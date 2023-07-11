你眼前的法拉利不是一个概念，也不是一款量产车。它是一款One-off定制车型。一款以赛道为主的典雅超级跑车，汇集了最前沿的技术，由弗拉维奥·曼佐尼领导的法拉利设计中心悉心打造，为一位天马行空、热情和严谨客户而精心设计。

这辆来自特殊项目计划的最新力作名为KC23，由一位热忱的跃马收藏家委托定制，满载多项技术创新，非常醒目吸睛。定制车身以久经沙场的赛车构架为基础，其未来感呼之欲出，具有两款不同配置，视觉上可从天使之驹转变为魔王座驾。



其创新之处体现在美感和性能上，引入电动进气口和可拆卸的雄伟尾翼。

