你眼前的法拉利不是一个概念，也不是一款量产车。它是一款2023年的 One-off 一次性定制车型。一款以赛道为主的典雅超级跑车，汇集了最前沿的技术，由弗拉维奥·曼佐尼领导的法拉利设计中心悉心打造，为一位天马行空、热情和严谨客户而精心设计。





这款名为 KC23 的特别项目作品不但新颖又引人注目。由一位忠实的法拉利收藏家所委托设计。定制车身采用经千锤百炼的赛车构架为基础，充分呈现了未来感，并具有两款不同配置，视觉上可从天使之驹转变为魔王座驾。





其创新之处体现在美感和性能上，包括配备电动进气口及可拆卸的显著尾翼。



