十月的那个周末，法拉利车队在沃特金斯格伦赛道的开局充满挑战：Niki排在第五位，与驾驶布拉汉姆（Brabham）赛车的Carlos Reutemann的杆位相差0.3秒； Clay位列第九，落后杆位0.6秒多。法拉利312 B3-74赛车在整个赛季中一直保持着良好的稳定性，但在美国的比赛中，正确的赛车设定却难以摸透。Fittipaldi接着说道：“在排位赛中，我排在第八位，就排在Clay之前。我非常紧张。充满压力。但到了周日，越是临近比赛，我的头脑就越清醒。”他在今天仍能回忆起比赛的细节。“Regazzoni起步更好，”他说道，“他在第一个弯道就已经超过了我。不过，在下一个斜坡上，我成功地进入了他的滑行路线。在进入 2 号弯道的减速点时，进攻的机会来了。我佯装向左侧进攻，但Regazzoni直接将我挡住。我当时距离他很远, 正好可以向右侧偏移与他并肩而行，让我为下一个弯道做出最好的准备。

Clay赛车的两个车轮将我推到草地上，但在减速进入第3个弯道时，他不得不选择稍宽的路线以避免碰撞，这给了我几厘米的空间来完成超越。在接下来的两个弯道中，我扩大了领先的优势。只要不出现技术问题，我将再次成为世界冠军”。



