“现在已经没有这样的人了”这句话可以用来形容大卫派珀（David Piper）。该从哪里开始介绍这个非凡且精力充沛的车手呢？大卫派珀体现了当时赛车队车手和个人车手所具备的独一无二的 团队忠诚精神（esprit de corps）？





事实是，他进入法拉利车队后，从一开始就非常顺遂。在累计赛车经验，以及交易二手蓝旗亚汽车之后，他在六十年代初积累了足够的钱，买下了他第一辆法拉利汽车。





他记得当时在1962年在著名古德伍德速度节-复活节星期一活动上看到了250 GTO。他找到了法拉利的英国进口商，另一位同样也是传奇人物的罗尼霍尔上校，并迅速下了订单。他选择了一个十分特殊的车架型号：那是来自马拉内罗的编号3767车架 ，并驾驶该车加入多场：从布兰兹哈奇赛道（Brands Hatch）、Goodwood TT、水晶宫（Crystal Palace），一直到环法车赛（Tour de France）（之后因此他获得了法拉利的工厂支持）。