Purosangue或许把设计的边疆推向更远，这也完全符合它作为第一辆法拉利四门车的角色。这是一辆拥有近乎前卫的车舱构架。双体仪表盘横跨驾驶舱，一边供驾驶员使用，另一边供乘客使用，两侧均配有通风口和完整的信息显示屏。法拉利的目标是为所有四名乘客提供出色的驾乘情感。

双“翼”于中间交汇，呈现丰富的视觉感受。在该交汇点下方是专为Purosangue而设的新功能，该功能在主要依赖于数字化和触觉的设置中引入了一个物理接触点。这是一个圆柱形控制面板，轻敲时即可从仪表板平稳升起，让驾驶员或乘客能够使用气候控制、座椅加热或座椅按摩功能。

