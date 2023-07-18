LaFerrari：真正的先驱

LaFerrari，顾名思义（意为这就是法拉利），就是其时代的权威法拉利，也是它所在时代最具权威的限量版超跑。在2013年日内瓦车展上惊艳亮相10年后，它依然是史上最伟大的法拉利之一。
它继承了288 GTO、F40、F50和Enzo等限量版经典车型的高贵血统，是有史以来最强最快的公路版跑车。作为终极版的法拉利，它具有极高的创新性。LaFerrari是马拉内罗第一款使用电动混合动力系统的量产车。KERS（动能回收系统）可无缝地输送电力，为法拉利V12发动机提供的强劲动力添砖加瓦。
与许多法拉利技术一样，它借鉴于一级方程式赛车，并在2009赛季首次被法拉利车队使用。（基米·莱科宁凭借KERS赢得2009年比利时大奖赛。）
LaFerrari跳动的心脏是法拉利史上最强大的自然吸气发动机：6.3升的V12，在9000 rpm时能产生了强大的800匹马力。最大转速是惊人的9250 rpm。电动机提供额外的163 CV，与V12强强联合，将总功率提高到惊人的963 CV。在强劲1000 CV的SF90 Stradale（与LaFerrari不同，它使用插电式混合动力系统）出现之前，它仍然是历史上最强大的量产法拉利。
LaFerrari的KERS系统不仅让其速度惊人（0-200 km/h加速仅需6.9秒，最高时速可达350 km/h）； 而且让它非常容易驾驭。V12发动机是世界上最好的内燃机，部分原因是它们转速如此之高并产生澎湃的动力。不过缺乏大多数量产法拉利所使用的涡轮增压V8发动机，因此没有强劲低转速扭矩。
但是LaFerrari的电动机填补了扭矩的缺失。它被誉为法拉利历史上最伟大的动力系统之一，结合了令人惊叹的高转速V12发动机，创造无限激情与悦耳夜曲，而电机可提供即时油门响应，并安静且无缝地增强整体性能。与某些混合动力车不同，其响应非常直接自然。
但是高科技并不仅限于其动力系统。LaFerrari具有高度先进的轻质碳纤维底盘，并拥有当时最前沿的空气动力学性能。其主动式空气动力装置包括前后扩散器上的襟翼、前车身底部导流叶片和主动式后翼。从而生产更大的下压力，以改善转弯和制动，并保持最小阻力。
而且造型也非常精美：低矮的引擎盖与肌理分明的轮拱门，极具雕塑感。难掩其沿袭60年代经典的法拉利运动赛车的痕迹，包括330 P4和312P。
车身还有其他创新，如耳目一新的涂装：尽管混合动力系统体积更大，它的长度与Enzo核心相同，但更窄、更低。用于混合动力系统和航空系统等的电子控制系统是最先进的。
驾驶舱内也不乏新意。LaFerrari是第一款配备可重新配置数字仪表显示屏的法拉利。更多的控制装置被放置在F1赛车风格方向盘上，并且配备了一个优雅的浮动翼片，其上设有变速箱功能按钮。七速变速箱由更长且更符合人体工程学的拨片控制。
因此，与所有限量版法拉利一样，它在技术上极具前瞻性。作为世界上首款混合动力跑车之一，它也预示着汽车行业向电动化的转变。
LaFerrari最奇妙的地方在于其驾驶方式。它依然是世界上公路或赛道上最杰出的超级跑车之一。却给人小巧、敏捷、反应灵敏的感觉。V12发动机赋予了它一辆出色跑车的爆炸魅力。而其电子控制装置，包括出色的稳定系统，能让车手心满意足，并无缝地提高了性能。这是高科技如何增强驾驶乐趣的绝佳典范。法拉利LaFerrari（全名）的公路测试员说：“他们起的这个重叠的名字太棒了。”
与许多最伟大的法拉利一样，LaFerrari是严谨的限量版。只制造了499辆，随后又生产了210辆Aperta敞篷版本。
实际上，应法拉利首席执行官塞尔吉奥·马尔乔内 (Sergio Marchionne)的特别要求，第500辆于2016年诞生。销售的所有收益都捐给了当年意大利中部严重地震的受害者。它以750万美元成交，成为拍卖史上最昂贵的21世纪汽车。