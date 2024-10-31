Emerson Fittipaldi，在20世纪70年代中期被报纸幽默地冠以“恩佐·法拉利的噩梦”之称的赛车手。他曾在辉煌的赛车生涯中两次问鼎F1世界冠军，还摘得一次印地赛车冠军头衔（当时称为CART冠军），其中包括两次在印第安纳波利斯500英里大奖赛的夺魁壮举，而Enzo Ferrari先生曾在1952年与 Alberto Ascari 驾驶着375 Special赛车征战于此，却未能如愿以偿。1972年，Fittipaldi驾驶Colin Chapman的莲花（Lotus）赛车首次问鼎一级方程式世界锦标赛。1973年，他本有机会蝉联冠军，但在蒙扎赛道的决战中，英国领队拒绝向他的队友Ronnie Peterson下达车队指令，使其痛失良机。
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Emerson很快就离开了车队。这位巴西赛车手在1974赛季签约迈凯伦车队，彼时迈凯伦车队只赢得过八次大奖赛，尚未有车队将其视为竞争威胁。与此同时，在马拉内罗的法拉利车队似乎又听到了胜利的召唤。自1964年John Surtees凭借 158 F1 赛车夺冠以来，法拉利车队已有十年未曾获得过冠军。凭借着革命性的312 B3-74赛车，法拉利车队拥有了竞争的优势。天才工程技术师Mauro Forghieri的加入，以及重返赛场的Clay Regazzoni和首次参赛的奥地利车手 Niki Lauda 一同为车队注入了新的活力。胜利也接踵而来：Niki首先在西班牙和荷兰获胜，瑞士车手紧接着在传奇的纽博格林赛道（Nürburgring）一举夺冠，在一级方程式锦标赛中取得总分领先。
1974年的最后一场比赛在沃特金斯格伦（Watkins Glen）举行，驾驶迈凯伦赛车的Fittipaldi与Regazzoni均为52分，但是巴西车手因赢得更多比赛而在积分榜上遥遥领先。Emerson回忆道：“三年前，Enzo先生向我抛出橄榄枝。我去了马拉内罗，他建议我离开莲花车队加入法拉利，去参加世界跑车锦标赛（World Sportscar Championship）。如果一切顺利的话，我还将有机会参加大奖赛。然而我只对F1赛车感兴趣，所以最后什么也没发生。”
十月的那个周末，法拉利车队在沃特金斯格伦赛道的开局充满挑战：Niki排在第五位，与驾驶布拉汉姆（Brabham）赛车的Carlos Reutemann的杆位相差0.3秒； Clay位列第九，落后杆位0.6秒多。法拉利312 B3-74赛车在整个赛季中一直保持着良好的稳定性，但在美国的比赛中，正确的赛车设定却难以摸透。Fittipaldi接着说道：“在排位赛中，我排在第八位，就排在Clay之前。我非常紧张。充满压力。但到了周日，越是临近比赛，我的头脑就越清醒。”他在今天仍能回忆起比赛的细节。“Regazzoni起步更好，”他说道，“他在第一个弯道就已经超过了我。不过，在下一个斜坡上，我成功地进入了他的滑行路线。在进入 2 号弯道的减速点时，进攻的机会来了。我佯装向左侧进攻，但Regazzoni直接将我挡住。我当时距离他很远, 正好可以向右侧偏移与他并肩而行，让我为下一个弯道做出最好的准备。
Clay赛车的两个车轮将我推到草地上，但在减速进入第3个弯道时，他不得不选择稍宽的路线以避免碰撞，这给了我几厘米的空间来完成超越。在接下来的两个弯道中，我扩大了领先的优势。只要不出现技术问题，我将再次成为世界冠军”。
Fittipaldi说的没错。然而，25岁的奥地利车手Helmuth Koinigg不幸在事故中丧生，给比赛蒙上了一层阴影，最终布拉汉姆车队包揽了冠亚军，Reutemann领先于Carlos Pace。赫斯基车队（Hesketh）的英国新星James Hunt获得亚军，而Fittipaldi保住了第四名并加冕世界冠军。
Fittipaldi在谈到成为巴西首位两届一级方程式世界冠军时说道：“那个周日是我一生中最激动的日子之一。我现在还能想象出回到圣保罗时迎接我的蜂拥人群。”1976年，他差点成为法拉利车队的车手。Enzo先生在八月十万火急的情况下给他打了电话，希望他能够接替在纽博格林著名事故中受重伤的Lauda，驾驶312 T2赛车出赛。然而，Fittipaldi当时在他弟弟Wilson junior管理的Copersucar车队工作。这次接洽再次无果而终。
直到2014年末，也就是Enzo先生首次接洽的四十年后，Fittipaldi才以法拉利车手的身份，驾驶着458 Italia GTE代表AF Corse车队参加了在其家乡的英特拉格斯赛道（Circuit of Interlagos）的世界耐力锦标赛（World Endurance Championship）。
不幸的是，由于技术问题，比赛进展并不顺利。“那台法拉利赛车的性能超凡出色，”他回忆道。“尽管驾驶它练习的机会很少，但我发现我仍然竭尽全力。从那时起，我就一直在思考，如果我能够在驾驶着F1赛车中为法拉利车队效力，那会是什么样子。这是我从小就有的梦想，但我以对手的身份反过来实现了它”。