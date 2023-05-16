今年初法拉利最新作品Roma Spider 的发布会在风景如画的摩洛哥马拉喀什 El Badi宫举行。来自世界各地的法拉利特定客户与精选媒体成员，一同参加了Ferrari Cavalcade法拉利大游行后的一个的盛大晚会。

摩洛哥为该敞篷车款发布提供了完美背景，令人叹为观止的风景和古老的城墙，象征了过去和现在之间的联系——就像Roma Spider在拥抱尖端技术的同时，也对其传统的致敬一样。