“现在已经没有这样的人了”这句话可以用来形容大卫派珀（David Piper）。该从哪里开始介绍这个非凡且精力充沛的车手呢？大卫派珀体现了当时赛车队车手和个人车手所具备的独一无二的 团队忠诚精神（esprit de corps）？
事实是，他进入法拉利车队后，从一开始就非常顺遂。在累计赛车经验，以及交易二手蓝旗亚汽车之后，他在六十年代初积累了足够的钱，买下了他第一辆法拉利汽车。
他记得当时在1962年在著名古德伍德速度节-复活节星期一活动上看到了250 GTO。他找到了法拉利的英国进口商，另一位同样也是传奇人物的罗尼霍尔上校，并迅速下了订单。他选择了一个十分特殊的车架型号：那是来自马拉内罗的编号3767车架 ，并驾驶该车加入多场：从布兰兹哈奇赛道（Brands Hatch）、Goodwood TT、水晶宫（Crystal Palace），一直到环法车赛（Tour de France）（之后因此他获得了法拉利的工厂支持）。
在与埃索的赞助协议到期后，派珀为他的跃马选择了不同寻常的绿色，他接受了与 BP 的协议和他们的制服。 “我喜欢挑选一种颜色并坚持下去，”他说
派珀还出席Luigi Chinetti著名的NART 比赛 - 于1963 年，与Masten Gregory 一起驾驶 250 GTO LMB 参加了勒芒耐力赛 。尽管该赛他们在Mulsanne直道旁出错驶入了沙地，但仍以总成绩第六名完赛，跻身当年法拉利车队的前六名。
然后派珀取得第二辆 GTO，这是他亲手改装的汽车，减少了挡风玻璃面积，降低了车顶，并调整了法拉利的V12发动机。显然，法拉利车手 Lorenzo Bandini 宣称它是世界上最快的 GTO。就连已故的技术总监Mauro Forghieri，也会同意这样的说法。
派珀驾驶的法拉利等级继续晋升，直到拥有250 LM， 是当时最受推崇的法拉利车型。并继续参加数量及类型均令人眼花缭乱的比赛，也经常驾驶法拉利365 P2 和 330 P3/4。
当然，派珀也因采用绿色车漆的赛车而闻名。只不过是汽车的颜色，您可能会这么想，但当看到他的250 LM 或 330 P3/4那被称为“Piper green（派珀绿）”的颜色，仍然会是一种感官上的强大冲击。我们已经看习惯法拉利赛车一般采用的红色车漆……而他赛车的标志性绿色始于苏伊士危机之后，导致英国石油短缺。由于派珀的前赞助商埃索不再支持，于是所以他改用下一个赞助公司BP的绿色代表色。“我喜欢挑选一种颜色并对其忠诚，”他说。
派珀 (Piper) 是 1960 年代初期法拉利赛车的忠实车迷，他会从意大利订购它们，亲自改装它们，然后在比赛中取得巨大成功。 一位法拉利车手将 Piper 的 250 GTO 描述为世界上最快的赛车
他例子也是一个关于集合了才华、自信和机会主义的故事。派珀承认自己在传统教育制度下表现并不合格。他曾经是农场工人身份，当时在客户农地的车库里发现了一辆旧的MG，并迫不及待的坐上那辆车。与50年代的许多伟大车手一样，派珀俱在乐部赛车的亮眼成绩很快让他在赛车界受到关注。在爱尔兰赢得伦斯特杯（Leinster Trophy）后，派珀被未来的法拉利一级方程式世界冠军迈克霍索恩看中。
于是，他就这样开始了自己在赛车运动中的冒险生活，如此丰富多彩，以至于很难相信这一切命运的转变。另一个例子是1957年在艾蒂安举行的法国车赛。“赛道沿着双车道的一侧出发，然后从另一侧回返。我在雨中和一辆Osca赛车并排，并被它挤向中央保留区。面对迎面而来的其他赛车，我的赛车不但翻了个底朝天，并且着火。当我再度睁开眼睛时，周围都是戴着兜帽、穿着黑袍的人影，还以为我已经离开人世，但实际上我在当地医院接受修女的照顾。阿德里安柯南道尔（Adrian Conan Doyle），名侦探福尔摩斯一书作家的儿子，在比赛中撞毁其法拉利赛车并和我在同一家医院短暂停留，所以他能够归还我之前借给他的一副英国皇家空军 Mk 8 护目镜。
1967 年，派珀在银石赛道驾驶他的法拉利 250 LM 开着大灯并闪烁以警告速度较慢的司机，紧随其后是福特 GT40
1970 年，派珀在为史蒂夫·麦昆 (Steve McQueen) 著名但复杂的电影 (I)Le Mans（勒芒赛）(I) 拍摄时受了重伤。结果，他的右腿下半部分被截肢，但即便如此也没有让他放慢脚步； 他学会了如何用左脚刹车，并在六个月后再次回到赛场上。据他估计，这些年来他分别拥有五辆全新以及两辆二手GTO。最重要的是，至少有过六辆250 LM。他现在已高龄91岁了，仍然拥有一辆上述车型。并有一辆 P2 和 330 P3。
而且，您猜中了，它们全都是绿色的法拉利。