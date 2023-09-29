Purosangue或许把设计的边疆推向更远，这也完全符合它作为第一辆法拉利四门车的角色。这是一辆拥有近乎前卫的车舱构架。双体仪表盘横跨驾驶舱，一边供驾驶员使用，另一边供乘客使用，两侧均配有通风口和完整的信息显示屏。法拉利的目标是为所有四名乘客提供出色的驾乘情感。
双“翼”于中间交汇，呈现丰富的视觉感受。在该交汇点下方是专为Purosangue而设的新功能，该功能在主要依赖于数字化和触觉的设置中引入了一个物理接触点。这是一个圆柱形控制面板，轻敲时即可从仪表板平稳升起，让驾驶员或乘客能够使用气候控制、座椅加热或座椅按摩功能。
Purosangue的驾舱从SF90 Stradale中汲取了一些灵感。也受到了296 GTB的影响，许多评论家将这款车列入法拉利的万神殿。它是中置发动机血脉的一部分，脉络可追溯到1975年的308 GTB，但如今新车搭载了混合涡轮增压V6发动机，具有极致的燃烧/电力协调性。
但从内饰也可以看到50年以来在连通性上取得的飞跃进展。这个深受喜爱的系列中有另一款车型---2004年的F430，率先推出了Manettino，一个安装在方向盘上的旋转开关，可让驾驶员即时控制汽车的底盘设置。这是人体工程学思维的一个富有灵感且影响深远的典范。
如今，法拉利方向盘上添加了无数的其他功能。指示灯、车灯和雨刷均由方向盘控制（如458 Italia），但是296 GTB 改进了首次出现在Ferrari Roma上的设置，并在方向盘上添加了了触摸感应拇指垫。这些触发器可访问16英寸主仪表显示屏上显示的各种子菜单，而显示屏在方向盘上也清晰可见。
驾驶员可以在导航、媒体娱乐和通信之间上下翻动，每次拇指轻弹都会伴随着微妙的“嘶嘶”声。共有三种不同类型的主显示模式可供选择，但是标准配置可能是最佳且最具驾驶情感的：其超大转速计占主导位置。值得注意的是，在新推出的Roma Spider上，拇指垫下方可以感觉到一点额外的嗡嗡声，加强所选模式的驾驶体验。（它还引入了ADAS（高级驾驶员辅助系统），可以通过方向盘按钮对其范围进行自定义配置和控制。）
法拉利 296 GTB 内饰的每个方面都旨在重新定义“驾驶乐趣”的概念。
最初上手时有点令人畏惧，一旦熟悉了控制逻辑，一切都会很直观易懂。据其设计者称，而且驾驶时更安全。法拉利表示这是‘眼观路面，手握方向盘’理念的一部分，并对此进行了生物识别测试，提供的经验证明驾驶员分心的情况有所减少。
另外，还能选配一个顶部带有内置LED的方向盘，当汽车进入转速限制器的红线时，这些LED等会从红色变成蓝色。另一个触觉按钮位于仪表板左侧，用于调节车门后视镜。传统的门把手不再是法拉利车内景观的一部分，现在只需按下一个低调的按钮即可打开。
法拉利的设计中心是一家现代主义部门，但重新设计齿轮选择器以模仿许多经典法拉利的开放式车门布局，就背叛了其怀旧的一面。它能让驾驶员在M（手动）、R（倒车）等状态之间无缝切换。这是简化过程的一部分，但它是尽量地将驾驶员与机器智能连接起来的过程。此时，也是与历史的连接……