采用沿袭了812 Competizione（法拉利有史以来最强大的内燃机）的6.5升V12发动机提供澎湃动力，并搭载各项技术升级，如与La Ferrari和SF90 Stradale同款的人机交互界面（HMI），毫无疑问法拉利Daytona SP3是一款专为满足现代需求而设计的车型。





当它首次进入穆杰罗赛道时，由两辆法拉利330 P4在两侧护驾，其设计核心的赛车血统呼之欲出。