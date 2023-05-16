今年初法拉利最新作品Roma Spider 的发布会在风景如画的摩洛哥马拉喀什 El Badi宫举行。来自世界各地的法拉利特定客户与精选媒体成员，一同参加了Ferrari Cavalcade法拉利大游行后的一个的盛大晚会。
摩洛哥为该敞篷车款发布提供了完美背景，令人叹为观止的风景和古老的城墙，象征了过去和现在之间的联系——就像Roma Spider在拥抱尖端技术的同时，也对其传统的致敬一样。
在摩洛哥美丽的马拉喀什古城，观看新款Roma Spider在一场精彩的发布活动中揭幕。
在耀眼的灯光和激动人心的古典音乐配乐下，Roma Spider的感性线条显得更加璀璨夺目，摄影师的闪光灯照亮了独家活动的夜晚，位于舞台中央的汽车看起来蓄势待发，随时能飞驰于道路上。Roma Spider的化身精神为“La Nuova dolce vita ”——中译为“新甜蜜生活”。
展示汽车后面的墙上投射着大型跃马商标。活动主持人法拉利首席营销商务官恩里科•加利拉（Enrico Galliera）邀请首席设计官曼佐尼（Flavio Manzoni）上台描述汽车背后的团队合作创作过程。曼佐尼甚至有足够时间在人群面前生动的描述汽车的设计过程。
拉巴地宫为这款视觉上极为惊艳的车提供了盛大而合适的背景布景。
然后轮到Roma Spider重新成为全场注意力焦点，因为该车可伸缩车顶的演示在13.5 秒内完成，并每辆车均使用特殊定制面料制成。一旦完成，就到了让在场的人士动手操作车辆的时候了; 其中包括了解驾驶位置，和近距离观赏驾驶舱内所使用的精美材料。
当晚活动即将结束之时，Roma Spider 再次成为盛大宴会的焦点，餐桌上应用了朴实的摩洛哥红色调，客人一边欣赏马拉内罗的最新作品，一边享用最好的当地美食。
首席营销和商务官恩里科·加勒利亚主持了这个活动，并邀请首席设计官弗拉维奥·曼佐尼上台描述了他的团队的创意过程。
法拉利Roma Spider保留了其轿跑兄弟车款的设计理念，特色为长型引擎盖，以及全车流畅并优美线条。然而，Spider 车款具有可伸缩的敞篷车顶，提供了令人振奋的露天驾驶体验。
车顶收放可在高达60公里/小时的驾驶速度运作，确保驾驶员可以在不影响安全性或便利性的情况下享受开放露天驾驶的自由。
这款车的一个主要亮点是其可收放的车顶，在最高时速达到60公里/小时的情况下，仅需13.5秒即可放下。
法拉利Ferrari Roma 由 3855cc 双涡轮增压 V8 发动机提供动力，可产生惊人的 620cv马力。该发动机与八速双离合自动变速器配合使用，可提供快如闪电换档速度。
于是造就出一辆可以在 3.4 秒内从静止加速到 100 公里/小时，最高速度能达到 320 公里/小时的精湛敞篷跑车。