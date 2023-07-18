LaFerrari：真正的先驱

LaFerrari，顾名思义（意为这就是法拉利），就是其时代的权威法拉利，也是它所在时代最具权威的限量版超跑。在2013年日内瓦车展上惊艳亮相10年后，它依然是史上最伟大的法拉利之一。

它继承了288 GTO、F40、F50和Enzo等限量版经典车型的高贵血统，是有史以来最强最快的公路版跑车。作为终极版的法拉利，它具有极高的创新性。LaFerrari是马拉内罗第一款使用电动混合动力系统的量产车。KERS（动能回收系统）可无缝地输送电力，为法拉利V12发动机提供的强劲动力添砖加瓦。



与许多法拉利技术一样，它借鉴于一级方程式赛车，并在2009赛季首次被法拉利车队使用。（基米·莱科宁凭借KERS赢得2009年比利时大奖赛。）