这辆首款 GTO 采用的是 Gioachino Colombo 的 V12 发动机，该发动机在 60 年代初已是久经沙场的老将，拥有 3.0 升排量、双顶置凸轮轴和 300cv 的动力输出。250 GTO 还标志着法拉利开始进行空气动力学试验，这些措施旨在减少车头的升力，提高车尾的下压力。大多数 GTO 在前翼子板上有两个冷却进气口，但也有一些有三个，不过 36 Series One 汽车中没有一辆是完全相同的。与所有法拉利赛车一样，为了追求更快的圈速，它们也在不断地改装和升级。
GTO 共参加了 500 多场比赛，其中包括两次环法自行车赛总冠军，以及在 Targa Florio、Sebring 和 Le Mans (1962 年，GTO 在勒芒获得总成绩第二和第三名) 比赛中获得级别冠军。其中最著名的是一辆右舵赛车，车身喷涂了令人难忘的淡绿色，由 UDT-Laystall 车队驾驶，该车队由斯特林-莫斯 (Stirling Moss) 的父亲阿尔弗雷德（Alfred）和他的经理肯-格雷戈里（Ken Gregory）经营。熟悉法拉利的人都认为那是法拉利的 "巅峰 "时期：一款易于驾驭的超级赛车，快速而又完美。
其竞争元素是 1984 年首次亮相的包含的 GTO 的结合体 （又称 288 GTO）。GTO 在一定程度上受到了 80 年代初 B 组赛车的启发，但最终无缘 B 组比赛，GTO 从法拉利一级方程式专家的投入中受益匪浅。其底盘是一个高强度钢空间框架，其他部分采用凯夫拉尔纤维、玻璃纤维和铝。该车的核心部件是一台 2.8 升 32V V8 发动机，纵向安装在车身中部，这使得辅助设备、变速箱和双 IHI 涡轮增压器能够更有效地集成在一起。没有防抱死制动系统、牵引力控制系统或四轮驱动系统。
这么多年过去了，驾驶它依然是一种享受。怠速运转时，它发出略带尖锐的声音，就像许多法拉利 V8 平面曲柄发动机一样，嗡嗡作响，震耳欲聋。它出人意料地易于快速驾驶，虽然采用了双涡轮增压技术 (与继任的 F40 一样)，但它不会像 F40 那样以令人瞠目结舌的歇斯底里的方式快速冲向地平线。它的阻尼感也非常好，柔顺的特性出乎意料地像 GT 一样。您可能会认为这辆 GTO 动力十足，但实际上它非常平顺，让人充满信心。
而 2010 年的 599 GTO 却不是这样，它是法拉利有史以来动力性能最强劲的车型之一，也是最令人兴奋的车型之一。虽然这不是一辆竞赛用车，但它确实借鉴了赛道专用车 599XX 的许多设计，包括大量的空气动力学改装、经过重大改进的悬挂装置和出色的制动系统。但它的电子软件才是真正的 GTO 的标志。它采用了更宽的车轮和更大的轮胎 (定制的米其林轮胎)，因此机械抓地力和灵活性都达到了超乎寻常的水平。正如最新的战斗机使用高科技航空电子设备控制飞机的极限一样，法拉利的工程师们也对牵引力和稳定性控制系统进行了调整，以使汽车在极限状态下尽可能无障碍。
极致车款之一，但它同样可以作为日常驾驶的车辆使用
这意味着，599 GTO 完全可以作为日常座驾使用，而且速度越快，它就越有活力，前端的转向感和锐利度几乎令人难以置信。特别是因为它的 6.0 升 V12 发动机就安装在这里，总功率为 670 cv。599 GTO 和它的两款前辈车型一样，是一款个性非凡的汽车，但这款车也正如一堂科学课。
无论从哪个角度看，它都是法拉利传奇故事中那三个近乎神话般的字母的最佳载体。突破极限是公司的使命之一。而这三辆杰出的法拉利跑车永远不会被指责做得不够完美。