这辆首款 GTO 采用的是 Gioachino Colombo 的 V12 发动机，该发动机在 60 年代初已是久经沙场的老将，拥有 3.0 升排量、双顶置凸轮轴和 300cv 的动力输出。250 GTO 还标志着法拉利开始进行空气动力学试验，这些措施旨在减少车头的升力，提高车尾的下压力。大多数 GTO 在前翼子板上有两个冷却进气口，但也有一些有三个，不过 36 Series One 汽车中没有一辆是完全相同的。与所有法拉利赛车一样，为了追求更快的圈速，它们也在不断地改装和升级。

GTO 共参加了 500 多场比赛，其中包括两次环法自行车赛总冠军，以及在 Targa Florio、Sebring 和 Le Mans (1962 年，GTO 在勒芒获得总成绩第二和第三名) 比赛中获得级别冠军。其中最著名的是一辆右舵赛车，车身喷涂了令人难忘的淡绿色，由 UDT-Laystall 车队驾驶，该车队由斯特林-莫斯 (Stirling Moss) 的父亲阿尔弗雷德（Alfred）和他的经理肯-格雷戈里（Ken Gregory）经营。熟悉法拉利的人都认为那是法拉利的 "巅峰 "时期：一款易于驾驭的超级赛车，快速而又完美。





