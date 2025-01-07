你眼前的法拉利不是一个概念，也不是一款量产车。它是一款2023年的 One-off 一次性定制车型。一款以赛道为主的典雅超级跑车，汇集了最前沿的技术，由弗拉维奥·曼佐尼领导的法拉利设计中心悉心打造，为一位天马行空、热情和严谨客户而精心设计。
这款名为 KC23 的特别项目作品不但新颖又引人注目。由一位忠实的法拉利收藏家所委托设计。定制车身采用经千锤百炼的赛车构架为基础，充分呈现了未来感，并具有两款不同配置，视觉上可从天使之驹转变为魔王座驾。
其创新之处体现在美感和性能上，包括配备电动进气口及可拆卸的显著尾翼。
精美外观下实则是488 GT3 Evo 2020的核心和灵魂。488 GT3是马拉内罗76年历史上最成功的赛道赛车，赢得了530多次胜利和119次冠军，因此，对于需要建造终极私人超跑来说，这就是个绝佳的框架。由于其上搭载V8双涡轮增压发动机，加上采用极端的底盘与悬架装置构形，KC23适用于非竞赛性赛道，而非一般公路驾驶。
但在静止状态下，空气动力学和冷却技巧会隐而不见。这些动态功能用于展示其平滑流畅的线条和玲珑起伏的造型。具有浑然天成的纯粹整体之美，宛如从一整块金属雕刻而成。
按下启动按键，视觉状态通过定制运动学进行转变，以展现其巨大的进气口和主动空气动力学特性。然后超跑就会在赛道上感到巨大的推动力。这种转变几乎是自然迸发，在追求下压力的过程中，将情绪和身体从别致端庄的晚装转变为激进的朋克摇滚时尚。
KC23从一开始就注定不同凡响，不受认证限制的束缚，精致隽永的车身令其立即成为经典之作，与公司历史上最稀有和最具标志性的车型相媲美，同时也让人们一窥未来几十年的发展趋势。为了达成这一目标需要重新设计488 GT3 Evo 2020的每一个产品线，包括玻璃表面和灯组。
KC23也具备了像LaFerrari那样垂直打开的蝴蝶门，倍添其戏剧感。头灯和尾灯均经过重新设计，其中头灯造型沿用于不止一次赢得历史性勒芒24小时耐力赛的499P赛车。尾灯则从Ferrari Vision Gran Turismo 单座概念车中汲取灵感，采用耀眼动感的甲基丙烯酸酯轻型叶片部件。
涂漆是其另一显著特征：采用了一种专门开发称为“Gold Mercury”的四层铝质涂装。油漆中的液态金属在阳光下发出令人惊叹的璀璨光芒，超跑咋看之下似乎是一个活生生的、会呼吸的生物。颜色会根据光线和观者站立的位置而变化。如跑车本身一样令人心醉。
除门板和乘客侧的仪表板外，驾驶舱设计与赛车保持一致。布满按钮的Yoke蝶形方向盘，以及翘板开关面板构思则取自耐力赛赛车。定制的Alcantara© 桶形座椅与集中的内饰和都市风格外观相辅相成。
有时，法拉利独特的 One-off 定制车不会在公共场合展示。但是这一次，车主也希望让全世界看到他的杰作。KC23 是法拉利个性化设计的巅峰之作，在 2023 年英国古德伍德速度节（Goodwood Festival of Speed）上首次公开亮相，随后也在马拉内罗法拉利博物馆展出，令法拉利车迷欣喜若狂。
这辆超级跑车将会激发更多法拉利车主和车迷的灵感，让他们开始刻画法拉利梦想车的外观。对于一位富有远见的客户来说，他的梦想变成了现实。