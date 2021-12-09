采用沿袭了812 Competizione（法拉利有史以来最强大的内燃机）的6.5升V12发动机提供澎湃动力，并搭载各项技术升级，如与La Ferrari和SF90 Stradale同款的人机交互界面（HMI），毫无疑问法拉利Daytona SP3是一款专为满足现代需求而设计的车型。
当它首次进入穆杰罗赛道时，由两辆法拉利330 P4在两侧护驾，其设计核心的赛车血统呼之欲出。
运动原型系列是赛车历史上最具创新性的系列之一
从位于前拱的后视镜，到凌厉的车身线条与中置发动机，甚至是带可移动式硬顶设计的“Targa”车身，法拉利Daytona SP3完美彰显封闭式赛车美妙时代的核心精髓：20世纪60年代Sports Prototypes车型以及后续的法拉利P系列。
不管是在F1赛道上高速行驶数小时，还是完成整个24小时勒芒耐力赛，无论应对哪一种需求，发动机、底盘和空气动力学设计这三项赛车的基本核心并没有过多的改变。正是在Sports prototype年代，这三个基本要素被推向了极限。
观看 60 年代的运动原型车如何在今天的法拉利设计中仍然发挥至关重要的作用
Sports prototype车型的前提非常直截了当。尽管量产赛车具备可供消费者购买的公路与街道的等效司法许可，但是Sports prototype车型是专为赛道而造的One-Off独特车型，这意味着可以通过磨练其设计与性能而赢得比赛，而无需考虑会分散注意力的细节，如指标或车牌的安装位置。
也是在这个时代，法拉利一些最具创新性的赛车参与了竞技，如本世纪初的250 P、在60年代末赢得戴通纳24小时耐力赛的330 P4，以及在70年代诸如712 Can-Am等大型7升发动机的车型。
330 P系列的影响力在新款法拉利Daytona SP3中可见一斑
所有的这些赛车，无论是发动机的部件、底盘设计还是空气动力学的创新，均对法拉利Daytona SP3产生清晰且直接的影响。从该款新车的设计与名字（Daytona SP3的徽标向1967年戴通纳24小时耐力赛三甲法拉利车款致敬）可知330 P4对其产生了最深刻的影响，但这并不是唯一的灵感源泉，Sport prototype车型时代涌现的创新氛围也是其创作之源。
新车型宽大优雅的前翼借鉴于法拉利312 P，配备了512S同款的突出车门，助力管理前轮气流，512S是一款巨大的全合金赛车，搭载5升V12发动机，曾在1970年和1971年参加制造商世界锦标赛，在赛百灵和卡亚拉米赛事上获胜。驾驶舱直接与高性能底盘相结合，其部分灵感源自350 Can-Am车型，一款专为1967年加拿大和美国赛道而打造的P3/4系列阶进版本。
Sports Prototype 没有可合法上路的量产车，因此设计重点是赢得比赛，而不是指示器和车牌的位置
1974年，法拉利车队决定将注意转向一级方程式赛事，因此法拉利在Sports prototype车型的贡献进入尾声，在1973年的勒芒24小时拉力赛中312 PB斩获亚军，随后车队退出了该类别赛事。对跃马而言，这是闭轮式赛车的黄金时代的终结，而法拉利Daytona SP3的到来让这个时代再次焕发生机。