 330 P3/4。

当然，派珀也因采用绿色车漆的赛车而闻名。只不过是汽车的颜色，您可能会这么想，但当看到他的250 LM 或 330 P3/4那被称为“Piper green（派珀绿）”的颜色，仍然会是一种感官上的强大冲击。我们已经看习惯法拉利赛车一般采用的红色车漆……而他赛车的标志性绿色始于苏伊士危机之后，导致英国石油短缺。由于派珀的前赞助商埃索不再支持，于是所以他改用下一个赞助公司BP的绿色代表色。“我喜欢挑选一种颜色并对其忠诚，”他说。

派珀 (Piper) 是 1960 年代初期法拉利赛车的忠实车迷，他会从意大利订购它们，亲自改装它们，然后在比赛中取得巨大成功。 一位法拉利车手将 Piper 的 250 GTO 描述为世界上最快的赛车

他例子也是一个关于集合了才华、自信和机会主义的故事。派珀承认自己在传统教育制度下表现并不合格。他曾经是农场工人身份，当时在客户农地的车库里发现了一辆旧的MG，并迫不及待的坐上那辆车。与50年代的许多伟大车手一样，派珀俱在乐部赛车的亮眼成绩很快让他在赛车界受到关注。在爱尔兰赢得伦斯特杯（Leinster Trophy）后，派珀被未来的法拉利一级方程式世界冠军迈克霍索恩看中。

于是，他就这样开始了自己在赛车运动中的冒险生活，如此丰富多彩，以至于很难相信这一切命运的转变。另一个例子是1957年在艾蒂安举行的法国车赛。“赛道沿着双车道的一侧出发，然后从另一侧回返。我在雨中和一辆Osca赛车并排，并被它挤向中央保留区。面对迎面而来的其他赛车，我的赛车不但翻了个底朝天，并且着火。当我再度睁开眼睛时，周围都是戴着兜帽、穿着黑袍的人影，还以为我已经离开人世，但实际上我在当地医院接受修女的照顾。阿德里安柯南道尔（Adrian Conan Doyle），名侦探福尔摩斯一书作家的儿子，在比赛中撞毁其法拉利赛车并和我在同一家医院短暂停留，所以他能够归还我之前借给他的一副英国皇家空军 Mk 8 护目镜。

1967 年，派珀在银石赛道驾驶他的法拉利 250 LM 开着大灯并闪烁以警告速度较慢的司机，紧随其后是福特 GT40 

1970 年，派珀在为史蒂夫·麦昆 (Steve McQueen) 著名但复杂的电影 (I)Le Mans（勒芒赛）(I) 拍摄时受了重伤。结果，他的右腿下半部分被截肢，但即便如此也没有让他放慢脚步； 他学会了如何用左脚刹车，并在六个月后再次回到赛场上。据他估计，这些年来他分别拥有五辆全新以及两辆二手GTO。最重要的是，至少有过六辆250 LM。他现在已高龄91岁了，仍然拥有一辆上述车型。并有一辆 P2 和 330 P3。

而且，您猜中了，它们全都是绿色的法拉利。